A Windows 10-hez készülő May 2020 Update-ben egy igen hasznos újdonságot is találhatnak majd a zenekedvelők: a Microsoft megoldja, hogy a Bluetooth-technológia segítségével ez a rendszer is át tudja venni a telefonon megszólaltatott muzsikát. A funkció eredetileg a Windows 7 része volt, és arra találták ki, hogy a felhasználók egy gombnyomással a számítógép hangszóróin is folytatni tudják a zenelejátszást. A fejlesztést a Windows 10 azonban nem kapta meg, sőt, már a Windows 8-ban sem volt rá lehetőség.

A Windows Latest azonban felfedezte, hogy a Microsoft visszahozza ezt a (Bluetooth A2DP nevű) megoldást, amely a hírek szerint a most májusban esedékes újabb nagy frissítéssel költözik majd be a rendszerbe. (A hangküldés eddig is működött a Windows 10-ben, de nem Bluetoothon.) A lejátszáshoz értelemszerűen olyan eszközre lesz szükség, amely Bluetooth-képes.

A May 2020 Update-ról kezdetben úgy hírlett, hogy csak néhány javítást hoz, de ahogy látszik, ez nem így lesz.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.