[{"available":true,"c_guid":"642505d5-0195-45cb-b76b-7796eded5509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miről szól ez a dalt szerinted? – ezzel a kérdéssel kezdeményez irodalmi eszmecserét a lányával a művész.","shortLead":"Miről szól ez a dalt szerinted? – ezzel a kérdéssel kezdeményez irodalmi eszmecserét a lányával a művész.","id":"20200513_Akos_a_sajat_lanyaval_elemeztette_a_sajat_dalszovegeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642505d5-0195-45cb-b76b-7796eded5509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b46bf59-20f2-4ea3-9053-bd8176c7194c","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Akos_a_sajat_lanyaval_elemeztette_a_sajat_dalszovegeit","timestamp":"2020. május. 13. 07:38","title":"Ákos a saját lányával elemeztette a saját dalszövegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd58e5f8-547c-44a0-9a6e-f0a4cfb655b3","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Nemcsak adatvédelmi vita folyik, hanem az is bizonytalan, mennyire lesz pontos és hasznos a fertőzöttek követhetőségére szolgáló rendszer.","shortLead":"Nemcsak adatvédelmi vita folyik, hanem az is bizonytalan, mennyire lesz pontos és hasznos a fertőzöttek követhetőségére...","id":"20200512_koronavirus_pepppt_dp3t_bluetooth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd58e5f8-547c-44a0-9a6e-f0a4cfb655b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca438562-6686-4f82-9092-b0707beb5c8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_koronavirus_pepppt_dp3t_bluetooth","timestamp":"2020. május. 12. 14:00","title":"Gyanúsak és gyanúsabbak: okostelefonja fogja figyelni, járt-e az ön közelében koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt megváltozott műsorrend tetemes költségcsökkentést eredményezett az MTVA-nál.","shortLead":"A járvány miatt megváltozott műsorrend tetemes költségcsökkentést eredményezett az MTVA-nál.","id":"20200514_kozmedia_mtva_koronavirus_musorrend_koltsegcsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809c567e-8081-4a30-bfb9-5815c0f2a1e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_kozmedia_mtva_koronavirus_musorrend_koltsegcsokkentes","timestamp":"2020. május. 14. 08:42","title":"Nyolcmilliárdot tud megspórolni a közmédia a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18dfbee7-8125-4130-93c5-b00178ba343f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilenc hét után tért vissza Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János a Rádió 1 fővárosi stúdiójába.\r

