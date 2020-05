Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200517_ingyenes_allami_szamitogepes_tanfolyam_5g_ellenes_eroszak_koronavirus_office365_reply_all_blokkolas_gta_v_letoltes_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a695f10d-ea6a-46f0-af24-2dfe8576f7f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_ingyenes_allami_szamitogepes_tanfolyam_5g_ellenes_eroszak_koronavirus_office365_reply_all_blokkolas_gta_v_letoltes_ingyen","timestamp":"2020. május. 17. 12:03","title":"Ez történt: tolongás indult a 100%-ban államilag finanszírozott informatikai tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felhatalmazási törvény végét elhozó jogszabálytervezetet jövő héten benyújthatják. Ha nem lesz hirtelen több a megbetegedések száma, júniusban el is fogadják.","shortLead":"A felhatalmazási törvény végét elhozó jogszabálytervezetet jövő héten benyújthatják. Ha nem lesz hirtelen több...","id":"20200518_gulyas_kulonleges_jogrend_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ffbe13-c008-4a79-b1b8-f96de98bdebf","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_gulyas_kulonleges_jogrend_vege","timestamp":"2020. május. 18. 08:41","title":"Gulyás: Május 26-án nyújthatják be a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10accf82-d4af-4774-b278-9a2ee7705dd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adják és kapják is a pofonokat az amerikai-kínai kereskedelmi háború szembenálló felei.","shortLead":"Adják és kapják is a pofonokat az amerikai-kínai kereskedelmi háború szembenálló felei.","id":"20200517_Trumpek_egy_egesz_iparagat_tettek_hullamvasutra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10accf82-d4af-4774-b278-9a2ee7705dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beeceb37-8456-462c-8f87-de1634148e2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_Trumpek_egy_egesz_iparagat_tettek_hullamvasutra","timestamp":"2020. május. 17. 14:49","title":"Trumpék egy egész iparágat tettek hullámvasútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260d2b37-ec49-49ea-a327-96f6cc6f325f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tartani kell a távolságot, fertőtleníteni kell a napágyakat. Ez a szezon más lesz, mint a többi.","shortLead":"Tartani kell a távolságot, fertőtleníteni kell a napágyakat. Ez a szezon más lesz, mint a többi.","id":"20200518_Dronok_figyelik_a_strandolokat_Gorogorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260d2b37-ec49-49ea-a327-96f6cc6f325f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94e815f-0725-4185-8b71-b56731d626bd","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Dronok_figyelik_a_strandolokat_Gorogorszagban","timestamp":"2020. május. 18. 10:02","title":"Drónok figyelik a strandolókat Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus terjedése lassult, egy nap alatt 291 volt az új fertőzöttek száma.","shortLead":"A vírus terjedése lassult, egy nap alatt 291 volt az új fertőzöttek száma.","id":"20200518_Belgiumban_mar_tobb_mint_9_ezer_aldozata_van_a_jarvanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de93bb-1eb6-44d1-a2d3-b5b76d88f150","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_Belgiumban_mar_tobb_mint_9_ezer_aldozata_van_a_jarvanynak","timestamp":"2020. május. 18. 06:17","title":"Belgiumban már több mint 9 ezer áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Június 13-14-én kerül sor a digitális 24 órás autóversenyre.","shortLead":"Június 13-14-én kerül sor a digitális 24 órás autóversenyre.","id":"20200517_Szimulatoron_megy_majd_a_Le_Mansi_24_oras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f888518-bfa2-48aa-b866-6acf84ee751f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200517_Szimulatoron_megy_majd_a_Le_Mansi_24_oras","timestamp":"2020. május. 17. 20:38","title":"Szimulátoron is megrendezik a Le Mans-i 24 órást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6de4fe0-52a2-48e1-9626-0d137c28b18d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pontos napról a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetve hétfőn döntenek. ","shortLead":"A pontos napról a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetve hétfőn döntenek. ","id":"20200517_nyitas_budapesti_allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6de4fe0-52a2-48e1-9626-0d137c28b18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b36ba58-7849-4462-b516-b917d933205d","keywords":null,"link":"/elet/20200517_nyitas_budapesti_allatkert","timestamp":"2020. május. 17. 13:21","title":"Néhány nap és nyit a budapesti állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b09e340-d9c1-48a3-9b4d-6e997aa59d16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szítják a Kína-ellenes hangulatot az Egyesült Államokban, aminek már jól látható jelei is vannak.","shortLead":"Szítják a Kína-ellenes hangulatot az Egyesült Államokban, aminek már jól látható jelei is vannak.","id":"20200518_gazdasagi_haboru_USA_Kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b09e340-d9c1-48a3-9b4d-6e997aa59d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d98aa0-0e54-4bcf-a3ec-c09c1eb3fce6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_gazdasagi_haboru_USA_Kina","timestamp":"2020. május. 18. 13:51","title":"Az amerikaiak 40 százaléka nem vásárolna kínai terméket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]