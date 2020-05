Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81567385-8dff-4c36-b3d2-fe8b19cade12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, nehéz helyzetben van. A rendőrök elfogták. ","shortLead":"Azt mondta, nehéz helyzetben van. A rendőrök elfogták. ","id":"20200524_Konnyes_szemmel_kerte_a_penzt_a_fegyveres_rablo_a_szegedi_viragboltban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81567385-8dff-4c36-b3d2-fe8b19cade12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeaef53-7b0b-4947-8efb-1c579561bfa5","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Konnyes_szemmel_kerte_a_penzt_a_fegyveres_rablo_a_szegedi_viragboltban","timestamp":"2020. május. 24. 18:59","title":"Könnyes szemmel kérte a pénzt a fegyveres rabló a szegedi virágboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jászai Gellért új cégének tulajdonosáról mindenki azt hisz, amit akar, de biztosat kívülről senki nem tudhat.","shortLead":"Jászai Gellért új cégének tulajdonosáról mindenki azt hisz, amit akar, de biztosat kívülről senki nem tudhat.","id":"20200523_Jaszai_Gellert_Manhattan_Property_Kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758e4453-8a85-45b6-b2ee-d8a4479e045e","keywords":null,"link":"/360/20200523_Jaszai_Gellert_Manhattan_Property_Kft","timestamp":"2020. május. 23. 08:45","title":"Az informatika után az ingatlanpiacon is kipróbálja magát Mészáros Lőrinc barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Az elkövetéstől számított egy órán belül elfogták a rendőrök azt az 51 éves szegedi férfit, aki egy virágboltot rabolt ki, és korábban egy postánál is próbálkozott a Tisza-parti városban.","shortLead":" Az elkövetéstől számított egy órán belül elfogták a rendőrök azt az 51 éves szegedi férfit, aki egy virágboltot rabolt...","id":"20200523_Fegyveres_rablot_fogtak_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2294e85a-b12e-4e92-b178-1d40d4c3777c","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Fegyveres_rablot_fogtak_Szegeden","timestamp":"2020. május. 23. 19:50","title":"Fegyveres rablót fogtak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f5357ec-96b3-40fb-b963-b1a35cc01773","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egységes a világ álláspontja az arcmaszkok védőhatásával kapcsolatban. Az viszont vitathatatlan, hogy megnövekedhet az ázsiójuk, ha pusztítanák is a koronavírust. Éppen ezen dolgoznak most amerikai kutatók.","shortLead":"Nem egységes a világ álláspontja az arcmaszkok védőhatásával kapcsolatban. Az viszont vitathatatlan, hogy megnövekedhet...","id":"20200523_koronavirus_irto_arcmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f5357ec-96b3-40fb-b963-b1a35cc01773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe5f237-acba-4e2f-8de3-14512617a594","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_koronavirus_irto_arcmaszk","timestamp":"2020. május. 23. 08:03","title":"Olyan arcmaszkon dolgoznak, amelyik megöli a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világban 5 211 172-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 338 183, a gyógyultaké pedig 2 056 650 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szombat reggeli összesítése szerint.","shortLead":"A világban 5 211 172-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 338 183, a gyógyultaké...","id":"20200523_Mar_tobb_mint_ketmillioan_epultek_fel_a_koronavirusbol_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4529c72a-4e32-4a6d-b7bf-415c8fd379b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Mar_tobb_mint_ketmillioan_epultek_fel_a_koronavirusbol_vilagszerte","timestamp":"2020. május. 23. 08:04","title":"Már több mint kétmillióan épültek fel a koronavírusból világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d793f3d-80d0-4af5-850f-09381a3deee2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szülők majdnem fele küldené táborba 14 év alatti gyerekét a nyári szünetben. Közel harmaduk a napközis, 16 százalékük ottalvós táborokkal tervez.","shortLead":"A szülők majdnem fele küldené táborba 14 év alatti gyerekét a nyári szünetben. Közel harmaduk a napközis, 16 százalékük...","id":"20200524_Majdnem_minden_masodik_szulo_nyari_taborba_kuldene_a_gyereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d793f3d-80d0-4af5-850f-09381a3deee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f793568-03ae-40f3-a04f-826f6991499c","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Majdnem_minden_masodik_szulo_nyari_taborba_kuldene_a_gyereket","timestamp":"2020. május. 24. 10:43","title":"Majdnem minden második szülő nyári táborba küldené a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc74995e-bdf9-48c3-9bf9-40e26e7275e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A belgrádi Partizan és a jugoszláv válogatott egykori játékosa öngyilkosságot követett el Belgrádban.","shortLead":"A belgrádi Partizan és a jugoszláv válogatott egykori játékosa öngyilkosságot követett el Belgrádban.","id":"20200523_Ongyilkos_lett_egy_volt_jugoszlav_valogatott_labdarugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc74995e-bdf9-48c3-9bf9-40e26e7275e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fcce5f-8647-4bc1-8cdc-dc2ecbfbdb3a","keywords":null,"link":"/sport/20200523_Ongyilkos_lett_egy_volt_jugoszlav_valogatott_labdarugo","timestamp":"2020. május. 23. 16:58","title":"Öngyilkos lett egy volt jugoszláv válogatott labdarúgó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földmérőknek már kétszer kellett visszafordulniuk.","shortLead":"A földmérőknek már kétszer kellett visszafordulniuk.","id":"20200524_Mount_Everest_magassag_expedicio_hegymaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba230d19-f8c4-4769-baee-373d48a41a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_Mount_Everest_magassag_expedicio_hegymaszok","timestamp":"2020. május. 24. 14:42","title":"Útra kelt a csoport, amelyik megméri a Mount Everest magasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]