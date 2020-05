Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"106485c5-6e92-4cf6-b043-962fd5d1f70f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok két legyet ütnek egy csapásra, az új gázolajos motorok nagyobb dinamikát biztosítanak szerényebb károsanyag-kibocsátás mellett.","shortLead":"A bajorok két legyet ütnek egy csapásra, az új gázolajos motorok nagyobb dinamikát biztosítanak szerényebb...","id":"20200529_nem_halott_a_dizel_erosebb_es_tisztabb_motorok_a_bmwtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=106485c5-6e92-4cf6-b043-962fd5d1f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d8c31d-60a5-4973-8aaf-c4d4c4cbb530","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_nem_halott_a_dizel_erosebb_es_tisztabb_motorok_a_bmwtol","timestamp":"2020. május. 29. 07:59","title":"Nem halott a dízel: erősebb és tisztább motorok a BMW-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyért felelős uniós biztos szerint a járvány rávilágított néhány problémára, amiket orvosolni kell.","shortLead":"Az egészségügyért felelős uniós biztos szerint a járvány rávilágított néhány problémára, amiket orvosolni kell.","id":"20200528_europai_bizottsag_egeszsegugy_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced261a5-2372-41f2-9180-2fdf6aa57e33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_europai_bizottsag_egeszsegugy_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 21:24","title":"Az EB új, 9,4 milliárd eurós egészségügyi programot javasol a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen lenne egy videokonferencia tündékkel és hobbitokkal? Mutatjuk. ","shortLead":"Milyen lenne egy videokonferencia tündékkel és hobbitokkal? Mutatjuk. ","id":"20200528_A_karanten_ujra_osszehozta_A_Gyuruk_Ura_szereploit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf10e4d-5fd1-427c-a136-d04dfb8c3a45","keywords":null,"link":"/elet/20200528_A_karanten_ujra_osszehozta_A_Gyuruk_Ura_szereploit","timestamp":"2020. május. 28. 15:01","title":"A karantén újra összehozta A Gyűrűk Ura szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hovautazhatok.hu egy folyamatosan frissülő weboldal, amely térképszerűen is jelzi, mely országokba szabad, tilos vagy korlátozott a beutazás a világjárvány miatt.","shortLead":"A hovautazhatok.hu egy folyamatosan frissülő weboldal, amely térképszerűen is jelzi, mely országokba szabad, tilos vagy...","id":"20200529_hova_utazhatok_a_jarvany_alatt_a_vilagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187488f9-8d24-4012-93d9-a06bb2b8b5b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_hova_utazhatok_a_jarvany_alatt_a_vilagban","timestamp":"2020. május. 29. 09:33","title":"Elkészült a weboldal, amely megmutatja, hova utazhatunk most a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfe485c-1a63-4aa9-9697-798818964047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Venezuela vezetői másfél éve nem nyúlhatnak hozzá a Nagy-Britanniában őrzött aranytartalékhoz. Most a járvány miatt annyit megenged a Bank of England, hogy ételt és gyógyszert vegyenek.","shortLead":"Venezuela vezetői másfél éve nem nyúlhatnak hozzá a Nagy-Britanniában őrzött aranytartalékhoz. Most a járvány miatt...","id":"20200528_Elelmiszer_gyogyszer_venezuela_aranytartalek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddfe485c-1a63-4aa9-9697-798818964047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f291d0-2d83-480c-838d-8d33e73654c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Elelmiszer_gyogyszer_venezuela_aranytartalek_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 06:27","title":"Élelmiszert és gyógyszert vásárolhatnak a venezuelai aranytartalékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 34 feljelentést tettek a rendőrök szabálysértés miatt.","shortLead":"Összesen 34 feljelentést tettek a rendőrök szabálysértés miatt.","id":"20200529_mi_hazank_tuntetes_rendorseg_deak_teri_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26199dec-85af-43cb-8e3a-84fd586335bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_mi_hazank_tuntetes_rendorseg_deak_teri_gyilkossag","timestamp":"2020. május. 29. 12:37","title":"Hat embert állítottak elő a Mi Hazánk tüntetésén, a rendezvény után verekedés is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adfa573-f9f4-48b7-9308-0fcff202c8bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város vízrendszere nem bírta el a heves esőzések után jelentkező túlterhelést.","shortLead":"A város vízrendszere nem bírta el a heves esőzések után jelentkező túlterhelést.","id":"20200527_35_milliard_liter_szennyviz_tenger_Koppenhaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4adfa573-f9f4-48b7-9308-0fcff202c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05deb8f-fb8d-4100-b222-cc1c04d517c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_35_milliard_liter_szennyviz_tenger_Koppenhaga","timestamp":"2020. május. 27. 21:09","title":"35 milliárd liternél is több szennyvíz került a tengerbe Koppenhágából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen magyar sincs egyedül, üzeni diplomás honfitársainak a miniszterelnök.","shortLead":"Egyetlen magyar sincs egyedül, üzeni diplomás honfitársainak a miniszterelnök.","id":"20200528_orban_level_diploma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6d99a6-e89e-4280-a146-2603887fa8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_orban_level_diploma","timestamp":"2020. május. 28. 13:37","title":"Orbán Viktor levelet csempészett a házhoz küldött diplomák borítékjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]