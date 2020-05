Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők már jelezték, hogy nem tudnak részt venni a népjóléti bizottság mai, szerdai ülésén.","shortLead":"A kormánypárti képviselők már jelezték, hogy nem tudnak részt venni a népjóléti bizottság mai, szerdai ülésén.","id":"20200520_nepjoleti_bizottsag_lelegeztetogep_meghallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6b42ed-898e-4c79-b290-07f57d275aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_nepjoleti_bizottsag_lelegeztetogep_meghallgatas","timestamp":"2020. május. 20. 14:41","title":"A fideszesek nem mennek el a lélegeztetőgépek ügyét firtató meghallgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df2ad38-d21f-4053-8e2d-3ef2d6c92527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába próbál a magyar kormány a német alkotmánybíróság ítéletére hivatkozni a röszkei tranzitzóna ügyében az Európai Unió Bíróságának elnöke szerint.","shortLead":"Hiába próbál a magyar kormány a német alkotmánybíróság ítéletére hivatkozni a röszkei tranzitzóna ügyében az Európai...","id":"20200519_Lenaerts_Magyarorszag__unios_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2df2ad38-d21f-4053-8e2d-3ef2d6c92527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f26ed9f-b590-45a2-9577-84bfa2e3c752","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_Lenaerts_Magyarorszag__unios_birosag","timestamp":"2020. május. 19. 18:13","title":"Lenaerts: Magyarország nem mondhatja, hogy nem fogadja el az uniós bíróság döntéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlés huszonegy előterjesztésről szavaz. Döntés születhet a Budapest–Belgrád-vasútvonalról és a Corvinus-modell kiterjesztéséről is.","shortLead":"Az országgyűlés huszonegy előterjesztésről szavaz. Döntés születhet a Budapest–Belgrád-vasútvonalról és...","id":"20200519_orszaggyules_dontesek_kedd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99867409-4935-4990-a532-521dcacb2afe","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_orszaggyules_dontesek_kedd","timestamp":"2020. május. 19. 07:46","title":"A kulturális szféra dolgozóinak státuszvesztéséről is dönthet kedden a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország déli részén a kialakuló zivatarokat nagy mennyiségű csapadék kísérheti.","shortLead":"Az ország déli részén a kialakuló zivatarokat nagy mennyiségű csapadék kísérheti.","id":"20200520_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b331f2f-2e90-4e60-8be4-b6cc01e0aca6","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes","timestamp":"2020. május. 20. 05:12","title":"Felhőszakadásra figyelmeztetnek csaknem a fél országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már fut a márciusban bejelentett 160 milliárd dolláros segélyprogram, száznál több ország kapott eddig a pénzből.","shortLead":"Már fut a márciusban bejelentett 160 milliárd dolláros segélyprogram, száznál több ország kapott eddig a pénzből.","id":"20200520_fejlodo_orszagok_koronavirus_szegenyseg_vilagbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d298e2-85c6-4237-9939-16bf8c2de39e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_fejlodo_orszagok_koronavirus_szegenyseg_vilagbank","timestamp":"2020. május. 20. 10:40","title":"Világbank: 60 millió embert taszíthat nyomorba a koronavírust kísérő válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét hónapja tartó sodródását a jétáblákkal hetekre megszakítja újabb személyzetváltás miatt a Polarstern északi-sarkvidéki kutatóhajó.","shortLead":"Hét hónapja tartó sodródását a jétáblákkal hetekre megszakítja újabb személyzetváltás miatt a Polarstern...","id":"20200519_polarstern_legenysegvaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09dbfd27-21ce-4911-9f6a-ebefea18b871","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_polarstern_legenysegvaltas","timestamp":"2020. május. 19. 20:33","title":"Hetekre meg kell szakítani északi-sarki sodródását a Polarstern kutatóhajónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"A magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatából leadott vészjelzésként is értelmezhető, hogy a BMW elhalasztotta debreceni gyárának megvalósítását. Az állam milliárdokkal csábítja a nagyvállalatokat, de könnyen hoppon maradhat.","shortLead":"A magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatából leadott vészjelzésként is értelmezhető, hogy a BMW elhalasztotta...","id":"202020__bmwgyar__halasztott_beruhazas__osszeszerelo_orszag__veszfek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d824fffe-7014-4b15-a79d-e7263936f218","keywords":null,"link":"/360/202020__bmwgyar__halasztott_beruhazas__osszeszerelo_orszag__veszfek","timestamp":"2020. május. 19. 07:00","title":"Mehet-e a kukába az adófizetőknek máris sok milliárdba kerülő autógyár-építés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus azt állítja, telefonon közölték vele a döntést, de komoly indoklást nem kapott.","shortLead":"A politikus azt állítja, telefonon közölték vele a döntést, de komoly indoklást nem kapott.","id":"20200518_jobbik_sneider_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad15498-e4ee-4fd3-969f-c1fdd00b7b84","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_jobbik_sneider_tamas","timestamp":"2020. május. 18. 19:27","title":"Leváltja a Jobbik Sneider Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]