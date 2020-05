Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint kétezer ember felgyógyult a betegségből.","shortLead":"Több mint kétezer ember felgyógyult a betegségből.","id":"20200529_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e61c90c-1488-4b7e-b5ca-72cc347eab6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 29. 07:24","title":"Elhunyt 8 krónikus beteg, 3841 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb tüntetések a rendőri brutalitás miatt az Egyesült Államokban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb tüntetések a rendőri brutalitás miatt az Egyesült Államokban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200528_Radar360_Csuszik_a_tortenelmi_urkiloves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb364e7d-b8bf-4a5d-aed3-9790e62b4053","keywords":null,"link":"/360/20200528_Radar360_Csuszik_a_tortenelmi_urkiloves","timestamp":"2020. május. 28. 08:00","title":"Radar360: Csúszik a történelmi űrkilövés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec666fbf-9fa2-478a-906a-6dc663cd8330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvéd a mobiltelefonok káros sugárzásától, sőt az 5G hatásaitól is – állítja termékéről egy brit cég. Az eszközről bevizsgálása után kiderült: akkor sem védene, ha lenne mitől.","shortLead":"Megvéd a mobiltelefonok káros sugárzásától, sőt az 5G hatásaitól is – állítja termékéről egy brit cég. Az eszközről...","id":"20200528_5g_bioshield_usb_kulcs_sugarzas_atveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec666fbf-9fa2-478a-906a-6dc663cd8330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8908c6-b1d5-4f5f-a5c7-159cf87ed7de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_5g_bioshield_usb_kulcs_sugarzas_atveres","timestamp":"2020. május. 28. 15:03","title":"Ez az USB-kulcs állítólag megvéd az 5G-től, de nehogy megvegye, átverés az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlett vezetéstámogató technológiákat nem maga az AvtoVAZ fogja kifejleszteni. ","shortLead":"A fejlett vezetéstámogató technológiákat nem maga az AvtoVAZ fogja kifejleszteni. ","id":"20200529_jonnek_az_onvezeto_ladak_avtovaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e65a73-01e4-446a-b42d-5548eb817e08","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_jonnek_az_onvezeto_ladak_avtovaz","timestamp":"2020. május. 29. 06:41","title":"Jönnek az önvezető Ladák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Tények Pluszban az \"emberi kegyelet érzését mellőzve\" közvetítettek egy személyes tragédiát, amely este kilenc után mehetett volna adásba, de délelőtt is sugározták.","shortLead":"A Tények Pluszban az \"emberi kegyelet érzését mellőzve\" közvetítettek egy személyes tragédiát, amely este kilenc után...","id":"20200527_Tobb_millio_forintos_birsagot_kapott_a_TV2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b165906-ee72-4c5b-bf90-7fb104d0b4b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_Tobb_millio_forintos_birsagot_kapott_a_TV2","timestamp":"2020. május. 27. 20:11","title":"Több millió forintos bírságot kapott a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megújította lakossági mobilos portfólióját a Vodafone. A korlátlan hanghívás és sms-ezés mellé korlátlan mobilinternet is került az új Red tarifacsomagokba.","shortLead":"Megújította lakossági mobilos portfólióját a Vodafone. A korlátlan hanghívás és sms-ezés mellé korlátlan mobilinternet...","id":"20200528_vodafone_red_korlatlan_adat_mobilinternet_tarifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b05131-4133-4393-9c3f-b19099f14247","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_vodafone_red_korlatlan_adat_mobilinternet_tarifa","timestamp":"2020. május. 28. 16:15","title":"Korlátlan internetet vezetett be a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nagyobb intézmények támogatására is kidolgoznak egy csomagot.","shortLead":"A nagyobb intézmények támogatására is kidolgoznak egy csomagot.","id":"20200528_ausztria_szabaduszo_muvesz_tamogatas_segelyalap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d945a529-6b22-4929-beca-556223e07d0e","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_ausztria_szabaduszo_muvesz_tamogatas_segelyalap","timestamp":"2020. május. 28. 21:03","title":"Ausztriában havi 1000 eurót kaphatnak a szabadúszó művészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az éttermek belső részére is mehetnek vendégek, a szállodákban és a játszótereken is lazítanak a szigoron.","shortLead":"Az éttermek belső részére is mehetnek vendégek, a szállodákban és a játszótereken is lazítanak a szigoron.","id":"20200528_jarvany_budapest_szabalyok_etterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b8e8de-2dea-4d42-8429-dd70d8e84719","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_jarvany_budapest_szabalyok_etterem","timestamp":"2020. május. 28. 08:06","title":"Új járványügyi szabályok lépnek életbe Budapesten pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]