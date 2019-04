Hivatalosan ugyan még nem kezdték el árulni a Galaxy Foldot, a Samsung összehajtható telefonját, azonban néhány tesztpéldány kikerült a technológiai témákban utazó újságírókhoz. És jó, hogy így történt, ugyanis még időben kiderült, valami hibádzik a Foldnál, nagyon könnyen sérül a kijelzője.

Az iFixit csapata évek óta szétszedi az új csúcskészülékeket, egyrészt hogy lássa, mit is rejt a belsejük, másrészt, hogy javítási szempontból is tesztelje ezeket. Érthető, ha őket is izgatni kezdte a Fold-fiaskó, és megpróbáltak utánajárni annak, mi lehet a háttérben. Arra azért emlékeztettek, hogy az OLED-kijelzők jóval sérülékenyebbek, mint LCD-s társaik, viszont a mérleg másik serpenyőjébe rugalmasságuk, fényerejük, kontrasztjuk és energiahatékonyságuk kerül. Nagyon lényeges, hogy az OLED-eket hermetikusan el kell zárni a környezettől, mert akár egy kis porszem is komoly károkat okozhat, a struktúrából következően akár az egész kijelzőt érintőt.

Szennyeződés okozta hiba az egyik teszttelefonnál © iFixit/The Verge

A Samsung is OLED-kijelzőt használ a Foldban, és éppen az a probléma – állapította meg az iFixit –, hogy nincs kellő védelem a szennyeződésekkel szemben. Kissé sarkosan fogalmazva, azt állította: a Galaxy Fold mintegy behúzza a bajt a belsejébe. (Nem is említ IP-minősítést a Samsung ennél a telefonnál.) Valószínűleg ilyen szennyeződés okozta a The Verge tesztelő újságírójának negatív tapasztalatait. Az OLED-kijelzőn eredetileg van egy védőréteg, amit automatikusan eltávolítana a felhasználó, na ez az, amit nem szabad, bár talán még ez sem ad elegendő védelmet.

Az iFixit szerint van egy másik gyenge pontja az OLED-kijelzőnek (ami most még nem merült fel, de később komoly gondot jelenthet): a nyomásérzékenység. A Samsung ugyan 200 000-szer hajtogatta robotokkal a kijelzőt, azonban nem használt embereket a teszteléshez, ami hiba volt. Egy robot egyenletes nyomást fejt ki, nem nyomja meg a képernyőt, a hús-vér felhasználók viszont saját módjukon, eltérő nyomást gyakorolva nyitják és zárják a készüléket. Hosszabb távon ez azt eredményezheti, hogy a képernyők gyorsabban fognak törni, mint ahogy arra a Samsung-teszt utalt.

A Samsung mindenesetre tudatában van a problémáknak, és már be is jelentette a Galaxy Fold értékesítésének elhalasztását. Az viszont, hogy a csuklós rendszerből adódóan az OLED-kijelző nem védett megfelelően, feladhatja a leckét a hardvercsapatnak, ugyanis akár az egész mechanizmust újra kell gondolni. Kár, hogy a Samsung nem tesztelt korábban emberekkel és hosszabb ideig a telefont, akkor akár már a fejlesztés fázisában kiderülhettek volna a mostanra kissé kínossá váló problémák.

