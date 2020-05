Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3039eaee-7223-48b2-8639-72caa2f0cfb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárlóközönséget tájékoztatni kell az újdonságokról. ","shortLead":"A vásárlóközönséget tájékoztatni kell az újdonságokról. ","id":"20200513_Ugy_gondolta_BMW_a_pancelozott_X5nek_kulon_reklam_jar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3039eaee-7223-48b2-8639-72caa2f0cfb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d1183a-0196-413f-a795-af480062394e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Ugy_gondolta_BMW_a_pancelozott_X5nek_kulon_reklam_jar","timestamp":"2020. május. 14. 04:03","title":"Úgy érezte a BMW a páncélozott X5-nek jár a külön reklám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf100d8d-43b3-400c-a9e1-8e94516e8982","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Legalább olyan hasznosak, mint a nappal aktív beporzók.","shortLead":"Legalább olyan hasznosak, mint a nappal aktív beporzók.","id":"20200514_molylepke_moly_beporzas_viragok_novenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf100d8d-43b3-400c-a9e1-8e94516e8982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edf6b3b-2695-4631-a437-1584390c9a50","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_molylepke_moly_beporzas_viragok_novenyek","timestamp":"2020. május. 14. 12:55","title":"Most derült ki, hogy az éjjeli lepkéket ugyanúgy óvnunk kellene, mint a méheket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Egy év és három hónap kellett ahhoz, hogy a néhai Andy Vajna kiterjedt birodalma semmivé váljon. A héten ugyanis kiderült, hogy a birodalom utolsó ékkövei, a kaszinók is a NER-nél kötöttek ki. Vajna Tímeánál ma már alig maradt valami. ","shortLead":"Egy év és három hónap kellett ahhoz, hogy a néhai Andy Vajna kiterjedt birodalma semmivé váljon. A héten ugyanis...","id":"20200514_andy_vajna_vagyon_oligarcha_vida_meszaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2927413-e66a-49ca-b3b3-95a3514141c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_andy_vajna_vagyon_oligarcha_vida_meszaros","timestamp":"2020. május. 14. 06:30","title":"Fidesz-közeli oligarchákhoz került a Vajna-örökség legjava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Sassoli a magyar koronavírus-törvényről szóló vitára hívta meg a kormányfőt. Az ügy előzménye Varga Judit igazságügyi miniszter nyilatkozata.","shortLead":"David Sassoli a magyar koronavírus-törvényről szóló vitára hívta meg a kormányfőt. Az ügy előzménye Varga Judit...","id":"20200512_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_brusszel_magyar_jogallamisag_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473ece12-5b55-481d-9c3d-473e3a5a2577","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_brusszel_magyar_jogallamisag_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 12. 18:38","title":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ae6379-2384-435d-acdf-d2a6d0f1cf7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tőlünk igen messze lévő új exobolygó nagyjából akkora távolságban kering a csillagától, mint amilyen messze van a Vénusz a Naptól.","shortLead":"A tőlünk igen messze lévő új exobolygó nagyjából akkora távolságban kering a csillagától, mint amilyen messze van...","id":"20200514_szuperfold_bolygokutatas_bolygo_kozetbolygo_exobolygo_tejutrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13ae6379-2384-435d-acdf-d2a6d0f1cf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e637c3f8-2f63-4c40-94bb-39311bc36eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_szuperfold_bolygokutatas_bolygo_kozetbolygo_exobolygo_tejutrendszer","timestamp":"2020. május. 14. 13:03","title":"Rábukkantak egy új szuperföldre, egy év 617 nap alatt telik el rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca302cd-7cd5-4e80-b997-5cad9ab5691b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 54 éves T1-esből kiszerelték a régi benzinmotort, melynek helyét egy e-up villanymotorja vette át.","shortLead":"Az 54 éves T1-esből kiszerelték a régi benzinmotort, melynek helyét egy e-up villanymotorja vette át.","id":"20200513_kisbusz_nem_lehet_menobb_villanymotort_kapott_egy_1966os_vw_bulli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ca302cd-7cd5-4e80-b997-5cad9ab5691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54ba43a-30ef-4275-83f6-f0975314ea73","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_kisbusz_nem_lehet_menobb_villanymotort_kapott_egy_1966os_vw_bulli","timestamp":"2020. május. 13. 15:21","title":"Kisbusz nem nagyon lehet menőbb: villanymotort kapott egy 1966-os VW Bulli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél év alatt már másodszor rabolták ki ugyanazt a bankot Pécsen.","shortLead":"Fél év alatt már másodszor rabolták ki ugyanazt a bankot Pécsen.","id":"20200512_rablas_takarekszovetkezet_pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff45b3-d1d5-43e1-ad21-1e9e10af10d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_rablas_takarekszovetkezet_pecs","timestamp":"2020. május. 12. 18:26","title":"Kirabolt egy szájmaszkos férfi egy takarékszövetkezetet Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57525001-84e1-414a-a9e0-09bfd2a064e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De utalványt is lehet kérni cserébe.","shortLead":"De utalványt is lehet kérni cserébe.","id":"20200513_koronavirus_budapest_park_sofi_tukker_koncert_torles_jegyvisszavaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57525001-84e1-414a-a9e0-09bfd2a064e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b165d96-7fed-4a3d-8f18-8f56bba25bad","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_koronavirus_budapest_park_sofi_tukker_koncert_torles_jegyvisszavaltas","timestamp":"2020. május. 13. 17:07","title":"Elmarad a Sofi Tukker koncertje a Budapest Parkban, visszafizetik a jegyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]