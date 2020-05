Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők már jelezték, hogy nem tudnak részt venni a népjóléti bizottság mai, szerdai ülésén.","shortLead":"A kormánypárti képviselők már jelezték, hogy nem tudnak részt venni a népjóléti bizottság mai, szerdai ülésén.","id":"20200520_nepjoleti_bizottsag_lelegeztetogep_meghallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6b42ed-898e-4c79-b290-07f57d275aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_nepjoleti_bizottsag_lelegeztetogep_meghallgatas","timestamp":"2020. május. 20. 14:41","title":"A fideszesek nem mennek el a lélegeztetőgépek ügyét firtató meghallgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5680c58-3589-4e43-806a-3b9aac7785ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Húsz százalékos létszámcsökkentést hajt végre a Nemak Győr. Az ok: a járvány miatt nincs annyi megrendelésük.","shortLead":"Húsz százalékos létszámcsökkentést hajt végre a Nemak Győr. Az ok: a járvány miatt nincs annyi megrendelésük.","id":"20200521_nemak_gyor_aluminiumontode_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5680c58-3589-4e43-806a-3b9aac7785ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67105df1-039c-4d70-a830-1d353e7f8637","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_nemak_gyor_aluminiumontode_elbocsatas","timestamp":"2020. május. 21. 17:51","title":"180 embert rúg ki egy győri cég, semmit nem tudnak kezdeni a kormány mentőövével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WHO megváltozott ajánlásával védte meg az egyes szakmai vélemények szerint félresikerült klinikai lélegeztetőgép-beszerzést a csütörtöki kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A részletes szakmai kritikákra, és hogy miért egy otthoni használatra és egy beteg tartósabb ellátására tervezett eszközt választottak a klinikák intenzív osztályainak, továbbra sincs magyarázat. A részletes bírálatát korábban névvel is vállaló aneszteziológus már nem vállal(hat) további nyilatkozatokat. ","shortLead":"A WHO megváltozott ajánlásával védte meg az egyes szakmai vélemények szerint félresikerült klinikai...","id":"20200521_Gulyas_is_megvedte_a_lelegeztetogepbeszerzest_de_sok_kerdesre_meg_nincs_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca19f0c0-853b-40d7-8859-e3cbf0022d45","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Gulyas_is_megvedte_a_lelegeztetogepbeszerzest_de_sok_kerdesre_meg_nincs_valasz","timestamp":"2020. május. 21. 13:59","title":"Gulyás is megvédte a lélegeztetőgép-beszerzést, de sok kérdésre még mindig nincs válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átmenetileg 28 magyar töltőállomást zártak volna be, viszont a korlátozások részleges feloldása miatt javult a forgalmuk.","shortLead":"Átmenetileg 28 magyar töltőállomást zártak volna be, viszont a korlátozások részleges feloldása miatt javult...","id":"20200520_benzinkut_bezaras_mol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b552a3-1d2b-43b8-a6ff-5288a81a4bbf","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_benzinkut_bezaras_mol","timestamp":"2020. május. 20. 16:22","title":"A Mol mégsem zárja be több tucat benzinkútját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga-Damm Andrea volt a témafelelőse annak a törvényjavaslatnak, aminek a megszavazása után elnézést kért a Jobbik.","shortLead":"Varga-Damm Andrea volt a témafelelőse annak a törvényjavaslatnak, aminek a megszavazása után elnézést kért a Jobbik.","id":"20200520_Kizarnak_a_Jobbikbol_VargaDamm_Andreat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565c330f-85c0-4968-b292-cc304a8fdbe8","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Kizarnak_a_Jobbikbol_VargaDamm_Andreat","timestamp":"2020. május. 20. 17:30","title":"Kizárnák a Jobbikból Varga-Damm Andreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105f555a-ab25-4da1-bbf4-22aab7a473ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírességek profi táncpartnerek segítségével mutatnak majd be koreográfiákat. ","shortLead":"A hírességek profi táncpartnerek segítségével mutatnak majd be koreográfiákat. ","id":"20200520_Tancos_musor_TV2_Dancing_with_the_Stars","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=105f555a-ab25-4da1-bbf4-22aab7a473ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f8839b-cb92-4295-b5d8-cb375446f758","keywords":null,"link":"/kultura/20200520_Tancos_musor_TV2_Dancing_with_the_Stars","timestamp":"2020. május. 20. 15:02","title":"A Szombat esti lázhoz hasonló műsort indít a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","shortLead":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","id":"20200519_halalozas_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799c91cc-433f-4594-bc26-16022a84cce7","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_halalozas_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. május. 19. 20:15","title":"Harmadik napja száz alatt a halálozás Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Mol együttműködésében kilenc városban indul kutatómunka a koronavírus kimutatására a kommunális szennyvizekből.

","shortLead":"A Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Mol együttműködésében kilenc városban indul kutatómunka a koronavírus...","id":"20200520_koronavirus_szennyvizben_pannon_egyetem_pte_mol_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f20025-39e3-490e-8e28-8b6f07af2836","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_szennyvizben_pannon_egyetem_pte_mol_itm","timestamp":"2020. május. 20. 07:03","title":"Kilenc magyar városban nézik át a szennyvizet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]