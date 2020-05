Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy részük helyett pótlóbuszokat fognak közlekedtetni. A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint értelmetlen a döntés.\r

","shortLead":"Egy részük helyett pótlóbuszokat fognak közlekedtetni. A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint értelmetlen a döntés.\r

","id":"20200522_megszuntet_vonat_Innovacios_es_Technologiai_Miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e75ee9-c2a8-400f-983a-21e4242ab9fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_megszuntet_vonat_Innovacios_es_Technologiai_Miniszterium","timestamp":"2020. május. 22. 18:04","title":"Kiszivárgott, hogy mely vasúti vonalakat ritkítaná ideiglenesen a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e169c8-4433-4b9d-b84d-c77b2e4c45c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akit 50-es táblánál 71 km/h-s tempóval bemérnek, egy hónapra elbúcsúzhat a vezetői engedélyétől. Meglehetősen felháborodtak a németek. ","shortLead":"Akit 50-es táblánál 71 km/h-s tempóval bemérnek, egy hónapra elbúcsúzhat a vezetői engedélyétől. Meglehetősen...","id":"20200521_Meg_a_nemeteknek_is_tul_szigoru_az_uj_KRESZ_amiben_minimalis_gyorshajtasert_is_elveszik_a_jogositvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9e169c8-4433-4b9d-b84d-c77b2e4c45c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb6ddf1-e6b4-4947-84f3-09ffd6dccef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Meg_a_nemeteknek_is_tul_szigoru_az_uj_KRESZ_amiben_minimalis_gyorshajtasert_is_elveszik_a_jogositvanyt","timestamp":"2020. május. 21. 13:23","title":"21 km/h-s gyorshajtásért is elveszik a jogosítványt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak most derül(t) ki, hogy a beszélgetésekhez készített új Facebook-funkcióval egy másik, szemmel látható változás is történt a közösségi oldalon. Ez azonban kevésbé tűnik előnyösnek.","shortLead":"Csak most derül(t) ki, hogy a beszélgetésekhez készített új Facebook-funkcióval egy másik, szemmel látható változás is...","id":"20200521_facebook_messenger_rooms_hirfolyam_tortenetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c3e3fc-d617-4992-ada6-987f53c3f803","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_facebook_messenger_rooms_hirfolyam_tortenetek","timestamp":"2020. május. 21. 17:03","title":"Egy kellemetlen ráadás is érkezett az új Facebook-funkcióval, ez sokaknak nem fog tetszeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 8 hetes informatikai online oktatásra már több mint 50 ezren jelentkeztek a minisztérium szerint.","shortLead":"A 8 hetes informatikai online oktatásra már több mint 50 ezren jelentkeztek a minisztérium szerint.","id":"20200522_ujratervezes_jelentkezes_delig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8635a17-af59-41f7-8427-5fcf14540e53","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_ujratervezes_jelentkezes_delig","timestamp":"2020. május. 22. 10:44","title":"Délig lehet jelentkezni az ITM ingyenes informatikai képzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35fdc57-0afa-4dd0-9798-f71e50eebef2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Orbán-kormány 10 évét elemzi a Financial Times írása. ","shortLead":"Az Orbán-kormány 10 évét elemzi a Financial Times írása. ","id":"20200521_Orban_mar_ott_tart_hogy_rendszere_tulelheti_nevadojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a35fdc57-0afa-4dd0-9798-f71e50eebef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3549bb-6b57-4056-abd5-130de466e8a6","keywords":null,"link":"/360/20200521_Orban_mar_ott_tart_hogy_rendszere_tulelheti_nevadojat","timestamp":"2020. május. 21. 08:15","title":"Financial Times: \"Orbán már ott tart, hogy rendszere túlélheti névadóját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat embert állítottak elő, a nyomozás folyik.","shortLead":"Hat embert állítottak elő, a nyomozás folyik.","id":"20200522_Elfogtak_a_Deak_teri_keselot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8aa6a5-4f65-4661-b754-64957012fc09","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Elfogtak_a_Deak_teri_keselot","timestamp":"2020. május. 22. 09:41","title":"Elfogták a Deák téri késelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön Nagy-Britanniában.","shortLead":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön...","id":"20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcc1834-e4ed-47ff-b709-b31efa05ba21","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","timestamp":"2020. május. 22. 05:40","title":"Megkezdődött a húszperces koronavírus teszt próbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f5a75c-4ae1-4eef-94ca-d466a193043d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Zsolt szerint csak dekázás közben pattant el a labdája, de a rendőrök nem így látták. Az ügyészség nyomozást rendelt el.","shortLead":"P. Zsolt szerint csak dekázás közben pattant el a labdája, de a rendőrök nem így látták. Az ügyészség nyomozást rendelt...","id":"20200521_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_labda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6f5a75c-4ae1-4eef-94ca-d466a193043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f74c50-46cb-43f5-a50d-a3dcb8cbedec","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_labda","timestamp":"2020. május. 21. 16:16","title":"Hivatalos személy elleni erőszak miatt nyomoznak a tüntető ellen, aki labdával talált el egy rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]