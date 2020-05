Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"beda95f9-e4ee-4c04-b480-53f17f977d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő bejelentése után a Miniszterelnökséget vezető miniszter részletezte, hogyan változnak a Budapestre érvényes járványügyi korlátozások. Tömegközlekedni és vásárolni ezentúl is csak maszkban lehet.","shortLead":"A kormányfő bejelentése után a Miniszterelnökséget vezető miniszter részletezte, hogyan változnak a Budapestre érvényes...","id":"20200516_gulyas_gergely_budapest_kijarasi_korlatozas_jarvany_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beda95f9-e4ee-4c04-b480-53f17f977d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb537906-4d75-41c3-b30d-edead7fc971f","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_gulyas_gergely_budapest_kijarasi_korlatozas_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 16. 16:32","title":"Gulyás Gergely elmondta, hogyan indulhat újra az élet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ac1419-c151-416f-af24-7d9c4c82601e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többnapos programsorozatot ígér a Magyar Turisztikai Ügynökség.","shortLead":"Többnapos programsorozatot ígér a Magyar Turisztikai Ügynökség.","id":"20200516_Europa_legnagyobb_tuzijateka_lehet_Budapesten_augusztus_20an","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ac1419-c151-416f-af24-7d9c4c82601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da0710e-92e0-463e-889b-09f97249504b","keywords":null,"link":"/kkv/20200516_Europa_legnagyobb_tuzijateka_lehet_Budapesten_augusztus_20an","timestamp":"2020. május. 16. 08:59","title":"Európa legnagyobb tűzijátéka lehet Budapesten augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07695df7-4153-43f5-ac3a-bb17828fae80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány sújtotta Olaszország újraindításáért hirdetett demonstrációt a Liga vezetője.","shortLead":"A járvány sújtotta Olaszország újraindításáért hirdetett demonstrációt a Liga vezetője.","id":"20200515_Tuntetni_hivja_a_hiveit_Matteo_Salvini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07695df7-4153-43f5-ac3a-bb17828fae80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ef6f3f-8bdf-4dea-baa1-234059c4d281","keywords":null,"link":"/vilag/20200515_Tuntetni_hivja_a_hiveit_Matteo_Salvini","timestamp":"2020. május. 15. 21:33","title":"Tüntetni hívja a híveit Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8df2691-68d2-4866-b385-a6e7ff5b8efa","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Miközben a kormány még a jó ötleteit is csigatempóban valósítja meg, a koronavírus-járvány olyan megoldásokra veszi rá a gazdasági és társadalmi szervezeteket, amelyeknek az elterjedésére még akár éveket kellett volna várni. A számlaügyintézéstől a munkaerő toborzásig számtalan helyzetben nyújtanak segítséget a digitális technika és a mesterséges intelligencia vívmányai. ","shortLead":"Miközben a kormány még a jó ötleteit is csigatempóban valósítja meg, a koronavírus-járvány olyan megoldásokra veszi rá...","id":"202020__digitalizacio__jarvannyal_terjed__sikeragazat__virusmarketing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8df2691-68d2-4866-b385-a6e7ff5b8efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765e5bb8-c467-4653-83bc-4c267aafc7a8","keywords":null,"link":"/360/202020__digitalizacio__jarvannyal_terjed__sikeragazat__virusmarketing","timestamp":"2020. május. 17. 14:00","title":"Nem csak az oktatást fertőzte meg a digitalizáció a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0845b36b-3687-4a8a-a13d-93678c207274","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klinikai tesztek második szakasza a jövő hónapban fejeződik be.","shortLead":"A klinikai tesztek második szakasza a jövő hónapban fejeződik be.","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_vedooltas_kiserlet_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0845b36b-3687-4a8a-a13d-93678c207274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f6ae35-1412-47c9-ba2f-92733e481291","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_vedooltas_kiserlet_kina","timestamp":"2020. május. 16. 09:22","title":"Öt vakcinát tesztelnek Kínában önkénteseken a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34eafdf2-128e-4337-9818-aac354c0bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 milliliteres kiszerelésben literenként 10 ezer forintos áron kapható a benzinkutakon a Mol Hygil. Két ellenzéki képviselő érdeklődött a miértről, az államtitkár szerint csak akadályozzák a munkáját. ","shortLead":"A 200 milliliteres kiszerelésben literenként 10 ezer forintos áron kapható a benzinkutakon a Mol Hygil. Két ellenzéki...","id":"20200515_mol_hygil_ne_akadalyozzanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34eafdf2-128e-4337-9818-aac354c0bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3aacd15-5adc-4cbd-adeb-3e40f1356a26","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_mol_hygil_ne_akadalyozzanak","timestamp":"2020. május. 15. 15:41","title":" Arról érdeklődtek ellenzéki képviselők, miért drága a Mol kézfertőtlenítője – nem erőltette túl a választ az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ország is jelezte, hogy gyerekeknél feltehetően a koronavírusnak ritka és súlyos gyulladásos szövődményei jelentkeztek gyerekeknél.","shortLead":"Több ország is jelezte, hogy gyerekeknél feltehetően a koronavírusnak ritka és súlyos gyulladásos szövődményei...","id":"20200515_who_koronavirus_gyerekbetegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a4a013-978d-4e4f-b0f8-f947e50acc2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_who_koronavirus_gyerekbetegseg","timestamp":"2020. május. 15. 22:06","title":"Súlyos betegséget okozhat gyerekeknek a koronavírus, már a WHO is vizsgálja a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc51d382-08aa-4dd6-a99f-711de014a118","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könnyebben megtalálható a tengerek műanyagszennyezése, mint gondolnánk. Ezt sugallják holland és ausztrál kutatók.","shortLead":"Könnyebben megtalálható a tengerek műanyagszennyezése, mint gondolnánk. Ezt sugallják holland és ausztrál kutatók.","id":"202020_tengerszennyezes_aparton_elfujta_aszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc51d382-08aa-4dd6-a99f-711de014a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bd9c93-9756-4452-a618-86173a649571","keywords":null,"link":"/360/202020_tengerszennyezes_aparton_elfujta_aszel","timestamp":"2020. május. 16. 14:15","title":"Zömmel saját szemetüket kapják a tengert szennyező országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]