Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6825d012-d7bf-4a58-b363-557c1658d683","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Komáromnál épülő átkelőre 32, egyenként több mint 31 tonnás teherautót vezényeltek ki.","shortLead":"A Komáromnál épülő átkelőre 32, egyenként több mint 31 tonnás teherautót vezényeltek ki.","id":"20200516_komarom_duna_hid_probaterheles_nif_zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6825d012-d7bf-4a58-b363-557c1658d683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4382ef-83d5-4fb0-b5a2-c625e66d3b8b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200516_komarom_duna_hid_probaterheles_nif_zrt","timestamp":"2020. május. 16. 19:32","title":"Különleges látvány: több mint ezer tonnával tesztelték, hogy sikerült az új Duna-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a50110-a253-471e-8d6e-b45e4dea5685","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"A koronavírus miatt mindennél nagyobb szükség van jól képzett egészségügyi személyzetre, ám a járvány az ő gyakorlatorientált oktatásukat is ellehetetleníti. A Pécsi Tudományegyetemen fejlesztett M3D-Vision műtéti eljárások, beavatkozások három dimenziós rögzítésére, tananyagba emelésére és virtuális térben gyakorlására nyújt lehetőséget, és „békeidőkben” is az egészségügyi oktatás szerves része lehet.","shortLead":"A koronavírus miatt mindennél nagyobb szükség van jól képzett egészségügyi személyzetre, ám a járvány az ő...","id":"20200516_pte_m3d_vision_orvoskepzes_virtualis_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11a50110-a253-471e-8d6e-b45e4dea5685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145b83bf-bf32-478f-84a5-d25fe0af2038","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_pte_m3d_vision_orvoskepzes_virtualis_valosag","timestamp":"2020. május. 16. 20:00","title":"Most van a legnagyobb szükség orvosokra, de épp most a legnehezebb képezni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöktől szombatig közel 4 millió maszk érkezett Kínából Magyarországra.","shortLead":"Csütörtöktől szombatig közel 4 millió maszk érkezett Kínából Magyarországra.","id":"20200516_Eddig_szaz_gep_131_millio_maszk_es_3000_lelegeztetogep_erkezett_Kinabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fe4a9b-e89a-40a6-826b-f80751ecda4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Eddig_szaz_gep_131_millio_maszk_es_3000_lelegeztetogep_erkezett_Kinabol","timestamp":"2020. május. 16. 13:36","title":"Eddig száz gép, 131 millió maszk és 3000 lélegeztetőgép érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76b3d38-b787-420f-8937-529d06e1a922","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor szerint leginkább az egyének viselkedésén múlik, lesz-e második hulláma a koronavírusnak és ha igen, milyen. ","shortLead":"Kemenesi Gábor szerint leginkább az egyének viselkedésén múlik, lesz-e második hulláma a koronavírusnak és ha igen...","id":"20200517_virologus_kemenesi_gabor_koronavirus_helyzetjelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e76b3d38-b787-420f-8937-529d06e1a922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4094bf-2c0a-4b31-8410-0765ccb5d7d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_virologus_kemenesi_gabor_koronavirus_helyzetjelentes","timestamp":"2020. május. 17. 15:36","title":"Figyelmeztet a virológus: amíg a vírus itt van, készenléti állapotban kell lennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e0435b-fe28-4019-b990-77c5f58d4c88","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövendőmondó, aki az ezredforduló tájékán megteremtette a modern járványok modellezésének eszköztárát. Most azt mondja, nem vagyunk még túl a nehezén.","shortLead":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövendőmondó, aki...","id":"202020__alessandro_vespignani_a_koronavirus_bestselleriroja__terjedesrol_es_lassulasrol__mi_tortent_ajovoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4e0435b-fe28-4019-b990-77c5f58d4c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5f63fa-b94f-40d3-95c0-24bd05ff65e3","keywords":null,"link":"/360/202020__alessandro_vespignani_a_koronavirus_bestselleriroja__terjedesrol_es_lassulasrol__mi_tortent_ajovoben","timestamp":"2020. május. 17. 08:15","title":"„El lehet felejteni, hogy a koronavírus szezonális” – interjú Alessandro Vespignani tudományos jövőmondóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87945eb-ae61-404b-99c1-589836c76358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus még mindig itt van – figyelmeztetett, az enyhítő intézkedések után is be kell tartani a szabályokat. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"A vírus még mindig itt van – figyelmeztetett, az enyhítő intézkedések után is be kell tartani a szabályokat...","id":"20200518_Muller_Cecilia_Resen_kell_lennunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87945eb-ae61-404b-99c1-589836c76358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c5dd75-67bc-4703-a04f-a2f75b605db3","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_Muller_Cecilia_Resen_kell_lennunk","timestamp":"2020. május. 18. 11:20","title":"Müller Cecília: Résen kell lennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeveszett két férfi, majd az egyikük elment az erdőbe a kisbaltáért.","shortLead":"Összeveszett két férfi, majd az egyikük elment az erdőbe a kisbaltáért.","id":"20200518_balta_vita_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c92691d-aebe-4d88-990b-18b16d36c46c","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_balta_vita_ugyeszseg","timestamp":"2020. május. 18. 09:48","title":"Kisbaltával akart pontot tenni a vita végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kíváncsiak volt, miként tudtak segíteni a fővárosi és a kerületi hatóságok helyi vállalkozóknak a mostani válsághelyzetben a bérleti szerződések megtartásában, illetve a díjak kifizetésében. Kiderült, hiába az igyekezet, így is voltak vállalkozók, akik elvéreztek a járványhelyzet idején.","shortLead":"Kíváncsiak volt, miként tudtak segíteni a fővárosi és a kerületi hatóságok helyi vállalkozóknak a mostani...","id":"20200517_Berleti_dijak_Az_onkormanyzatok_addig_nyujtozkodtak_ameddig_a_takarojuk_ert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fc60f1-be45-4115-8bfb-b26976534db6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_Berleti_dijak_Az_onkormanyzatok_addig_nyujtozkodtak_ameddig_a_takarojuk_ert","timestamp":"2020. május. 17. 10:30","title":"A levegővételhez elég, a túléléshez nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]