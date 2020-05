Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Június 8-ától a Franciaországba érkező brit állampolgároknak 14 napig tartó kötelező önelszigetelésbe kell vonulniuk. Párizs néhány órával az után jelentette be a karantént, hogy Priti Patel brit belügyminiszter ugyanilyen szabályokat jelentett be a szigetorszáégba érkezők számára.","shortLead":"Június 8-ától a Franciaországba érkező brit állampolgároknak 14 napig tartó kötelező önelszigetelésbe kell vonulniuk...","id":"20200523_Kitort_a_britfrancia_karantenhaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580ae48b-57a4-4030-8aa5-f54aaf5e9a54","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Kitort_a_britfrancia_karantenhaboru","timestamp":"2020. május. 23. 14:54","title":"Kitört a brit-francia karanténháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok után Brazíliában van még nagyon sok igazolt fertőzött.","shortLead":"Az Egyesült Államok után Brazíliában van még nagyon sok igazolt fertőzött.","id":"20200525_donald_trump_brazilia_beutazas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f9cf93-e553-4f14-a7e3-fad2897adcab","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_donald_trump_brazilia_beutazas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 05:45","title":"Trump megtiltotta a Brazíliából érkező külföldiek beutazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70b04b5-82ed-4638-b8ca-c0e67f2c12af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Este tízkor be kell zárniuk a teraszoknak.","shortLead":"Este tízkor be kell zárniuk a teraszoknak.","id":"20200523_Tiltakoznak_a_bulinegyed_vendeglatosai_a_friss_keruleti_korlatozas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d70b04b5-82ed-4638-b8ca-c0e67f2c12af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cd4ed2-0115-4fcb-9796-ece61174ab4d","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Tiltakoznak_a_bulinegyed_vendeglatosai_a_friss_keruleti_korlatozas_miatt","timestamp":"2020. május. 23. 12:52","title":"Tiltakoznak a bulinegyed vendéglátósai a friss kerületi korlátozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A válaszadók közül többen úgy gondolják, lesz második vírushullám Magyarországon.","shortLead":"A válaszadók közül többen úgy gondolják, lesz második vírushullám Magyarországon.","id":"20200525_nezopont_felmeres_rendkivuli_jogrend_veszelyhelyzet_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b34399-9616-4db3-a0bc-c3ae0b1385a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_nezopont_felmeres_rendkivuli_jogrend_veszelyhelyzet_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. május. 25. 07:23","title":"A fideszesek 61 százaléka szerint is meg kell szüntetni a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter már úton van.","shortLead":"A külügyminiszter már úton van.","id":"20200525_szijjarto_peter_szerb_magyar_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9aaa3f-38fa-4336-bca0-207e8dedf397","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_szijjarto_peter_szerb_magyar_hatar","timestamp":"2020. május. 25. 07:41","title":"Szijjártó Péter fontos bejelentésre készül a szerb-magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyelőre kétféle modell verseng, az egyiknél leülni nem lehet, a másiknál tömeget alkotni.","shortLead":"Egyelőre kétféle modell verseng, az egyiknél leülni nem lehet, a másiknál tömeget alkotni.","id":"20200523_Internetes_helyfoglalassal_terhetnek_vissza_a_francia_strandok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9508db3b-13a9-4e59-adbf-99e533c6deb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Internetes_helyfoglalassal_terhetnek_vissza_a_francia_strandok","timestamp":"2020. május. 23. 15:04","title":"Internetes helyfoglalással kísérleteznek a francia strandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telitalálat nem volt. ","shortLead":"Telitalálat nem volt. ","id":"20200524_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b248b2-1b28-404a-9dac-ef7d288f28f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. május. 24. 16:59","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd855f-23c9-470f-8573-913f2b0767fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A múzeum illetékesei attól tartanak, hogy az új szabályozá elriaszthatja a külföldi turistákat. ","shortLead":"A múzeum illetékesei attól tartanak, hogy az új szabályozá elriaszthatja a külföldi turistákat. ","id":"20200524_Majdnem_harom_honap_utan_ujra_kinyit_a_Vatikani_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28dd855f-23c9-470f-8573-913f2b0767fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01959fd-0f53-47db-9ddf-779118d85d76","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Majdnem_harom_honap_utan_ujra_kinyit_a_Vatikani_Muzeum","timestamp":"2020. május. 24. 17:26","title":"Majdnem három hónap után újra kinyit a Vatikáni Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]