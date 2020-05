A Wikimedia Group – amely a Wikipediát üzemeltető cég – új szabályokat szavazott meg és egy új magatartási kódexet fog év végére véglegesíteni, hogy visszaszorítsák a mérgező viselkedést – adta hírül a BBC.

A Wikipedia az internet egyik elsőszámú információ forrása, a nemi egyenlőtlenséget és a zaklatást sem nélkülöző vádak azonban már közel egy évtizede érintik a platformot.

A Wikipedia esetében a szerkesztők ugyanis interakcióba lépnek egymással és megváltoztathatják a már megjelent tartalmat és így egymás munkáját. Ez pedig visszaéléseket is generál: míg az egyik önkéntes feltölt egy tartalmat, addig a másik ezt kitörli, vagy megváltoztatja, így pedig az első szerkesztő kezdheti elölről a munkát. A gyakorlat pedig így szerkesztési harcokhoz vezet.

Az önkéntesek által írt Wikipedián belül továbbra is sok panasz van: főleg a nőket és az LGBTQ közösség tagjait éri zaklatás és visszaélések a többi szerkesztőtől. A washingtoni egyetem egyik kutatása mutatott rá arra, hogy számos női és LGBTQ-szerkesztő nem érzi biztonságban magát és több női szerkesztő is arról számolt be a kutatóknak, hogy a férfiak kétségbe vonták a munkájukat és negatív visszajelzést kaptak arra a férfi szerkesztőktől. Még egy 2019-ben, a New York Times-ban megjelent cikk számolt be arról, hogy egy transznemű szerkesztő halálos fenyegetéseket is kapott a szerkesztőtársaitól.

Hogy mit tartalmaz majd a magatartási kódex? A tervezett szabályzat rendelkezik majd azoknak a tagoknak a kizárásáról vagy a hozzáférésük korlátozásáról, akik megsértik a szabályokat és visszamenőleg is felülvizsgálják majd a zaklatásokat.

Két fázisban fogják kidolgozni a magatartási kódexet. Az elsőben személyesen és virtuális események során egyeztetik az irányelveket és a technikai háttérre, így a csetszobákra és más Wikipedia projektekre vonatkozó szabályokat. Ezt a bizottság augusztus 30-ig hagyja majd jóvá. A második fázis során pedig körvonalazzák, hogy milyen szankciókkal járjon a szabályok megsértése: ezeket a rendelkezéseket év végig fogadják majd el a tervek szerint.