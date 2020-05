Elég fura, hogy pont a Gmail alkalmazás volt az, amelyre meglehetősen nehezen érkezett meg a korszerű appok egyik fontos funkciója, a sötét mód, mi több, azt hihettük, a Google elfelejtette az iOS-eseket. Nem így történt, és mostantól már az iOS-es Gmail is kímélheti a szemet.

Már korábban is szó volt arról, hogy kísérleteznek a Gmail alkalmazás sötét módjával, azonban sokáig csak a fejlesztők próbálgathatták ezt a gyakorlatban. Most viszont arra figyelt fel néhány tech-oldal, többek között a Techyorker, hogy szélesebb közönség számára is elérhetővé vált a sötét módot az iOS-es Gmailban – lehet, hogy csak tesztelés céljából (ugyanis a Google valahogy nem reklámozza).

Az alkalmazás legújabb frissítése rendszerszintű sötét módot hoz a készülékre, ezt a funkciót tavaly ősszel mutatták be az iOS 13-mal. Aki tehát szeretné kipróbálni, hogyan is változik a Gmail az iPhone-ján, iPadjén az esti órákban, az frissítse az alkalmazást. Nem mellesleg érdekes, hogy a frissítés melletti leírás nem említi a sötét módot, csak a Gmail keresések offline támogatását (ami lehetővé teszi, hogy internetkapcsolat hiányában is keressünk a leveleink között).

© hvg.hu

A sötét mód manuálisan bekapcsolható a Vezérlőközpontból (ilyenkor a sötét módot támogató egyéb alkalmazások is váltanak), vagy a Gmail/Beállítások Téma opciójánál. A sötét üzemmód takarékoskodik az energiával (OLED kijelzőknél), és kellemesebb a szem számára, különösen éjszaka.

