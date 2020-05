Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75193f34-7744-4b95-9e6c-bc67c39f41dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két fokkal volt hidegebb az éjjel Zabaron, mint 1952-ben Nagykanizsán.","shortLead":"Két fokkal volt hidegebb az éjjel Zabaron, mint 1952-ben Nagykanizsán.","id":"20200522_omsz_zabar_hidegrekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75193f34-7744-4b95-9e6c-bc67c39f41dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a5ef39-03d7-45a7-8a9e-812c070c9e8f","keywords":null,"link":"/elet/20200522_omsz_zabar_hidegrekord","timestamp":"2020. május. 22. 10:54","title":"OMSZ: 68 éves hidegrekord dőlt meg hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeb4ab6-fb16-49b6-a30b-825ddbc4b6f7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a férfi és a nő letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a férfi és a nő letartóztatását.","id":"20200522_porno_ozd_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abeb4ab6-fb16-49b6-a30b-825ddbc4b6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786c4ab3-771c-46dd-a1fe-27334172471c","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_porno_ozd_letartoztatas","timestamp":"2020. május. 22. 06:09","title":"Pornófelvételeket készített gyerekeiről egy ózdi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e169c8-4433-4b9d-b84d-c77b2e4c45c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akit 50-es táblánál 71 km/h-s tempóval bemérnek, egy hónapra elbúcsúzhat a vezetői engedélyétől. Meglehetősen felháborodtak a németek. ","shortLead":"Akit 50-es táblánál 71 km/h-s tempóval bemérnek, egy hónapra elbúcsúzhat a vezetői engedélyétől. Meglehetősen...","id":"20200521_Meg_a_nemeteknek_is_tul_szigoru_az_uj_KRESZ_amiben_minimalis_gyorshajtasert_is_elveszik_a_jogositvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9e169c8-4433-4b9d-b84d-c77b2e4c45c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb6ddf1-e6b4-4947-84f3-09ffd6dccef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Meg_a_nemeteknek_is_tul_szigoru_az_uj_KRESZ_amiben_minimalis_gyorshajtasert_is_elveszik_a_jogositvanyt","timestamp":"2020. május. 21. 13:23","title":"21 km/h-s gyorshajtásért is elveszik a jogosítványt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36441bac-2c4c-4800-ad56-fa2d49f448d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DesignMaker nevű YouTube-csatorna videósa egy igen különleges fejlesztéssel állt elő. Első ránézésre inkább hasonlít a Batman-világból ismert Bane maszkjára, mint egy valóban viselhető arcmaszkra. Pedig lehet hordani, még extra funkciója is van.","shortLead":"A DesignMaker nevű YouTube-csatorna videósa egy igen különleges fejlesztéssel állt elő. Első ránézésre inkább hasonlít...","id":"20200522_koronavirus_automatikus_arcmaszk_designmaker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36441bac-2c4c-4800-ad56-fa2d49f448d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dabef4b-41a0-4fce-9265-1717b1cc8d30","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_koronavirus_automatikus_arcmaszk_designmaker","timestamp":"2020. május. 22. 09:03","title":"Videón a tökéletes maszk: ha nincs körülöttünk senki, kinyílik, és csak akkor zár vissza, ha ember közeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf659eb-71d7-442a-a397-56a6bc93134d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetet okozó ittas férfi elütötte, majd 55 méteren át vitte a motorháztetőn a vétlen sofőrt, mert az vissza akarta tartani.","shortLead":"A balesetet okozó ittas férfi elütötte, majd 55 méteren át vitte a motorháztetőn a vétlen sofőrt, mert az vissza akarta...","id":"20200522_Motorhazan_cipelte_egy_autos_a_masikat_egy_baleset_utan_Pesterzsebeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbf659eb-71d7-442a-a397-56a6bc93134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca63df6-c55a-46cc-8d6b-b33216be2773","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_Motorhazan_cipelte_egy_autos_a_masikat_egy_baleset_utan_Pesterzsebeten","timestamp":"2020. május. 22. 08:54","title":"Motorházán cipelte egy autós a másikat egy baleset után Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kusinszki András és Csóka-Szűcs János (képünkön) rabosítását követően a HVG igyekezett minden érintettet megkeresni. A tisztánlátást csak azok nem segítették, akiknek ez módjukban állt volna.","shortLead":"Kusinszki András és Csóka-Szűcs János (képünkön) rabosítását követően a HVG igyekezett minden érintettet megkeresni...","id":"20200521_Kerdesek_es_valaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a9b8ba-69e8-402c-935b-335a1a8f4352","keywords":null,"link":"/360/20200521_Kerdesek_es_valaszok","timestamp":"2020. május. 21. 07:15","title":"\"A Rákosi-rendőrség is tartott házkutatást nálunk, a család ehhez van szokva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","shortLead":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","id":"20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae74924-ef3c-4dca-8516-4ec7f155fac2","keywords":null,"link":"/elet/20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","timestamp":"2020. május. 22. 08:55","title":"A virágkarnevál sem olyan lesz, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány kapcsán meghozott kormányrendelet módosította a juttatás nettó értékét és a munkaadói költségeket is, ez pedig a munkavállaló és a munkáltató számára sem közömbös.","shortLead":"A járvány kapcsán meghozott kormányrendelet módosította a juttatás nettó értékét és a munkaadói költségeket is...","id":"20200522_adozona_szocho_szepkartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f444d58-e7fd-49af-ba9c-029ec2bfc178","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_adozona_szocho_szepkartya","timestamp":"2020. május. 22. 11:42","title":"SZÉP-kártya: Ezeket a változásokat hozták a vészhelyzeti intézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]