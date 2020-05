Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"Raj Persaud","category":"360","description":"Nők leginkább akkor kerülnek vezető pozícióba, amikor az veszélyes és kockázatos. A koronavírus-járvány során világszerte bizonyították rátermettségüket - írja Raj Persaud pszichológus. Vélemény. ","shortLead":"Nők leginkább akkor kerülnek vezető pozícióba, amikor az veszélyes és kockázatos. A koronavírus-járvány során...","id":"202021_az_uvegszikla_hosei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22f8629-01b1-4dd7-bc40-122f91e62c1b","keywords":null,"link":"/360/202021_az_uvegszikla_hosei","timestamp":"2020. május. 27. 17:00","title":"Női vezetők mutatják meg, milyen a sikeres válságkezelés járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8075b69-4f61-44f2-b5ab-44b3badd455e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok, erős szél, jégeső és villámlás is előfordulhat az ország egész területén.","shortLead":"Zivatarok, erős szél, jégeső és villámlás is előfordulhat az ország egész területén.","id":"20200526_Riasztast_es_figyelmeztetest_is_kiadott_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8075b69-4f61-44f2-b5ab-44b3badd455e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2057ffe-9e61-4dd6-8e99-8bc30cfa5dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Riasztast_es_figyelmeztetest_is_kiadott_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. május. 26. 13:58","title":"Riasztást és figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akkora növekedést vár a kormány 2021-re, hogy akkor már újra lehet nyugdíjprémium.","shortLead":"Akkora növekedést vár a kormány 2021-re, hogy akkor már újra lehet nyugdíjprémium.","id":"20200526_nyugdijpremium_2021_koltsegvetes_nyugdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858589e1-d298-4a97-b1f1-df730dac6f72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_nyugdijpremium_2021_koltsegvetes_nyugdij","timestamp":"2020. május. 26. 12:38","title":"Idén kimarad a nyugdíjprémium, jövőre újra fizethetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Farmerek döntik el az amerikai elnökválasztást?","shortLead":"Farmerek döntik el az amerikai elnökválasztást?","id":"20200526_Elelmiszerert_allnak_sorba_az_USA_eleskamrajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b14c4c-53ad-4c6d-9f71-0f161417f6d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Elelmiszerert_allnak_sorba_az_USA_eleskamrajaban","timestamp":"2020. május. 26. 20:10","title":"Élelmiszerért állnak sorba az USA éléskamrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet szerint még a mostani járványnak is lehet egy újabb tetőzése.","shortLead":"A szervezet szerint még a mostani járványnak is lehet egy újabb tetőzése.","id":"20200526_A_koronavirusjarvany_masodik_hullamara_figyelmeztet_a_WHO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09370ada-75d9-4bf3-8883-655d47700d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_A_koronavirusjarvany_masodik_hullamara_figyelmeztet_a_WHO","timestamp":"2020. május. 26. 18:37","title":"A koronavírus-járvány második hullámára figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a34bb-e1bf-4c6c-b732-c4a0ecf3e851","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kutatók kimutatták az új típusú koronavírus örökítőanyagát a budapesti szennyvízben, a hazai kötelező védőoltások beadását nem hátráltatta a vírushelyzet, a gazdaság újraindításában is fontos szerepet szán a kormány a városi rozsdaövezetek beépítésének – hangzott el többek között az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.","shortLead":"Kutatók kimutatták az új típusú koronavírus örökítőanyagát a budapesti szennyvízben, a hazai kötelező védőoltások...","id":"20200527_Nekiall_a_rozsdaovezetek_beepitesenek_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459a34bb-e1bf-4c6c-b732-c4a0ecf3e851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20fba5e-e3e0-43b6-a2f2-e000115d3fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Nekiall_a_rozsdaovezetek_beepitesenek_a_kormany","timestamp":"2020. május. 27. 11:16","title":"Budapest szennyvízében is megtalálták a koronavírus nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új gyorsbeállítási lehetőségnek köszönhetően sokkal egyszerűbben is megváltoztatjuk majd a Gmail webes felületét.","shortLead":"Egy új gyorsbeállítási lehetőségnek köszönhetően sokkal egyszerűbben is megváltoztatjuk majd a Gmail webes felületét.","id":"20200527_gmail_frissites_hatter_gyorsbeallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4157ca-d0fb-4a63-b696-d536bbe69bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_gmail_frissites_hatter_gyorsbeallitas","timestamp":"2020. május. 27. 19:03","title":"Kellemes újítás jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester összesen 800 ezer forintot fizethet.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester összesen 800 ezer forintot fizethet.","id":"20200527_marki_zay_karterites_jo_hirnev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b836e5-0ab8-404f-9e23-34d5c72413d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_marki_zay_karterites_jo_hirnev","timestamp":"2020. május. 27. 12:51","title":"Jó hírnév megsértéséért kell fizetnie Márki-Zay Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]