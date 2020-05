Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d0919d4-e515-4df5-9c38-1e63813ecc7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg visszaélés történt és sok zaklatás érte az elmúlt időben a nőket és a LGBTQ közösség tagjait a Wikipedia-szerkesztők között.","shortLead":"Rengeteg visszaélés történt és sok zaklatás érte az elmúlt időben a nőket és a LGBTQ közösség tagjait...","id":"20200523_Uj_magatartasi_kodexet_vezet_be_a_Wikipedia_a_mergezo_viselkedessel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0919d4-e515-4df5-9c38-1e63813ecc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a89bb0-1439-4f6b-b9b4-a7867d69075c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_Uj_magatartasi_kodexet_vezet_be_a_Wikipedia_a_mergezo_viselkedessel_szemben","timestamp":"2020. május. 23. 14:51","title":"Új magatartási kódexet vezet be a Wikipedia a mérgező viselkedéssel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04430d23-2683-4518-bb0e-95e9f38d0416","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lőtt fejsebbel holtan találták Valerij Davidenko ukrán független parlamenti képviselőt szombaton kijevi irodájának WC-jében - tette közzé a Facebookon Anton Herascsenko ukrán belügyminiszter-helyettes.","shortLead":"Lőtt fejsebbel holtan találták Valerij Davidenko ukrán független parlamenti képviselőt szombaton kijevi irodájának...","id":"20200523_Lott_fejsebbel_holtan_talaltak_egy_fuggetlen_ukran_parlamenti_kepviselot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04430d23-2683-4518-bb0e-95e9f38d0416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1c343c-bc72-4271-badd-b8b7461600c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Lott_fejsebbel_holtan_talaltak_egy_fuggetlen_ukran_parlamenti_kepviselot","timestamp":"2020. május. 23. 21:18","title":"Lőtt fejsebbel holtan találtak egy független ukrán parlamenti képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29eaa38-068d-4833-86f0-002f3d44b5ed","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A megfizethető áron stabil minőséget kereső amerikai vásárlókat szolgálta ki a J. C. Penney, ám már a 2008-as válság megrendítette, a koronavírus-járvány pedig megadta neki a kegyelemdöfést. 2021-re áruházai több mint felét elvesztheti a csődeljárás végeztével.","shortLead":"A megfizethető áron stabil minőséget kereső amerikai vásárlókat szolgálta ki a J. C. Penney, ám már a 2008-as válság...","id":"202021__j_c_penney_aruhazlanc__csodvedelem__virussokk__amerikai_remalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f29eaa38-068d-4833-86f0-002f3d44b5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4734c8db-a7ba-4814-be23-edd3e4ffb8c1","keywords":null,"link":"/360/202021__j_c_penney_aruhazlanc__csodvedelem__virussokk__amerikai_remalom","timestamp":"2020. május. 24. 14:00","title":"Csődbe vitte a vírus a több mint 100 éves amerikai áruházláncot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dc4dda-1e0f-4997-b8f6-561d3b13cbf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltehetőleg egy orvosi berendezés gyulladt ki. Három beteg meghalt és hárman megsérültek.","shortLead":"Feltehetőleg egy orvosi berendezés gyulladt ki. Három beteg meghalt és hárman megsérültek.","id":"20200523_Ujabb_orosz_korhazban_tortent_tuzeset_tobb_beteg_is_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12dc4dda-1e0f-4997-b8f6-561d3b13cbf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543ac477-85f2-4b83-96ae-078ea19f8088","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Ujabb_orosz_korhazban_tortent_tuzeset_tobb_beteg_is_meghalt","timestamp":"2020. május. 23. 08:15","title":"Újabb orosz kórházban történt tűzeset, több beteg is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3814c082-a8be-45d1-9534-904c992fcfda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben az európai vezetők keresik azokat az utakat, amelyek lehetővé teszik a koronavírus-járvány okozta válság utáni gazdasági talpraállást és a megélhetésüket vesztett emberek megsegítését, két európai fintech cég, a Loyaltek és a Paynovate elindította a Unity Card szolgáltatást. Az előre feltölthető kártyával a társadalom egyes rétegeit lehet támogatni, például alkalmas arra, hogy az önkormányzatok segítsék a járvány miatt bezárni kényszerült üzlettulajdonosokat, illetve vállalkozókat.","shortLead":"Miközben az európai vezetők keresik azokat az utakat, amelyek lehetővé teszik a koronavírus-járvány okozta válság utáni...","id":"20200523_Igy_lehet_celzottan_tamogatni_a_jarvany_miatt_veszelybe_kerulteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3814c082-a8be-45d1-9534-904c992fcfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb66e3fb-3089-4cee-bb95-6bcd21522124","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Igy_lehet_celzottan_tamogatni_a_jarvany_miatt_veszelybe_kerulteket","timestamp":"2020. május. 23. 19:37","title":"Célzott támogatás a járvány miatt veszélybe kerülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b018f-afc6-4105-a0a1-f3fa54c2efcb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A meccs megrendezése különösebb, mint maga a mérkőzés.","shortLead":"A meccs megrendezése különösebb, mint maga a mérkőzés.","id":"20200523_Ujraindult_a_labdarugobajnoksag_itt_az_elso_eredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b018f-afc6-4105-a0a1-f3fa54c2efcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8365d2-3ea7-48dd-ab12-1aca48ac3b76","keywords":null,"link":"/sport/20200523_Ujraindult_a_labdarugobajnoksag_itt_az_elso_eredmeny","timestamp":"2020. május. 23. 18:28","title":"Újraindult a labdarúgó-bajnokság, itt az első eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec9754-2536-493e-b563-c34e5f5871ce","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Stuart Mária hosszú évek óta Erzsébet királynő foglya Angliában: sem kivégezni, sem szabadon engedni nem jó ötlet, pedig a jelenléte mindig vérző, soha be nem gyógyuló seb. Maradhat-e bennünk méltóság, erkölcsösség, ha szembe találjuk magunkat azzal, akit gyűlölünk? Kitölt vagy kiüresít a hatalom? A Stuart Mária online premierje alkalmából a rendezővel, Gáspár Ildikóval beszélgettünk.","shortLead":"Stuart Mária hosszú évek óta Erzsébet királynő foglya Angliában: sem kivégezni, sem szabadon engedni nem jó ötlet...","id":"20200522_Stuart_Maria_Gaspar_Ildiko_az_Orkeny_Szinhaz_eloadasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec9754-2536-493e-b563-c34e5f5871ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f147759-cf8e-44a1-aba4-3c16319aa5f9","keywords":null,"link":"/kultura/20200522_Stuart_Maria_Gaspar_Ildiko_az_Orkeny_Szinhaz_eloadasa","timestamp":"2020. május. 22. 19:00","title":"Éljen a királynő! De melyik? – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél éves kiképzés és bruttó 161 ezer forint illetmény vár azokra, akik jelentkeznek most speciális önkéntes tartalékos szolgálatra. Ígéretesek az oltóanyag-kísérletek és változnak a beutazásokkal kapcsolatos feltételek is. Ez hangzott el az Operatív törzs szombati tájékoztatóján. ","shortLead":"Fél éves kiképzés és bruttó 161 ezer forint illetmény vár azokra, akik jelentkeznek most speciális önkéntes tartalékos...","id":"20200523_Operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b115946d-9cee-4f3b-a215-092bbbbd33aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Operativ_torzs","timestamp":"2020. május. 23. 11:40","title":"Németh Szilárd toborzott az Operatív törzs sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]