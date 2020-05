Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99d79a37-bb5e-4bb9-8c50-6c3590b54098","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A hamisított fertőtlenítőket és a jónak tűnő, de nagy védelmet nem kínáló szájmaszkokat már most nagy sikerrel adják el, a következő lépés a koronavírus ellen hatásosnak hazudott oltóanyag vagy gyógyszer lehet.","shortLead":"A hamisított fertőtlenítőket és a jónak tűnő, de nagy védelmet nem kínáló szájmaszkokat már most nagy sikerrel adják...","id":"20200511_interpol_koronavirus_hamis_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d79a37-bb5e-4bb9-8c50-6c3590b54098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e35ef66-bb9e-4e29-9599-4c05b0d56a5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_interpol_koronavirus_hamis_gyogyszer","timestamp":"2020. május. 11. 10:29","title":"Interpol: Bűnözők hamis koronavírus-gyógyszerekkel áraszthatják el a piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9533981f-84f4-4457-8d8d-4ae362d4d5ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint különös, hogy Kovács Zoltán éppen akkor firtatja a városvezető felelősségét a fővárosi idősotthonok magas fertőzésszáma miatt, amikor a vidéki, olykor kormányzati fenntartású intézményekben is elkezdett terjedni a vírus.","shortLead":"A főpolgármester szerint különös, hogy Kovács Zoltán éppen akkor firtatja a városvezető felelősségét a fővárosi...","id":"20200511_karacsony_kovacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9533981f-84f4-4457-8d8d-4ae362d4d5ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60ea2a1-962d-4f1b-995f-2acea8be664c","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_karacsony_kovacs","timestamp":"2020. május. 11. 19:32","title":"Karácsony: Kovács Zoltán elismerte, hogy politikai alapon hoznak döntést Budapest újranyitásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148ead9c-9830-4f0f-80fd-7fcb0cc321b8","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Annak érdekében, hogy leszámoljunk a COVID-19 vírussal, igyekszünk minél kevesebbszer elhagyni az otthonunkat. Habár már egyre több lazítással találkozunk a kijárási korlátozások kapcsán, rengetegen vannak, akik még hetekig az otthoni munkavégzés keretében kell hogy kapcsolatot tartsanak kollégáikkal, üzleti partnereikkel. Ebből a szempontból még mindig nem késő elgondolkodni azon, hogy megvizsgáljuk, megismerjük milyen felületek, szoftverek passzolnak leginkább a munkánkhoz, vállalkozásunkhoz. ","shortLead":"Annak érdekében, hogy leszámoljunk a COVID-19 vírussal, igyekszünk minél kevesebbszer elhagyni az otthonunkat. Habár...","id":"invitech_20200508_Ime_par_tipp_hogy_meg_konnyebben_menjen_a_tavmunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=148ead9c-9830-4f0f-80fd-7fcb0cc321b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393baf2c-1daf-48db-b9dc-7d519708918d","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20200508_Ime_par_tipp_hogy_meg_konnyebben_menjen_a_tavmunka","timestamp":"2020. május. 11. 11:30","title":"Íme pár tipp, hogy még könnyebben menjen a távmunka!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szlovákiában május 20-ra ígéri a korlátozások feloldásának új szakaszát a kormányfő\r

\r

","shortLead":"Szlovákiában május 20-ra ígéri a korlátozások feloldásának új szakaszát a kormányfő\r

\r

","id":"20200510_Koronavirus_korlatozasok_enyhitese_Szlovakia_Igor_Matovic_miniszterelnok_bejelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe88dae-e82f-4bbe-8e1d-52074be930b2","keywords":null,"link":"/elet/20200510_Koronavirus_korlatozasok_enyhitese_Szlovakia_Igor_Matovic_miniszterelnok_bejelentes","timestamp":"2020. május. 10. 17:58","title":"Szlovákiában tíz nap múlva kinyithatnak az iskolák, uszodák és a plázák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d331d4a9-e2de-4c3a-b544-2d5490c0683f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csillagászkodj! Facebook-oldal üzemeltetőjének, Fejes Zsoltnak Vértesboglár fölött sikerült látványos képeket készítenie az ébredő Holdról. A jelenséghez egy meteor is társult.","shortLead":"A Csillagászkodj! Facebook-oldal üzemeltetőjének, Fejes Zsoltnak Vértesboglár fölött sikerült látványos képeket...","id":"20200512_holdkelte_vertesboglar_meteor_fejes_zsolt_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d331d4a9-e2de-4c3a-b544-2d5490c0683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62c013a-c5c9-467a-a963-5c8e6d45dada","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_holdkelte_vertesboglar_meteor_fejes_zsolt_csillagaszat","timestamp":"2020. május. 12. 15:03","title":"Látványos sorozatképet készített a \"besárguló\" Holdról egy magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország 221 344 igazolt koronavírus-fertőzéssel hétfőn az USA és Spanyolország után a harmadik helyre került a világon, ám a halálozási ráta a hivatalos adatok szerint alacsony maradt. Nyugat-Európában tovább mérséklődik a vírusfertőzés terjedése.\r

\r

","shortLead":"Oroszország 221 344 igazolt koronavírus-fertőzéssel hétfőn az USA és Spanyolország után a harmadik helyre került...","id":"20200511_koronavirus_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0221f6c-a9cb-433f-be9f-f3ce060ef146","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_koronavirus_vilagszerte","timestamp":"2020. május. 11. 20:43","title":"Már közel 1,5 millió ember felgyógyult a koronavírusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre közelebb lehetünk egy újonnan publikált kutatás szerint a klímaváltozásnak ahhoz a pontjához, ahonnan nincs visszaút.","shortLead":"Egyre közelebb lehetünk egy újonnan publikált kutatás szerint a klímaváltozásnak ahhoz a pontjához, ahonnan nincs...","id":"20200511_klimavaltozas_legrosszabb_forgatokonyv_tanulmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a6dfbb-fe56-4f75-9436-a28a38828647","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_klimavaltozas_legrosszabb_forgatokonyv_tanulmany","timestamp":"2020. május. 11. 11:57","title":"Egy tanulmány szerint már most a klímaváltozás legrosszabb forgatókönyvénél tartunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c836d5-5917-4b06-bc71-ced6dd3b1b02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónap alatt soha nem javult még akkorát a GKI fogyasztói bizalmi indexe, mint idén áprilisról májusra, így a friss adat már csak a második legrosszabb az elmúlt hét évben.","shortLead":"Egy hónap alatt soha nem javult még akkorát a GKI fogyasztói bizalmi indexe, mint idén áprilisról májusra, így a friss...","id":"20200511_gki_gazdasagkutato_bizalmi_index_munka_inflacio_koronavirus_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c836d5-5917-4b06-bc71-ced6dd3b1b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af1eac-0db9-4405-9fa9-248885cf98cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_gki_gazdasagkutato_bizalmi_index_munka_inflacio_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. május. 11. 05:44","title":"Sokkal kevésbé rossznak látják a magyarok a gazdaság helyzetét, mint egy hónapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]