Még a Microsoft tavalyi Build fejlesztői konferenciáján esett szó arról, hogy a Windows 10-hez érkezik egy modern terminálalkalmazás. E program segítségével parancssori utasítások hajthatók végre, ám az MS-DOS-ra jellemző környezet helyett egy sokkal modernebb, testreszabhatóbb felületen. A szoftver előzetes kiadása néhány hónapja már tölthető, most pedig elkészült az első stabil kiadás is. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók már bátrabban telepíthetik számítógépeikre a programot, az nem fog váratlanul összeomlani.

A nyílt forrású alkalmazás legfőbb előnye, hogy számos olyan funkciót tömörít magába, melyeket eddig külön eszközként vehettek csak igénybe a hozzáértők. Ez a napi munka szempontjából sem volt túl előnyös, ráadásul eleve több ablakot kellett nyitva tartani. A Terminal mindezt úgy orvosolja, hogy egy átlátható felületre rendezi többek közt a parancssort és a PowerShellt is. A Terminal támogatja a lapfüleket és a különböző konfigurációs profilokat, hogy az eltérő munkameneteket is egy alkalmazásban lehessen megjeleníteni.

© Microsoft

A segédprogram a Unicode és UTF-8 karakterekkel is boldogul, így akár emojikat is képes megjeleníteni. A szoftverben működnek a Windows minden más részén is igénybe vehető Ctrl + C (másolás) és Ctrl + V (beillesztés) gyorsbillentyűk, ráadásul az egész panel szabadon alakítható: a felhasználók a betűtípust, a színeket, de még a hátteret is megváltoztathatják, ha akarják. A háttérből áttetsző változat is rendelkezésre áll.

A program 1.0-s (fő)verziója ingyen letölthető a projekt GitHub oldaláról vagy a Microsoft Store-ból. A szoftver a redmoniak ígérete szerint a jövőben folyamatosan új funkciókkal bővül majd.

