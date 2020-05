Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a koronavírus nemcsak köhögéssel vagy tüsszentéssel kerülhet a levegőbe, a hangos beszéd is elég hozzá.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a koronavírus nemcsak köhögéssel vagy tüsszentéssel kerülhet a levegőbe, a hangos beszéd is...","id":"20200514_koronavirus_viruscsepp_nyalcsepp_kopet_mikrocsepp_hangos_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81499934-3cff-4fb2-9dbd-75fda7ab9a64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_koronavirus_viruscsepp_nyalcsepp_kopet_mikrocsepp_hangos_beszed","timestamp":"2020. május. 14. 14:07","title":"Tudósok szerint a koronavírus akár 14 percig is a levegőben maradhat azután, hogy valaki hangosan beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43edcc9f-5d8d-4c17-a34c-640bcc7b6e7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első F1-es autók napra pontosan 70 évvel ezelőtt rajtoltak el először az első silverstone-i futamon.","shortLead":"Az első F1-es autók napra pontosan 70 évvel ezelőtt rajtoltak el először az első silverstone-i futamon.","id":"20200513_70_eves_forma1_elso_futam_1950_silverstone_giuseppe_farina_alfa_romeo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43edcc9f-5d8d-4c17-a34c-640bcc7b6e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db8424c-148b-420c-bc1c-36924ba705a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_70_eves_forma1_elso_futam_1950_silverstone_giuseppe_farina_alfa_romeo","timestamp":"2020. május. 13. 13:15","title":"Ma 70 éves a Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A repülés vakcina hiányában csak biztonsági intézkedésekkel folytatódhat, ami alááshatja az utasok bizalmát.","shortLead":"A repülés vakcina hiányában csak biztonsági intézkedésekkel folytatódhat, ami alááshatja az utasok bizalmát.","id":"20200513_legi_kozlekedes_iata_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f0501f-fd1a-4ec3-94d2-82903b1ccec8","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_legi_kozlekedes_iata_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 13. 20:36","title":"Úgy megrogyott a légiipar, hogy legalább három év kell neki, mire talpra áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Richter operatív elnöke szerint nem jó ötlet, hogy a kormány odaadná a vállalat 10 százalékos részvénycsomagját a Mathias Corvinus Collegium alapítványának.","shortLead":"A Richter operatív elnöke szerint nem jó ötlet, hogy a kormány odaadná a vállalat 10 százalékos részvénycsomagját...","id":"20200513_richter_bogsch_erik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a06633-169e-49db-a373-a7af204fbc61","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_richter_bogsch_erik","timestamp":"2020. május. 13. 19:40","title":"Bogsch Erik: Felvásárlás áldozatává válhat a Richter az új részvényesi szerkezet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú hétvégéből nem lesz sok.","shortLead":"Hosszú hétvégéből nem lesz sok.","id":"20200514_Jovore_csak_egy_szombaton_kell_dolgozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228488bb-e76f-4df9-a22e-9f46475d4358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Jovore_csak_egy_szombaton_kell_dolgozni","timestamp":"2020. május. 14. 09:19","title":"Jövőre csak egy szombaton kell dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint hiába próbálja a YouTube elejét venni a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatásnak, még mindig sok az olyan videó, amelyben félrevezetik a nézőket.","shortLead":"A jelek szerint hiába próbálja a YouTube elejét venni a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatásnak, még mindig sok...","id":"20200514_youtube_koronavirus_nezettseg_alhirek_felretajekoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde5d4c3-f06d-4080-84c9-c6fcf39af9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_youtube_koronavirus_nezettseg_alhirek_felretajekoztatas","timestamp":"2020. május. 14. 19:23","title":"Ön is látta YouTube-on? Milliók nézik a félrevezető koronavírusos videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf100d8d-43b3-400c-a9e1-8e94516e8982","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Legalább olyan hasznosak, mint a nappal aktív beporzók.","shortLead":"Legalább olyan hasznosak, mint a nappal aktív beporzók.","id":"20200514_molylepke_moly_beporzas_viragok_novenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf100d8d-43b3-400c-a9e1-8e94516e8982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edf6b3b-2695-4631-a437-1584390c9a50","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_molylepke_moly_beporzas_viragok_novenyek","timestamp":"2020. május. 14. 12:55","title":"Most derült ki, hogy az éjjeli lepkéket ugyanúgy óvnunk kellene, mint a méheket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha mi még nem is, de a boraink bejárhatják a földet. Ki tudja, hova kerülnek majd szombaton egy nagyszabású hongkongi árveréséről a tokaji palackok.","shortLead":"Ha mi még nem is, de a boraink bejárhatják a földet. Ki tudja, hova kerülnek majd szombaton egy nagyszabású hongkongi...","id":"20200513_Tokaji_borok_Hongkonkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee7cbe0-c3f4-4c2a-b203-ebe1fdc7e660","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Tokaji_borok_Hongkonkban","timestamp":"2020. május. 13. 15:17","title":"Tokaji borokat fognak elárverezni Hongkongkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]