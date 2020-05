Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"218cb0bf-e5e0-436e-877e-650b63541351","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hosszított tengelytávú Cadillac Escalade leginkább egy luxuslakosztálynak felel meg. ","shortLead":"A hosszított tengelytávú Cadillac Escalade leginkább egy luxuslakosztálynak felel meg. ","id":"20200528_Elado_Tom_Brady_korantsem_hetkoznapi_Cadillacje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218cb0bf-e5e0-436e-877e-650b63541351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003ea1db-9037-47e3-abfc-b756e514ba95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_Elado_Tom_Brady_korantsem_hetkoznapi_Cadillacje","timestamp":"2020. május. 28. 11:43","title":"Eladó Tom Brady korántsem hétköznapi Cadillac-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94ea9af-c6ef-44d0-9156-51add402e81e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vannak elemzők, akik annak ellenére várnak nagy recessziót, hogy ezek az országok a járványt viszonylag jól megúszták.","shortLead":"Vannak elemzők, akik annak ellenére várnak nagy recessziót, hogy ezek az országok a járványt viszonylag jól megúszták.","id":"20200528_Economist_o_40__is_lehet_KozepEuropaban_a_visszaeses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94ea9af-c6ef-44d0-9156-51add402e81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7055ca-00bd-4b39-8d05-b7b32601d96a","keywords":null,"link":"/360/20200528_Economist_o_40__is_lehet_KozepEuropaban_a_visszaeses","timestamp":"2020. május. 28. 07:30","title":"Economist: 40 százalékkal is zuhanhat Kelet-Közép-Európában a GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megújította lakossági mobilos portfólióját a Vodafone. A korlátlan hanghívás és sms-ezés mellé korlátlan mobilinternet is került az új Red tarifacsomagokba.","shortLead":"Megújította lakossági mobilos portfólióját a Vodafone. A korlátlan hanghívás és sms-ezés mellé korlátlan mobilinternet...","id":"20200528_vodafone_red_korlatlan_adat_mobilinternet_tarifa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b05131-4133-4393-9c3f-b19099f14247","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_vodafone_red_korlatlan_adat_mobilinternet_tarifa","timestamp":"2020. május. 28. 16:15","title":"Korlátlan internetet vezetett be a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db943246-a5b7-468e-aa29-5eaaa6e5fe1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pünkösdkor hagyományosan vörös rózsaszirmokat szórnak a római Pantheonba a kupola kör alakú nyílásán, az oculuson át. ","shortLead":"Pünkösdkor hagyományosan vörös rózsaszirmokat szórnak a római Pantheonba a kupola kör alakú nyílásán, az oculuson át. ","id":"20200528_Nezze_eloben_ahogy_Romaban_rozsaszirmok_hullanak_majd_az_egbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db943246-a5b7-468e-aa29-5eaaa6e5fe1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b6030e-16bd-4238-b722-cc6490b0de99","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Nezze_eloben_ahogy_Romaban_rozsaszirmok_hullanak_majd_az_egbol","timestamp":"2020. május. 28. 10:08","title":"Nézze élőben, ahogy Rómában rózsaszirmok hullanak majd az égből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfe485c-1a63-4aa9-9697-798818964047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Venezuela vezetői másfél éve nem nyúlhatnak hozzá a Nagy-Britanniában őrzött aranytartalékhoz. Most a járvány miatt annyit megenged a Bank of England, hogy ételt és gyógyszert vegyenek.","shortLead":"Venezuela vezetői másfél éve nem nyúlhatnak hozzá a Nagy-Britanniában őrzött aranytartalékhoz. Most a járvány miatt...","id":"20200528_Elelmiszer_gyogyszer_venezuela_aranytartalek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddfe485c-1a63-4aa9-9697-798818964047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f291d0-2d83-480c-838d-8d33e73654c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Elelmiszer_gyogyszer_venezuela_aranytartalek_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 06:27","title":"Élelmiszert és gyógyszert vásárolhatnak a venezuelai aranytartalékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","shortLead":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","id":"20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a49763a-dd8d-423d-bb71-e800fab3f305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","timestamp":"2020. május. 29. 17:45","title":"A magyarok is mehetnek Görögországba nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44be5a32-6ea2-406b-bed6-2ddc9d4c1151","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak az előleget vették fel, aztán eltűntek.","shortLead":"Csak az előleget vették fel, aztán eltűntek.","id":"20200529_internetes_csalok_ozgida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44be5a32-6ea2-406b-bed6-2ddc9d4c1151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f329758-f999-4d4b-b1c3-41c6ced206f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_internetes_csalok_ozgida","timestamp":"2020. május. 29. 08:47","title":"Őzgidát tartottak az internetes csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb tüntetések a rendőri brutalitás miatt az Egyesült Államokban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb tüntetések a rendőri brutalitás miatt az Egyesült Államokban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200528_Radar360_Csuszik_a_tortenelmi_urkiloves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb364e7d-b8bf-4a5d-aed3-9790e62b4053","keywords":null,"link":"/360/20200528_Radar360_Csuszik_a_tortenelmi_urkiloves","timestamp":"2020. május. 28. 08:00","title":"Radar360: Csúszik a történelmi űrkilövés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]