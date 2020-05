Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kassai Dániel a büntetés ellenére hétfőn is megy demonstrálni.","shortLead":"Kassai Dániel a büntetés ellenére hétfőn is megy demonstrálni.","id":"20200515_calrk_adam_ter_tuntetes_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8c9c39-55c0-4248-aaea-a10038f33797","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_calrk_adam_ter_tuntetes_feljelentes","timestamp":"2020. május. 15. 16:47","title":"150 ezer forintra büntették meg a rendőrök az Orbán ellen tüntető ellenzéki képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2 százalékkal nőtt a magyar gazdaság az első negyedévben 2019 január-márciusához képest. Ennek az időszaknak a nagy részében még nem jelentek meg a koronavírus-járvány gazdasági hatásai. Az előző év végéhez képest 0,4 százalékos volt a visszaesés.","shortLead":"2 százalékkal nőtt a magyar gazdaság az első negyedévben 2019 január-márciusához képest. Ennek az időszaknak a nagy...","id":"20200515_Lassult_a_magyar_gazdasag_gdp_ksh_novekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8436a9df-4544-44f8-8293-9c8dedb038a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_Lassult_a_magyar_gazdasag_gdp_ksh_novekedes","timestamp":"2020. május. 15. 09:03","title":"Lassult a magyar gazdaság az első negyedévben, de nem omlott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e499011-57e4-480e-82af-0b90bb3e392c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az FDP-nek az egyik képviselője szólalt fel Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","shortLead":"Az FDP-nek az egyik képviselője szólalt fel Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","id":"20200514_A_nemet_parlamentig_jutott_a_gyulai_remhirterjeszto_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e499011-57e4-480e-82af-0b90bb3e392c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4a0542-5812-4b88-9bf7-fede544d5717","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_A_nemet_parlamentig_jutott_a_gyulai_remhirterjeszto_ugye","timestamp":"2020. május. 14. 20:45","title":"A német parlamentig jutott a gyulai \"rémhírterjesztő\" ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94efb7f-a17e-4ce7-8ee3-3870df2022e2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG kulturális ajánlójában megemlékezünk Little Richardról, Vonnegut és Agatha Christie \"magyar hangjáról\" és Veress Pál festőművészről, a HVG egyik alapítójáról.","shortLead":"A HVG kulturális ajánlójában megemlékezünk Little Richardról, Vonnegut és Agatha Christie \"magyar hangjáról\" és Veress...","id":"202020_hazi_palya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b94efb7f-a17e-4ce7-8ee3-3870df2022e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed7a855-7612-44a3-9a1c-6c32e81e47fb","keywords":null,"link":"/360/202020_hazi_palya","timestamp":"2020. május. 15. 14:00","title":"A rock 'n' roll feltalálója, akitől Hendrix is tanult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8ca042-1471-43bc-9f67-5bf832cd4cf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szebb napokat is látott 45 esztendős kereklámpás Ladát egykoron ünnepélyesen adták át a Merkurnál.","shortLead":"A szebb napokat is látott 45 esztendős kereklámpás Ladát egykoron ünnepélyesen adták át a Merkurnál.","id":"20200516_nagyezsda_ujra_feltunt_elado_egy_tortenelmi_jelentosegu_magyar_zsiguli_lada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d8ca042-1471-43bc-9f67-5bf832cd4cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f157ab38-9059-405f-9f08-eb5101991809","keywords":null,"link":"/cegauto/20200516_nagyezsda_ujra_feltunt_elado_egy_tortenelmi_jelentosegu_magyar_zsiguli_lada","timestamp":"2020. május. 16. 06:41","title":"Nagyezsda újra felbukkant: eladó egy történelmi jelentőségű magyar Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország legyőzte a járvány első hullámát, így pedig a második hullám legyőzésére is képes lehet – mondta az InfoRádiónak adott interjújában a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Magyarország legyőzte a járvány első hullámát, így pedig a második hullám legyőzésére is képes lehet – mondta...","id":"20200516_Merkely_Budapest_is_raszolgalt_a_fokozatos_lazitasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16610de-f922-4cf2-9a6d-dda65630fbce","keywords":null,"link":"/elet/20200516_Merkely_Budapest_is_raszolgalt_a_fokozatos_lazitasra","timestamp":"2020. május. 16. 12:29","title":"Merkely: Budapest is rászolgált a fokozatos lazításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4780b377-5ed3-4b24-a122-7fa446b3afcf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A vendéglátósoknak meg kell találniuk a módot arra, hogy biztonságosan, de hatékonyan üzemelhessenek.","shortLead":"A vendéglátósoknak meg kell találniuk a módot arra, hogy biztonságosan, de hatékonyan üzemelhessenek.","id":"20200515_koronavirus_jarvany_ujranyitas_vendeglatas_etterem_probababa_uveghaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4780b377-5ed3-4b24-a122-7fa446b3afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe6f0af-4133-43dd-80fe-8686d2f8603c","keywords":null,"link":"/elet/20200515_koronavirus_jarvany_ujranyitas_vendeglatas_etterem_probababa_uveghaz","timestamp":"2020. május. 15. 18:06","title":"Próbababák, plüsspandák és üvegházak – kreatívan készülnek az újranyitásra a világ éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy az belehalt sérüléseibe.\r

","shortLead":"A gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy az belehalt sérüléseibe.\r

","id":"20200516_balastya_bantalmazas_emberoles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bfe00b-668c-4bca-9c2a-c32f6bf1daf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_balastya_bantalmazas_emberoles","timestamp":"2020. május. 16. 11:11","title":"Román férfi ölhette meg ismerősét Balástyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]