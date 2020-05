Korábban még úgy volt, hogy május 22-én indítják el a Google középkategóriás telefonját, a Pixel 4a-t, azonban ez nem történt meg, és arról hallhattunk, hogy a telefonbemutatására június 3-án kerül sor, az Android 11 bejelentésével együtt. A legfrissebb hírek szerint viszont további késlekedés várható, és a Pixel 4a csak július 13-án jelenik meg, és augusztustól kerül forgalomba. Akkor sem minden színváltozat, ugyanis csak a Just Black színű modell vásárolható meg augusztus 6-tól, míg a Barely Blue-t csak október 1-jétől lehet elérni.

Egyelőre nem tudni, mi állhat a késlekedés hátterében, ugyanis a források szerint az ellátási láncokkal nincsen probléma, az egységek készen állnak a szállításra. Talán piaci megfontolások állhatnak a késleltetés hátterében, ugyanis az emberek nem szívesen költenek ilyen kiszámíthatatlan időkben új telefonra.

De nem csak a Pixel 4a jelenhet meg később a vártnál. Állítólag a Pixel 5-öt is később mutatja be a Google (ez a telefon a hírek szerint már 5G támogatást is kap). A Google hivatalosan nem említett bemutatási dátumot, de most úgy tűnik, hogy a telefon bejelentésére az év vége felé, esetleg novemberben kerülhet sor. Nem véletlen az ünnepi szezonra való időzítés, a Google Pixel 4 értékesítési számai ugyanis nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A jelenlegi kiszivárogtatások szerint a Pixel 5 nem lesz csúcstelefon, inkább a felső-középkategóriába érkezik. Qualcomm Snapdragon 765G vagy az újabb Snapdragon 768 lapkakészlet dolgozik majd benne.

Mint a fentiekből is látható, egyelőre bizonytalan az új Pixelek megjelenési ideje, azonban a Google máris árengedményt ad az Egyesült Államokban a régebbi modellekre. A 64 GB-os Pixel 3a-t jelenleg 279 dollárért adják a korábbi 399 dollár helyett, az ugyancsak 64 GB-os Pixel 3a XL-t 319 dollárért 479 dollár helyett.

Mondhatnánk, hogy érthető egy ekkora árcsökkenés a kifutó modellek esetén, azonban a Google a kezdetektől fogva megpróbálta naprakészen tartani régebbi telefonjait is, méghozzá szoftverjavításokkal, új funkciókkal. A Pixel 3a is kapott olyan újabb kamerafunkciókat, amelyek a Pixel 4-gyel debütáltak, és az idei márciusi frissítéssel is érkeztek olyan ínyencségek, mint például az élő feliratok vagy a sötét témák ütemezése. Ráadásul a Pixel 3a fényképezőgépe továbbra is kimagasló teljesítményű, de úgy összességében is egy kisebb, korszerű okostelefonról van szó (és akkor arról még nem is szóltunk, hogy még 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó is van benne). Bár egy ilyen telefon azért nem hasonlítható egy az egyben egy mai csúcskészülékhez, mindenesetre nem jár az árengedménnyel rosszul az, aki kihasználja a Google engedékenységét.

