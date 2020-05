Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) munkatársai a repülésnél bevezetendő új szabályokon gondolkodnak.","shortLead":"Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC...","id":"20200516_repulogep_jarvany_betegseg_virus_koronavirus_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e945d9b3-15d9-43cd-a682-daa2ed8df996","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_repulogep_jarvany_betegseg_virus_koronavirus_repuloter","timestamp":"2020. május. 16. 21:09","title":"Közzették, hogyan előznék meg egy betegség terjedését a reptereken és a repülőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Medios Obson nevű hírportál vezetőjét már korábban is megfenyegették, ezért hatósági védelem alatt állt. ","shortLead":"A Medios Obson nevű hírportál vezetőjét már korábban is megfenyegették, ezért hatósági védelem alatt állt. ","id":"20200517_Fegyveres_gyilkossag_ujsagiro_Mexiko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee18aa9-475d-4818-ae07-e1aff2bdc680","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Fegyveres_gyilkossag_ujsagiro_Mexiko","timestamp":"2020. május. 17. 08:09","title":"Fegyveresek gyilkoltak meg egy újságírót Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac5d711-bd21-4f4d-ad44-24f79efffbc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felvétel is készült az újabb \"büntetőfékezéses\" balesetről.","shortLead":"Felvétel is készült az újabb \"büntetőfékezéses\" balesetről.","id":"20200518_buntetofekezes_baleset_Rakoczi_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eac5d711-bd21-4f4d-ad44-24f79efffbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb50af9f-aa6f-4865-b96f-0ec32f9ef0e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_buntetofekezes_baleset_Rakoczi_hid","timestamp":"2020. május. 18. 09:07","title":"Videó: Fékezéssel akart okítani, a Rákóczi hídon okozott balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97858b18-ea08-440e-9d3b-a659edbada10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Üresen kongó stadionok, magányos gólöröm, társadalmi távolságtartás. Újraindult a Bundesliga.","shortLead":"Üresen kongó stadionok, magányos gólöröm, társadalmi távolságtartás. Újraindult a Bundesliga.","id":"20200517_foci_bundesliga_koronavirus_tarsadalmi_tavolsagtartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97858b18-ea08-440e-9d3b-a659edbada10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3cee6e-cea4-4f5d-ac18-31da1b35ca27","keywords":null,"link":"/sport/20200517_foci_bundesliga_koronavirus_tarsadalmi_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 17. 06:40","title":"Ilyen a futball koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alacsony fizetésüket eddig másod- és harmadállásokkal egészítették ki, most viszont nincs erre lehetőség. Sokakat kényszerszabadságoltak is.","shortLead":"Alacsony fizetésüket eddig másod- és harmadállásokkal egészítették ki, most viszont nincs erre lehetőség. Sokakat...","id":"20200518_egeszsegugyi_dolgozok_kevesebbet_keresnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681495e2-2008-4c62-a0a3-8c0d498efb6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_egeszsegugyi_dolgozok_kevesebbet_keresnek","timestamp":"2020. május. 18. 07:42","title":"Harmadával is kevesebbet kereshetnek a járvány alatt az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df777e67-91cd-4a4c-90dc-94dbb3e6dba0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 23 éves feltételezett elkövető ellen emberölés miatt indítottak nyomozást.\r

","shortLead":"A 23 éves feltételezett elkövető ellen emberölés miatt indítottak nyomozást.\r

","id":"20200517_Belehalt_bantalmazas_Kiskunhalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df777e67-91cd-4a4c-90dc-94dbb3e6dba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ef02d8-2e10-48e7-b8d8-bd7b54e0d1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Belehalt_bantalmazas_Kiskunhalas","timestamp":"2020. május. 17. 09:16","title":"Meghalt hozzátartozója bántalmazásától egy 79 éves férfi Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tokiói Sumida Akvárium lassan két és fél hónapja zárta be a kapuit, a körülbelül 300 angolna viselkedése pedig azóta megváltozott. Nemrég iPadeket tettek ki az élőlények mellé, az otthon maradó embereket pedig arra kérik, FaceTime-on látogassák az állatokat.","shortLead":"A tokiói Sumida Akvárium lassan két és fél hónapja zárta be a kapuit, a körülbelül 300 angolna viselkedése pedig azóta...","id":"20200517_japan_akvarium_angolna_facetime_ipad_pingvin_foka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450cf97b-1835-4b78-8f61-ff885ee6f297","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_japan_akvarium_angolna_facetime_ipad_pingvin_foka","timestamp":"2020. május. 17. 09:03","title":"Annyira magukba fordultak az angolnák egy japán akváriumban, hogy iPadeket kellett kitenni eléjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár nem sikerült megörökíteni, édesanyja elmondása szerint Zente a napokban magától el tudott indulni.","shortLead":"Bár nem sikerült megörökíteni, édesanyja elmondása szerint Zente a napokban magától el tudott indulni.","id":"20200516_zente_sma_kisfiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b862067-c5da-41bc-b9be-90663ba4fbf7","keywords":null,"link":"/elet/20200516_zente_sma_kisfiu","timestamp":"2020. május. 16. 17:44","title":"Újabb remek hír érkezett az SMA-s kisfiúról, Zentéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]