Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a504acf5-fa72-40c9-b472-30744c5be682","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy olyan cég oktatóvideóit használják az előképzésen, amelyik már 3 éve is befutó volt egy állami közbeszerzésen.","shortLead":"Egy olyan cég oktatóvideóit használják az előképzésen, amelyik már 3 éve is befutó volt egy állami közbeszerzésen.","id":"20200525_Kiderult_hogy_ki_nyer_az_allami_informatikuskepzesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a504acf5-fa72-40c9-b472-30744c5be682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b0d58c-cbc7-443f-8797-6fce0439177e","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_Kiderult_hogy_ki_nyer_az_allami_informatikuskepzesen","timestamp":"2020. május. 25. 15:51","title":"Kiderült, hogy ki nyer az állami informatikusképzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, a Kínai Kommunista Pártot (KKP) szidó kínai kifejezést is eltüntet a videókhoz érkező hozzászólások közül a YouTube. A cég szerint egy hibáról van szó, a felhasználók viszont fél éve kezdtek el panaszkodni róla.","shortLead":"Két, a Kínai Kommunista Pártot (KKP) szidó kínai kifejezést is eltüntet a videókhoz érkező hozzászólások közül...","id":"20200527_youtube_kinai_kommunista_part_hozzaszolas_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efc6f67-dd52-4d9d-8086-819c99775e90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_youtube_kinai_kommunista_part_hozzaszolas_cenzura","timestamp":"2020. május. 27. 10:33","title":"Cenzúrázza a YouTube a kommenteket, ha a Kínai Kommunista Pártot szidják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online rendszert indít el Kína az új koronavírus globális terjedésének előrejelzésére.","shortLead":"Online rendszert indít el Kína az új koronavírus globális terjedésének előrejelzésére.","id":"20200525_kina_koronavirus_jarvany_fertozes_terjedese_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a17f87-b22f-4e8d-ae70-5a142a7317ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_kina_koronavirus_jarvany_fertozes_terjedese_covid_19","timestamp":"2020. május. 25. 17:03","title":"Megjósolná Kína, hogyan fog terjedni a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09eb671-ea24-47de-8522-b1a1e3cda48f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az AFL-CIO elnöke szerint az elmúlt négy évben Trump megmutatta igazi arcát, és olyan politikát folytatott, amely ártott a dolgozóknak.\r

","shortLead":"Az AFL-CIO elnöke szerint az elmúlt négy évben Trump megmutatta igazi arcát, és olyan politikát folytatott, amely...","id":"20200527_biden_trumka_valasztas_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a09eb671-ea24-47de-8522-b1a1e3cda48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8529f4-40f2-4027-ad18-b847ba5b70d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_biden_trumka_valasztas_trump","timestamp":"2020. május. 27. 05:40","title":"Bident támogatja a legnagyobb amerikai szakszervezeti szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha megszűnik a veszélyhelyzet, akkor lehet menni a lejárt személyiket vagy forgalmi engedélyeket megújíttatni.","shortLead":"Ha megszűnik a veszélyhelyzet, akkor lehet menni a lejárt személyiket vagy forgalmi engedélyeket megújíttatni.","id":"20200526_veszelyhelyzet_varga_judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e36aec0-3e4a-459d-a206-bb7ca818cd4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_veszelyhelyzet_varga_judit","timestamp":"2020. május. 26. 14:44","title":"Varga Judit: Június 20-án szűnhet meg a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd259861-cf5f-4da6-93fa-7d2b14b36ae8","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A rendszerváltás előtti utolsó pénzügyminiszter a rendszerváltás után is beleülhetett ugyanabba a bársonyszékbe. A HVG első minisztersége idején, 1989 júniusában készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A rendszerváltás előtti utolsó pénzügyminiszter a rendszerváltás után is beleülhetett ugyanabba a bársonyszékbe. A HVG...","id":"20200525_Rendszervaltok30__Bekesi_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd259861-cf5f-4da6-93fa-7d2b14b36ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fb8b74-668b-49c3-ae6d-56453c55c5ca","keywords":null,"link":"/360/20200525_Rendszervaltok30__Bekesi_Laszlo","timestamp":"2020. május. 25. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Békesi László: Miénk a kevés pénzzel gazdálkodó háziasszony szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5a7c3c-91a7-4042-a22a-00600e496cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hirdetett kedden az azeri „baltás gyilkos” ügyében az Emberi Jogok Európai Bírósága. A testület elmarasztalta Azerbajdzsánt azért, mert nem zárta börtönbe a Magyarországon gyilkosságért elítélt Ramil Safarovot, de arra azért nem kötelezte, hogy most ezt tegye meg.","shortLead":"Ítéletet hirdetett kedden az azeri „baltás gyilkos” ügyében az Emberi Jogok Európai Bírósága. A testület elmarasztalta...","id":"20200526_Azerbajdzsant_elmarasztalta_az_emberi_jogi_birosag_Magyarorszagot_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5a7c3c-91a7-4042-a22a-00600e496cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ff1be7-33d6-475c-b9a8-9bc6cb0d2e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Azerbajdzsant_elmarasztalta_az_emberi_jogi_birosag_Magyarorszagot_nem","timestamp":"2020. május. 26. 11:47","title":"Azerbajdzsánt elmarasztalta az emberi jogi bíróság, Magyarországot nem a baltás gyilkos miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb nyolc koronavírusos beteg halt meg egy nap alatt, Trump már nem szedi a gyógyszert, amelynek sokan a veszélyes mellékhatásaira figyelmeztettek. Percről percre hírfolyamunk a járványról.","shortLead":"Újabb nyolc koronavírusos beteg halt meg egy nap alatt, Trump már nem szedi a gyógyszert, amelynek sokan a veszélyes...","id":"20200526_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_majus26_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9150fde-f5cc-4aa9-aa62-def66526cccc","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_majus26_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 26. 08:50","title":"Már 499 áldozata van a járványnak Magyarországon – percről percre a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]