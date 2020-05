Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyelőre kétféle modell verseng, az egyiknél leülni nem lehet, a másiknál tömeget alkotni.","shortLead":"Egyelőre kétféle modell verseng, az egyiknél leülni nem lehet, a másiknál tömeget alkotni.","id":"20200523_Internetes_helyfoglalassal_terhetnek_vissza_a_francia_strandok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9508db3b-13a9-4e59-adbf-99e533c6deb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Internetes_helyfoglalassal_terhetnek_vissza_a_francia_strandok","timestamp":"2020. május. 23. 15:04","title":"Internetes helyfoglalással kísérleteznek a francia strandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este jelent meg az iskolák júniusi működésének részleteiről szóló rendelet.","shortLead":"Péntek este jelent meg az iskolák júniusi működésének részleteiről szóló rendelet.","id":"20200523_Mar_szakkoroket_is_tarthatnak_juniustol_az_iskolak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00234260-fac5-4360-a608-73655ed68347","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Mar_szakkoroket_is_tarthatnak_juniustol_az_iskolak","timestamp":"2020. május. 23. 09:55","title":"Már szakköröket is tarthatnak júniustól az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eb1e5b-8aa9-4115-a63c-a66cd687a96a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a rendező tette közzé. ","shortLead":"Maga a rendező tette közzé. ","id":"20200524_David_Lynch_animacios_kisfilmje_elerheto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8eb1e5b-8aa9-4115-a63c-a66cd687a96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda992ba-9d59-44e8-b979-2372c53b2476","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_David_Lynch_animacios_kisfilmje_elerheto","timestamp":"2020. május. 24. 16:02","title":"Ingyen elérhető David Lynch animációs kisfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86b275-87ee-4f3f-9a0f-472ef043c68f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár legfőbb ígéretét, a kelet-ukrajnai béke megteremtését eddig nem teljesítette Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, a hatalomban töltött első évében a vártnál jobban szerepelt.","shortLead":"Bár legfőbb ígéretét, a kelet-ukrajnai béke megteremtését eddig nem teljesítette Volodimir Zelenszkij ukrán államfő...","id":"202021__zelenszkij_egy_eve__ukrajna__valsagok_kozott__felig_telt_pohar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff86b275-87ee-4f3f-9a0f-472ef043c68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49be08e6-1390-46c2-9d6c-8fbdc23c4d6d","keywords":null,"link":"/360/202021__zelenszkij_egy_eve__ukrajna__valsagok_kozott__felig_telt_pohar","timestamp":"2020. május. 23. 11:45","title":"Az ukrán elnök egy év alatt humoristából politikus lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombatra egy nap alatt 432 új esetet azonosítottak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte a 20 580-at ","shortLead":"Szombatra egy nap alatt 432 új esetet azonosítottak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte a 20 580-at ","id":"20200523_Nem_lassul_a_koronavirusfertozes_terjedese_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a967990-9ab9-47bb-89f4-fa139df90be0","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Nem_lassul_a_koronavirusfertozes_terjedese_Ukrajnaban","timestamp":"2020. május. 23. 15:06","title":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthon csökkent az aktív esetek száma, a koronavírus-járvány csődbe vitte a Hertz autókölcsönző világcéget, Németh Szilárd arra buzdítja a munkanélkülieket, hogy álljanak be katonának, Szijjártó Péter egy örömteli hírről számolt be. Kövesse a hvg.hu-val a pandémiával kapcsolatos napi híreket.","shortLead":"Itthon csökkent az aktív esetek száma, a koronavírus-járvány csődbe vitte a Hertz autókölcsönző világcéget, Németh...","id":"20200523_Mar_ketmillioan_gyogyultak_fel_a_Covidbol__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7bb6a-b2e6-4279-9bab-1406e654f1dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Mar_ketmillioan_gyogyultak_fel_a_Covidbol__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 23. 08:40","title":"Magyarország az elsők között tesztelhet egy japán gyógyszert - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b711c1-de9c-4ba1-b095-87195478be68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsan elfogták.","shortLead":"Gyorsan elfogták.","id":"20200523_Kutyajat_egy_nore_uszitva_rabolt_egy_ferfi_a_fovarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2b711c1-de9c-4ba1-b095-87195478be68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe31be7c-2b14-4c03-9545-4db440e5f5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Kutyajat_egy_nore_uszitva_rabolt_egy_ferfi_a_fovarosban","timestamp":"2020. május. 23. 11:55","title":"Kutyáját egy nőre uszítva rabolt egy férfi a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0979bed0-780b-41da-bff9-035d5664ac01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kacsamentés már a múlté, most egy rókának volt szüksége a BKK segítségére. ","shortLead":"A kacsamentés már a múlté, most egy rókának volt szüksége a BKK segítségére. ","id":"20200524_Sebesult_rokat_mentett_egy_budapesti_buszsofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0979bed0-780b-41da-bff9-035d5664ac01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1819d2-2dca-4e7f-a625-e8f51dd6a3ba","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Sebesult_rokat_mentett_egy_budapesti_buszsofor","timestamp":"2020. május. 24. 17:41","title":"Sebesült rókát mentett egy budapesti buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]