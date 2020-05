Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mandrake nevű androidos kártevő felfedezői szerint az egyik legfejlettebb kémprogram, amit eddig azonosítani tudtak. Azt állítják: 2016 óta „dolgozik”.","shortLead":"A Mandrake nevű androidos kártevő felfedezői szerint az egyik legfejlettebb kémprogram, amit eddig azonosítani tudtak...","id":"20200519_android_virus_kartevo_kemprogram_mandrake","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe9e032-4d09-4cff-abfa-3d5aed02302a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_android_virus_kartevo_kemprogram_mandrake","timestamp":"2020. május. 19. 08:33","title":"Négy éve fertőzi az androidos telefonokat egy csak most felfedezett vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ce14be-d006-49c2-b952-b67599bd2027","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pár nem híres arról, hogy kiteregetné a magánéletét, így Rooney Mara terhessége egyelőre csak sajtóhír.","shortLead":"A pár nem híres arról, hogy kiteregetné a magánéletét, így Rooney Mara terhessége egyelőre csak sajtóhír.","id":"20200519_Elso_kozos_gyereket_varja_Joaquin_Phoenix_es_Rooney_Mara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97ce14be-d006-49c2-b952-b67599bd2027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d94625-c858-43ba-9d8a-7758c76f45bc","keywords":null,"link":"/elet/20200519_Elso_kozos_gyereket_varja_Joaquin_Phoenix_es_Rooney_Mara","timestamp":"2020. május. 19. 09:17","title":"Első közös gyerekét várja Joaquin Phoenix és Rooney Mara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felhatalmazási törvény végét elhozó jogszabálytervezetet jövő héten benyújthatják. Ha nem lesz hirtelen több a megbetegedések száma, júniusban el is fogadják.","shortLead":"A felhatalmazási törvény végét elhozó jogszabálytervezetet jövő héten benyújthatják. Ha nem lesz hirtelen több...","id":"20200518_gulyas_kulonleges_jogrend_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ffbe13-c008-4a79-b1b8-f96de98bdebf","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_gulyas_kulonleges_jogrend_vege","timestamp":"2020. május. 18. 08:41","title":"Gulyás: Május 26-án nyújthatják be a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7154c9a-fee4-43ef-adaf-cd3f1bff30ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vidéken a korlátozások feloldása óta háromezren vizsgáztak le.","shortLead":"Vidéken a korlátozások feloldása óta háromezren vizsgáztak le.","id":"20200518_kozlekedesi_vizsga_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7154c9a-fee4-43ef-adaf-cd3f1bff30ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c34a8d-0d14-4544-9fc1-1b23050d2bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_kozlekedesi_vizsga_budapest","timestamp":"2020. május. 18. 10:04","title":"Már lehet közlekedési vizsgát tenni Budapesten is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","shortLead":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","id":"20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ae1315-c85f-4cd8-9088-fbe958593ccd","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","timestamp":"2020. május. 18. 12:29","title":"Lassan visszatér a normális élet a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vehet belőlük, ha otthon felejtette a sajátját.","shortLead":"Vehet belőlük, ha otthon felejtette a sajátját.","id":"20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_ii_kerulet_jatszoter_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5826c2-7731-4e55-ab3f-5e5fce194d90","keywords":null,"link":"/elet/20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_ii_kerulet_jatszoter_maszk","timestamp":"2020. május. 18. 21:28","title":"Maszkadagolókkal szereltek fel II. kerületi játszótereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós miniszter válaszolt egy azonnali kérdésre hétfőn a Parlamentben.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter válaszolt egy azonnali kérdésre hétfőn a Parlamentben.","id":"20200518_azonnali_kasler_bajcsy_korhaz_pesti_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6877094d-4a6d-46c0-a5f9-92c5d350436a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_azonnali_kasler_bajcsy_korhaz_pesti_ut","timestamp":"2020. május. 18. 16:15","title":"Kásler: 24 dolgozó fertőződött meg a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87945eb-ae61-404b-99c1-589836c76358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus még mindig itt van – figyelmeztetett, az enyhítő intézkedések után is be kell tartani a szabályokat. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"A vírus még mindig itt van – figyelmeztetett, az enyhítő intézkedések után is be kell tartani a szabályokat...","id":"20200518_Muller_Cecilia_Resen_kell_lennunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87945eb-ae61-404b-99c1-589836c76358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c5dd75-67bc-4703-a04f-a2f75b605db3","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_Muller_Cecilia_Resen_kell_lennunk","timestamp":"2020. május. 18. 11:20","title":"Müller Cecília: Résen kell lennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]