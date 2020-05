Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Az erről szóló törvényjavaslatot – ahelyett, hogy az Országgyűlés elé került volna – Semjén Zsolt a kormány nevében visszavonta.","shortLead":"Az erről szóló törvényjavaslatot – ahelyett, hogy az Országgyűlés elé került volna – Semjén Zsolt a kormány nevében...","id":"20200519_Visszavonta_a_kormany_a_sajat_javaslatat_az_egyszer_hasznalatos_muanyagok_betiltasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf7c373-dc0a-46e0-8ada-c1fe7e44f816","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_Visszavonta_a_kormany_a_sajat_javaslatat_az_egyszer_hasznalatos_muanyagok_betiltasarol","timestamp":"2020. május. 19. 18:37","title":"Visszavonta a kormány a saját javaslatát az egyszer használatos műanyagok betiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április végén már 330 ezren kerestek munkát. A számuk egy hónappal korábban 281 ezer volt, egy éve pedig 155 ezer.","shortLead":"Április végén már 330 ezren kerestek munkát. A számuk egy hónappal korábban 281 ezer volt, egy éve pedig 155 ezer.","id":"20200519_koronavirus_jarvany_gazdasag_munkanelkuliseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646d9616-0e74-4a07-b00c-82a44ae90f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_koronavirus_jarvany_gazdasag_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. május. 19. 12:38","title":"Közel 50 ezren váltak munkanélkülivé egyetlen hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e108b35-39b0-463f-a1cc-8caac387dbd2","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A rendszerváltást szakszervezeti főnökként megélő politikus gyakorlatilag a taxisblokádnak köszönhette, hogy maradt a pozíciójában. A HVG pár héttel az esemény után, 1990 novemberében készített portréinterjút Nagy Sándorral. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"A rendszerváltást szakszervezeti főnökként megélő politikus gyakorlatilag a taxisblokádnak köszönhette, hogy maradt...","id":"20200520_Rendszervaltok30__Nagy_Sandor_mszosz_hvgportre_1990","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e108b35-39b0-463f-a1cc-8caac387dbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e05ae5-474f-4786-88c2-914b32ca2987","keywords":null,"link":"/360/20200520_Rendszervaltok30__Nagy_Sandor_mszosz_hvgportre_1990","timestamp":"2020. május. 20. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Nagy Sándor: Kádári módon sakkoztak a káderekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha valaki mégis fizetett, az most visszakapja az adóhivataltól a pénzét.","shortLead":"Ha valaki mégis fizetett, az most visszakapja az adóhivataltól a pénzét.","id":"20200521_Nemcsak_a_vegrehajtasokat_fuggesztettek_fel_a_NAVnak_sem_kell_utalni_amig_tart_a_veszelyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1587e6b-8d11-438b-bd3c-bbd3225b0291","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_Nemcsak_a_vegrehajtasokat_fuggesztettek_fel_a_NAVnak_sem_kell_utalni_amig_tart_a_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. május. 21. 11:55","title":"Nemcsak a végrehajtásokat függesztették fel, a NAV-nak sem kell utalni, amíg tart a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb84ff03-9d1c-4c1a-a712-33812eb08fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt az ítélkezési gyakorlaton is változtattak Szingapúrban. ","shortLead":"A járvány miatt az ítélkezési gyakorlaton is változtattak Szingapúrban. ","id":"20200520_szingapur_birosag_halalos_itelet_zoom_videohivas_videochat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb84ff03-9d1c-4c1a-a712-33812eb08fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c869f321-d8f0-4932-8ca2-7ec506f9e8dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_szingapur_birosag_halalos_itelet_zoom_videohivas_videochat","timestamp":"2020. május. 20. 09:33","title":"Videohívással ítéltek halálra egy embert a szingapúri bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanítás nem indul újra, mindössze a gyerekek felügyeletét látják el az intézményekben.","shortLead":"A tanítás nem indul újra, mindössze a gyerekek felügyeletét látják el az intézményekben.","id":"20200520_Majus_vegen_befejezik_a_digitalis_oktatast_ket_budapesti_iskolaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174325d8-c721-4a74-a14b-cad6e933fea7","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Majus_vegen_befejezik_a_digitalis_oktatast_ket_budapesti_iskolaban","timestamp":"2020. május. 20. 15:39","title":"Vége a tanításnak május végén két budapesti iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez még csak részösszeg, a kampány jelenleg is zajlik.","shortLead":"Ez még csak részösszeg, a kampány jelenleg is zajlik.","id":"20200520_336_millio_plakatokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e47f95-2e02-479d-bc24-c8ea1d49a260","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_336_millio_plakatokra","timestamp":"2020. május. 20. 15:17","title":"Két hét alatt 336 milliót vert el plakátokra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243ce3f6-e69d-4e31-9317-a5274c9ae712","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Többen azért fordulnak a zálogfiókokhoz, hogy fejleszteni tudjanak.","shortLead":"Többen azért fordulnak a zálogfiókokhoz, hogy fejleszteni tudjanak.","id":"20200519_Egyre_tobb_magyar_vallalkozo_zalogkolcsonbol_finanszirozza_a_jarvany_utani_ujranyitast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=243ce3f6-e69d-4e31-9317-a5274c9ae712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ab5fe3-9199-4452-8b8d-bf1c6013c4d5","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_Egyre_tobb_magyar_vallalkozo_zalogkolcsonbol_finanszirozza_a_jarvany_utani_ujranyitast","timestamp":"2020. május. 19. 16:44","title":"Egyre több magyar vállalkozó zálogkölcsönből finanszírozza a járvány utáni újranyitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]