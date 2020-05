A Google alig egy hete jelentette be, hogy elkészítette a mobilos kereső alkalmazásához a sötét módot, ami nemcsak a felhasználó szemére, de a készülék üzemidejére is jó hatást gyakorol. A cég fejlesztői ugyanakkor nemcsak az applikációban, hanem az androidos készülékek esetében a kereső mobilos weboldalánál is azzal kísérletezik, hogy behozza az új kinézetet. A 9to5Google szerint a Google most el is kezdte tesztelni a fejlesztést, így azt már bármelyik androidos felhasználó ki tudja próbálni.

Mindezt alapvetően kétféle módon tudjuk megtenni. Az első a bonyolultabb: ehhez le kell tölteni a Chrome Canary vagy a Chrome Dev applikációk valamelyikét a Play áruházból. Nem árt tudni: ezek a böngésző fejlesztői felhasználásra készült változatai, vagyis jelen formájukban meglehetősen instabilak, könnyen összeomolhatnak, így használni mindenki csak óvatosan használja őket.

Ha a telepítés megtörtént, indítsuk el, majd a chrome://flags/#enable-android-dark-search kapcsolónál állítsuk be, hogy a kereső mobilos weboldala sötét módban jelenjen meg. Ezután ha a Chrome böngésző témája sötét, a keresési oldal is sötét módban jelenik majd meg.

A kevésbé bonyolult megoldáshoz a találati oldal URL-jét kell átírni. Ha például az URL ez:

https://www.google.com/search?q=Google%20Stadia

akkor elég annyit odaírnunk a végére, hogy &cs=1. Az eredményt alább mutatjuk:

A 9to5Google szerint a Google mobilwebes keresője csak akkor vált sötét módra, ha a Chrome böngészőben használja valaki, más böngészőkkel egyelőre nem vált át a téma. A mostani állapotot látva viszont úgy tűnik, hamarosan mindenki számára bekapcsolódhat majd a sötét kereső.

