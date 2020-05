Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlés huszonegy előterjesztésről szavaz. Döntés születhet a Budapest–Belgrád-vasútvonalról és a Corvinus-modell kiterjesztéséről is.","shortLead":"Az országgyűlés huszonegy előterjesztésről szavaz. Döntés születhet a Budapest–Belgrád-vasútvonalról és...","id":"20200519_orszaggyules_dontesek_kedd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99867409-4935-4990-a532-521dcacb2afe","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_orszaggyules_dontesek_kedd","timestamp":"2020. május. 19. 07:46","title":"A kulturális szféra dolgozóinak státuszvesztéséről is dönthet kedden a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Legkésőbb május 20-ától már Pest megyében is minden járaton – a Budapestet érintőkön is – visszaáll a fedélzeti jegyeladás és az első ajtós felszállási rend.","shortLead":"Legkésőbb május 20-ától már Pest megyében is minden járaton – a Budapestet érintőkön is – visszaáll a fedélzeti...","id":"20200518_volanbusz_pest_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d758f96-22a4-4a10-b6c4-ad2b0b037c87","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_volanbusz_pest_megye","timestamp":"2020. május. 18. 12:06","title":"Tovább enyhít a Volánbusz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3429a77f-d3c5-402f-be23-d5ff8fb06c8e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az indoklás szerint tőkekivonásról van szó.","shortLead":"Az indoklás szerint tőkekivonásról van szó.","id":"202020_lada_hungary_tokekivonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3429a77f-d3c5-402f-be23-d5ff8fb06c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf16386-7cbb-4dde-bab1-67335fb27b8a","keywords":null,"link":"/360/202020_lada_hungary_tokekivonas","timestamp":"2020. május. 18. 10:10","title":"Kisebb lett a Lada magyar kereskedőjének alaptőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2dd2e4-980e-42aa-9cf2-135d717b90a3","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Világpolgár, világcégek vezetője, világhírű tudósok, politikusok és művészek közt forgott, 1948 után a rendszerváltáskor egykori hazájában is aktivizálta magát. Alexander Brodyval, Bródy Sándor unokájával a HVG 1989 márciusában készített portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Világpolgár, világcégek vezetője, világhírű tudósok, politikusok és művészek közt forgott, 1948 után...","id":"20200518_Rendszervaltok30__Alexander_Brody_hvgportre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee2dd2e4-980e-42aa-9cf2-135d717b90a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7bfe20-1b96-4c17-84eb-c27dd8d1d23f","keywords":null,"link":"/360/20200518_Rendszervaltok30__Alexander_Brody_hvgportre","timestamp":"2020. május. 18. 18:30","title":"Rendszerváltók30 – Alexander Brody: Férfinak csak nővel szabad nyelvet tanulnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4b8dbd-cf64-4ff6-a309-803697306f78","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Közgazdászból lett nemzetközileg jegyzett, díjnyertes fotós Horváth Eszter. New York-i tűzoltók fotósaként kezdte, ma már a sarkvidéki kutatóexpedíciók krónikása. Portré.","shortLead":"Közgazdászból lett nemzetközileg jegyzett, díjnyertes fotós Horváth Eszter. New York-i tűzoltók fotósaként kezdte, ma...","id":"202020_horvath_eszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4b8dbd-cf64-4ff6-a309-803697306f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81218aa9-cd3b-4c82-a00f-4f4ee0e27e8e","keywords":null,"link":"/360/202020_horvath_eszter","timestamp":"2020. május. 18. 11:00","title":"\"Mínusz 40 fok körül már lassabban működik a fényképezőgép\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e7d6f6-8d86-4e6a-b2a0-250cb6783b20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fotók egy ukrán szállodában készültek.","shortLead":"A fotók egy ukrán szállodában készültek.","id":"20200518_Megrendito_fotok_orokbefogadott_csecsemokrol_akikert_nem_tudtak_menni_a_virus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23e7d6f6-8d86-4e6a-b2a0-250cb6783b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f1757a-cae2-4ee0-a4ef-7d9f536d42d4","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Megrendito_fotok_orokbefogadott_csecsemokrol_akikert_nem_tudtak_menni_a_virus_miatt","timestamp":"2020. május. 18. 09:05","title":"Megrendítő fotók örökbefogadott csecsemőkről, akikért nem tudtak menni a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89b90f5-2229-48b8-b374-13df3c8f9658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Throttlegate-ként, szabadon fordítva fojtási ügyként híresült el az Apple akciója, amely során az operációsrendszer-frissítéssel lassította a régebbi iPhone-okat. Az Apple egyezséget ajánlott, és most megszületett az előzetes bírói jóváhagyás.","shortLead":"Throttlegate-ként, szabadon fordítva fojtási ügyként híresült el az Apple akciója, amely során...","id":"20200519_elozetes_biroi_jovahagyas_felmilliard_dollart_fizet_az_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d89b90f5-2229-48b8-b374-13df3c8f9658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a6d76a-c98e-43c1-917a-3a2790a03b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_elozetes_biroi_jovahagyas_felmilliard_dollart_fizet_az_apple","timestamp":"2020. május. 19. 10:03","title":"Előzetes jóváhagyás: milliárdokat fizethet az Apple az iPhone-ok lassítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef1169d-b216-41a1-9f51-fc0e2d42f1b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A londoni Heathrow vezetése szerint elég volt a koronavírus-járvány miatti tetszhalott állapotból.","shortLead":"A londoni Heathrow vezetése szerint elég volt a koronavírus-járvány miatti tetszhalott állapotból.","id":"20200517_Felebresztenek_Csipkerozsikaalmabol_a_repteroriast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ef1169d-b216-41a1-9f51-fc0e2d42f1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a251a713-a3fb-4339-8eea-7e8b184e5978","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200517_Felebresztenek_Csipkerozsikaalmabol_a_repteroriast","timestamp":"2020. május. 17. 19:53","title":"Felébresztenék Csipkerózsika-álmából a reptéróriást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]