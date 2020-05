Végre itt a frissítés a Google mobilos keresőjéhez, segít növelni az üzemidőt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5be1323-b7db-4f88-9059-1ad5b4a09e55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már szinte bármilyen közértben megvásárolhatók az egyszer használatos sebészi maszkok, de még mindig akadnak, akik nem tudják, pontosan hogyan kellene viselni, és elég kényelmetlennek találják.","shortLead":"Ma már szinte bármilyen közértben megvásárolhatók az egyszer használatos sebészi maszkok, de még mindig akadnak, akik...","id":"20200519_Egy_olasz_orvos_bemutatja_hogyan_kell_megfeleloen_viselni_a_maszkokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5be1323-b7db-4f88-9059-1ad5b4a09e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ef08b5-7738-4014-be7e-5d95c88a1a34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_Egy_olasz_orvos_bemutatja_hogyan_kell_megfeleloen_viselni_a_maszkokat","timestamp":"2020. május. 19. 11:14","title":"Videón mutatja be egy olasz orvos, hogyan kell megfelelően viselni a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sajtóértesülés szerint a Huawei már leadott egy hatalmas megrendelést kétféle processzorra a TSMC-nek (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), de ezt a tételt a legújabb amerikai szankciók miatt már nem szállíthatja le a chipgyártó.","shortLead":"Egy sajtóértesülés szerint a Huawei már leadott egy hatalmas megrendelést kétféle processzorra a TSMC-nek (Taiwan...","id":"20200519_huawei_egyesult_allamok_tsmc_tajvan_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2535f76e-d8dc-46b9-b0de-09d41da0131f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_huawei_egyesult_allamok_tsmc_tajvan_processzor","timestamp":"2020. május. 19. 11:03","title":"700 millió dollárért rendelt be processzorokat a Huawei, de az USA blokkolja a teljesítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Könyvhajlék elnevezésű aukción híres művészek, alkotók ajánlják fel a számukra értékes tárgyaikat. 