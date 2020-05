Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30a01fdb-4d41-4f39-9cf1-8c2785b02560","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tárca épületének erkélyére telepítették a méhcsaládot.","shortLead":"A tárca épületének erkélyére telepítették a méhcsaládot.","id":"20200518_mehek_Agrarminiszterium_okologia_mezogazdasag_elelmiszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a01fdb-4d41-4f39-9cf1-8c2785b02560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9a7361-a928-498c-8dc3-981e2d739b6b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_mehek_Agrarminiszterium_okologia_mezogazdasag_elelmiszer","timestamp":"2020. május. 18. 15:04","title":"Méhcsalád költözött az Agrárminisztériumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f7d5ae-1695-4751-83a5-dcda97d122b9","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A végén már harmadáron kínálta a magyar buszgyártás bástyájának szánt, kínos körülmények közt csődbe ment Ikarus Egyedi félkész csuklós buszait a felszámoló. A járművek konstrukciója ugyan hagy kívánnivalót maga után, a BKV mégis megvenné a csomagot, de még a leértékelt árura sincs pénze.","shortLead":"A végén már harmadáron kínálta a magyar buszgyártás bástyájának szánt, kínos körülmények közt csődbe ment Ikarus Egyedi...","id":"20200518_bkv_ikarus_egyedi_busz_buszgyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f7d5ae-1695-4751-83a5-dcda97d122b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327e7403-f3e3-4678-afc0-52fa80fddbd1","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_bkv_ikarus_egyedi_busz_buszgyartas","timestamp":"2020. május. 18. 11:05","title":"A BKV-nál parkolnak a csődbe ment magyar buszgyártó félkész buszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517ac241-055f-4642-be2f-2584b86efa6d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"gazdasag","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy a közeljövőben meg kell tanulnunk együtt élni a koronavírussal. Ez például azt jelenti, hogy az irodaházak nagy részét át kellene strukturálni, új anyagokat kellene beépíteni, és valószínűleg a műszakokat is újra kéne tervezni ahhoz, hogy minél kisebb valószínűséggel kapjuk el a fertőzést a kollégáktól. Az irodai munka pandémia utáni jövőjét kutattuk.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy a közeljövőben meg kell tanulnunk együtt élni a koronavírussal. Ez például azt jelenti...","id":"20200518_Egy_teljesen_masik_munkahelyre_kellene_visszaternunk_a_jarvany_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517ac241-055f-4642-be2f-2584b86efa6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b68b961-2ce3-4866-b36e-22cf3f982ea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Egy_teljesen_masik_munkahelyre_kellene_visszaternunk_a_jarvany_utan","timestamp":"2020. május. 18. 14:00","title":"Egy teljesen másik munkahelyre kellene visszatérnünk a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós miniszter válaszolt egy azonnali kérdésre hétfőn a Parlamentben.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter válaszolt egy azonnali kérdésre hétfőn a Parlamentben.","id":"20200518_azonnali_kasler_bajcsy_korhaz_pesti_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6877094d-4a6d-46c0-a5f9-92c5d350436a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_azonnali_kasler_bajcsy_korhaz_pesti_ut","timestamp":"2020. május. 18. 16:15","title":"Kásler: 24 dolgozó fertőződött meg a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez rossz hír a világméretű járványok korában.","shortLead":"Ez rossz hír a világméretű járványok korában.","id":"20200517_Az_oltasellenesek_allnak_nyeresre_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5180c857-fc19-4291-bbe0-033d60f30b79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_Az_oltasellenesek_allnak_nyeresre_a_Facebookon","timestamp":"2020. május. 17. 15:51","title":"Az oltásellenesek állnak nyerésre a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff4e2c1-5b96-4a53-86aa-9d68b10c892d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budavári Országos Villamos Teherelosztó megmentésért építészek, műemlékvédők is felszólaltak, hiába. ","shortLead":"A Budavári Országos Villamos Teherelosztó megmentésért építészek, műemlékvédők is felszólaltak, hiába. ","id":"20200517_Lebontjak_Budai_Var_villamos_tehereloszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff4e2c1-5b96-4a53-86aa-9d68b10c892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb762acf-b6f8-4e89-a93e-9a25c7ac4e7f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_Lebontjak_Budai_Var_villamos_tehereloszt","timestamp":"2020. május. 17. 09:37","title":"Lebontják a Budai Vár egyik legmegosztóbb épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos információiról ismert Joe Prosser szerint már 2021-ben megmutathatja az Apple első AR-szemüvegét.","shortLead":"A pontos információiról ismert Joe Prosser szerint már 2021-ben megmutathatja az Apple első AR-szemüvegét.","id":"20200518_apple_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e4f608-b092-4aca-8b85-014e973e0d04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_apple_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_2021","timestamp":"2020. május. 18. 10:33","title":"Hamarabb jöhet az Apple spéci szemüvege, mint eddig mondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig több mint félmillióan papíron kapják meg a tervezetet, a többiek ügyfélkapun át ellenőrizhetik annak tartalmát.","shortLead":"Még mindig több mint félmillióan papíron kapják meg a tervezetet, a többiek ügyfélkapun át ellenőrizhetik annak...","id":"20200518_nav_adobevallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8eb18e-d222-4316-af6c-1fa36d1990ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_nav_adobevallas","timestamp":"2020. május. 18. 09:34","title":"Figyelmeztet a NAV: szerdán lejár az szja-bevallás határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]