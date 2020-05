Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke szívesen és intenzíven használja – időnként nem bizonyított állításokat tartalmazó – véleményének világgá kürtölésére a Twittert. A mikroblog-szolgáltatás üzemeltetői pedig régóta küzdenek a rendszerben keringő álhírek ellen. Elkerülhetetlen volt, hogy ez a két dolog egyszer összeérjen. A Twitter lépett, Trump a szólásszabadság elfojtásáról beszél. Az elnök ellenlépést helyezett kilátásba.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke szívesen és intenzíven használja – időnként nem bizonyított állításokat tartalmazó –...","id":"20200527_donald_trump_twitter_alhir_megjeloles_levelben_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec195f07-9dc2-4c9e-9c25-a8e127b586ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_donald_trump_twitter_alhir_megjeloles_levelben_szavazas","timestamp":"2020. május. 27. 02:00","title":"A történelem során először \"hazugság\" jelzés került Donald Trump bejegyzése mellé a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lelátón róluk készült kép tanúsága szerint arcmaszk egyikükön sincsen. ","shortLead":"A lelátón róluk készült kép tanúsága szerint arcmaszk egyikükön sincsen. ","id":"20200526_Szijjarto_es_Dzsudzsak_egyutt_ment_meccset_nezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3237417-193e-460c-8b9c-9b935836c854","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Szijjarto_es_Dzsudzsak_egyutt_ment_meccset_nezni","timestamp":"2020. május. 26. 21:40","title":"Szijjártó és Dzsudzsák együtt ment meccset nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0959323b-32f2-4e55-add3-5858f65de572","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Első készülő nagyjátékfilmje tudatosan veti le magáról a lángosromantikát, a Trabant-nosztalgiát, és minden olyan retró dolgot, amelyet mosolyogva köt össze az ember a szocializmussal. Fabricius Gábor Eltörölni Frankot című, 434 millió forintból megvalósuló drámája, mint mondja, szembenézés mindazzal, ami a Kádár-korszak valójában volt. A politikai pszichiátria sötét bugyraiba kalauzol. ","shortLead":"Első készülő nagyjátékfilmje tudatosan veti le magáról a lángosromantikát, a Trabant-nosztalgiát, és minden olyan retró...","id":"20200526_A_szocializmus_nem_retro_hanem_orwelli__interju_Fabricius_Gaborral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0959323b-32f2-4e55-add3-5858f65de572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28afa95-4b3e-44fe-bfea-37584b56a852","keywords":null,"link":"/kultura/20200526_A_szocializmus_nem_retro_hanem_orwelli__interju_Fabricius_Gaborral","timestamp":"2020. május. 26. 20:00","title":"A szocializmus nem retró, hanem orwelli – interjú Fabricius Gáborral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","shortLead":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","id":"20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db07fd9a-ed2d-4977-b6fb-8120c11f8d1f","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","timestamp":"2020. május. 27. 14:53","title":"Orbán Viktor megsétáltatta a kovászos uborkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d91a58-d7e2-495b-b4e2-98c269b846ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kartonpapírból készült és gumiszalagokkal működik az első olyan italautomata, amit nem kell bedugni a konnektorba. ","shortLead":"Kartonpapírból készült és gumiszalagokkal működik az első olyan italautomata, amit nem kell bedugni a konnektorba. ","id":"20200527_Japanb_aram_papir_italautomata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53d91a58-d7e2-495b-b4e2-98c269b846ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d6bca8-62e2-4f03-a92c-3e9a70dca5af","keywords":null,"link":"/zhvg/20200527_Japanb_aram_papir_italautomata","timestamp":"2020. május. 27. 15:50","title":"Japánban elkészült az első áram nélkül működő, papír italautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új lemez megjelenését őszre csúsztatták, de szeretnének koncertezni is. Több nagy koncertjük is elmarad, ami százmilliós bevételkiesést jelent.\r

\r

","shortLead":"Az új lemez megjelenését őszre csúsztatták, de szeretnének koncertezni is. Több nagy koncertjük is elmarad, ami...","id":"20200526_Az_Omega_veget_jelentheti_ha_lesz_masodik_jarvanyhullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f8d732-9283-4486-a782-925b6ad25210","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Az_Omega_veget_jelentheti_ha_lesz_masodik_jarvanyhullam","timestamp":"2020. május. 26. 08:51","title":"Az Omega végét jelentheti, ha lesz második hulláma a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004e22ea-550b-45eb-b363-8e818248d292","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"1965-ben lett az \"ellenzék ügyvédje\", a Nagy Imre-per felülvizsgálati eljárásában ő képviselte az elítélteket, irányította a Soros Alapítványt, perelte az MSZMP-t. A HVG 1990 májusában készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"1965-ben lett az \"ellenzék ügyvédje\", a Nagy Imre-per felülvizsgálati eljárásában ő képviselte az elítélteket...","id":"20200527_Rendszervaltok30__Dornbach_Alajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=004e22ea-550b-45eb-b363-8e818248d292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d2a793-92cb-47ac-b79a-49fb5ae67f28","keywords":null,"link":"/360/20200527_Rendszervaltok30__Dornbach_Alajos","timestamp":"2020. május. 27. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Dornbach Alajos: Politikai ügyekben soha egyetlen fillért sem fogadtam el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Véletlenül fedezték fel a kutatók, hogy egy Új-Zélandon elő darázsfaj egy fajtája elpusztítja a kártevő repcebolhákat. Az alkalmazásukkal vegyszermentesen termeszthetnének a gazdák a repce mellett más növényeket is.","shortLead":"Véletlenül fedezték fel a kutatók, hogy egy Új-Zélandon elő darázsfaj egy fajtája elpusztítja a kártevő repcebolhákat...","id":"20200526_Eloskodo_darazsak_jelenthetik_a_vegyszermentes_novenyvedelem_kulcsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5beb87-b1ab-4174-aa9e-c29da815d6bc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Eloskodo_darazsak_jelenthetik_a_vegyszermentes_novenyvedelem_kulcsat","timestamp":"2020. május. 26. 17:57","title":"Darazsak segíthetnek a vegyszermentes repcetermesztésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]