[{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A home office miatt a szendvicssütő iránt is nagyobb a kereslet.","shortLead":"A home office miatt a szendvicssütő iránt is nagyobb a kereslet.","id":"20200415_szajmaszk_fertotlenito_csomagfeladas_magyar_posta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4c8fd0-cc8d-40be-9ce5-0887abc92b4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_szajmaszk_fertotlenito_csomagfeladas_magyar_posta","timestamp":"2020. április. 15. 10:37","title":"Szájmaszkot és fertőtlenítőt rendelnek most postán az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fdb3a1-9cf3-46b2-833b-47224554bb91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brazil tudósoknak sikerült dokumentálniuk, miként támadja meg a vírus a sejteket, hogy aztán abban elszaporodva tovább terjedjen a fertőzés.","shortLead":"Brazil tudósoknak sikerült dokumentálniuk, miként támadja meg a vírus a sejteket, hogy aztán abban elszaporodva tovább...","id":"20200414_koronavirus_jarvany_covid_19_fertozes_sejt_foto_kepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fdb3a1-9cf3-46b2-833b-47224554bb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc103846-20f1-4187-8e49-f9512c2acb8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_jarvany_covid_19_fertozes_sejt_foto_kepek","timestamp":"2020. április. 14. 08:33","title":"Mikroszkópos fényképen a pillanat, amikor a koronavírus bejut egy sejtbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc6f14-1d66-4c49-9cbb-429992ff6223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel készítői többek közt azt is megnézték, hogyan katapultál a kocsi 0-ról 200 km/h-ra.","shortLead":"A felvétel készítői többek közt azt is megnézték, hogyan katapultál a kocsi 0-ról 200 km/h-ra.","id":"20200414_videon_a_740_loeros_csaladi_kombi_az_uj_audi_rs6r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00bc6f14-1d66-4c49-9cbb-429992ff6223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11250ef-bec2-4495-8e97-fb302385f18e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_videon_a_740_loeros_csaladi_kombi_az_uj_audi_rs6r","timestamp":"2020. április. 14. 11:21","title":"Videón a 740 lóerős családi kombi, az új Audi RS6-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közben a halottak és az új fertőzöttek száma is csökken a korábbi naphoz képest.","shortLead":"Közben a halottak és az új fertőzöttek száma is csökken a korábbi naphoz képest.","id":"20200413_Spanyolorszag_koronavirus_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd58f32-1678-4f25-a300-03c1a35b17ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Spanyolorszag_koronavirus_gazdasag","timestamp":"2020. április. 13. 12:39","title":"Spanyolországban enyhítenek a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfdc497-cd62-48e3-b05d-5d93898b5e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával látogatta meg a Felixet húsvét hétfőn. A tárca szerint csak az elviteles ételükért jöttek.","shortLead":"A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával...","id":"20200414_gulyas_gergely_felix_etterem_szantho_miklos_kijarasi_korlatozas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bfdc497-cd62-48e3-b05d-5d93898b5e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b572a2cc-2aa6-4a52-8c0e-7d5a58d294c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_gulyas_gergely_felix_etterem_szantho_miklos_kijarasi_korlatozas_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 20:49","title":"Érdekes szereplőkkel tért be egy étterembe Gulyás Gergely a korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A maszkokat 24 óra alatt szállították le. A külügyminiszter szerint csütörtökön újabb szállítmány érkezik.","shortLead":"A maszkokat 24 óra alatt szállították le. A külügyminiszter szerint csütörtökön újabb szállítmány érkezik.","id":"20200415_szijjarto_peter_maszk_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba904ce7-11c1-4e4e-85be-fc2794d16dac","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_szijjarto_peter_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 10:27","title":"Szijjártó: 10,7 millió maszk érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A tőzsde sztárja lett a karantén idején az amerikai Zoom, amely pofonegyszerű videókonferencia-szolgáltatást kínál. A biztonsági problémák azonban megtörhetik a szárnyalást.","shortLead":"A tőzsde sztárja lett a karantén idején az amerikai Zoom, amely pofonegyszerű videókonferencia-szolgáltatást kínál...","id":"202015__zoom__videokonferenciasztar__biztonsagi_aggalyok__kepbe_kerultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f837b121-bc3f-4c78-91d9-c059394332da","keywords":null,"link":"/360/202015__zoom__videokonferenciasztar__biztonsagi_aggalyok__kepbe_kerultek","timestamp":"2020. április. 14. 16:45","title":"Hatalmas bukás fenyegeti a Zoom pillanatok alatt dollármilliárdossá lett alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WJP indexén még két helyet rontott Magyarország, pedig így is nagyjából 20 hellyel előrébb van a régió többi országa. Nem egyedi eset a miénk: harmadik éve több országban romlott a jogállamiság helyzete, mint ahányban javult.","shortLead":"A WJP indexén még két helyet rontott Magyarország, pedig így is nagyjából 20 hellyel előrébb van a régió többi országa...","id":"20200414_wjp_magyar_jogallamisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b210511a-c151-4cd6-a2d1-fac61af87dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_wjp_magyar_jogallamisag","timestamp":"2020. április. 14. 17:42","title":"Egyre csak romlik a magyar jogállamiság helyzete, pedig már eddig is sereghajtók voltunk Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]