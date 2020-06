Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3790324-e3c1-4538-9a8f-6e5fc1e58a5c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szeptembertől iskolaőröket küld 500 általános és középiskolába a kormány, akik a 12 évesnél idősebb gyerekeket szükség esetén meg is bilincselhetik. A tanárokat védenék az agressziótól, ám több szakemberrel beszéltünk, akik szerint ez csak tüneti kezelés. Ritók Nóra úgy látja: a gyöngyöspatai ítéletre adott választ a kormány, ami egy újabb bélyeg és a kirekesztést erősíti.","shortLead":"Szeptembertől iskolaőröket küld 500 általános és középiskolába a kormány, akik a 12 évesnél idősebb gyerekeket szükség...","id":"20200603_A_kormany_megint_buntetesben_gondolkodik_problemamegoldas_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3790324-e3c1-4538-9a8f-6e5fc1e58a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af8b4c5-4ff2-4cd7-b7cf-fe622db6b14a","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_A_kormany_megint_buntetesben_gondolkodik_problemamegoldas_helyett","timestamp":"2020. június. 03. 06:30","title":"Iskolarendőrök: a kormány megint büntetésben gondolkodik problémamegoldás helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal nő most otthon van karanténban.","shortLead":"A fiatal nő most otthon van karanténban.","id":"20200602_koronavirus_fertozs_hasfajasos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d5dc51-20cb-4b16-8e82-30e6658c1941","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_koronavirus_fertozs_hasfajasos_beteg","timestamp":"2020. június. 02. 21:17","title":"Órákig feküdhetett egy koronavírus-fertőzött mellett egy hasfájásos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007d743c-ec0c-4763-a5f6-8bfb1e3c458e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Google bejelentette, hogy az Egyesült Államokban kialakult feszült helyzet miatt elhalasztja az Android 11 bemutatóját, a Sony is lépett a PlayStation 5 háza táján.","shortLead":"Miután a Google bejelentette, hogy az Egyesült Államokban kialakult feszült helyzet miatt elhalasztja az Android 11...","id":"20200602_sony_playstation_5_ps5_jatekbemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=007d743c-ec0c-4763-a5f6-8bfb1e3c458e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00996717-03ae-4f25-a78e-aec0d8fb9c57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_sony_playstation_5_ps5_jatekbemutato","timestamp":"2020. június. 02. 09:33","title":"\"Ez nem az ünneplés ideje\" – visszalépett a Sony a PlayStation 5 játékbemutatójától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccaef92-6e80-4f29-b0e7-d5d5b7961d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"18 év után hétfőn szabadult.","shortLead":"18 év után hétfőn szabadult.","id":"20200602_Kaiser_Ede_biztosan_nem_all_biztonsagi_ornek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ccaef92-6e80-4f29-b0e7-d5d5b7961d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f31507-7a2a-43c3-8115-8aade9df19ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Kaiser_Ede_biztosan_nem_all_biztonsagi_ornek","timestamp":"2020. június. 02. 07:49","title":"Kaiser Ede biztosan nem áll biztonsági őrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi a férfit, egyelőre nem találják.","shortLead":"A rendőrség keresi a férfit, egyelőre nem találják.","id":"20200601_duna_lanchid_zuhanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8473ba-7674-45e0-8e3a-0cb7a76600ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_duna_lanchid_zuhanas","timestamp":"2020. június. 01. 15:01","title":"A Dunába zuhant a Lánchídról egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lang György a Válasznak idézte fel a szenzációs műtét részleteit. De beszélt arról is, hogy miért kellett távoznia Budapestről.\r

","shortLead":"Lang György a Válasznak idézte fel a szenzációs műtét részleteit. De beszélt arról is, hogy miért kellett távoznia...","id":"20200602_koronavirus_fertozes_magyar_orvos_tudoatultetes_transzplantacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009e5d65-703f-495c-b456-e9b2bd1d727f","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_koronavirus_fertozes_magyar_orvos_tudoatultetes_transzplantacio","timestamp":"2020. június. 02. 12:45","title":"Magyar orvos végezte a világ első tüdőátültetését aktív vírusfertőzött betegen – Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb88f3f0-e147-4a39-936d-88a3b257aca0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hétfőtől újra látogathatók a holland múzeumok, visszakerültek a helyükre a világhírű remekművek, köztük Rembrandt Éjjeli őrjárat, valamint Van Gogh Napraforgók és Vermeer Leány gyöngy fülbevalóval című festménye.","shortLead":"Hétfőtől újra látogathatók a holland múzeumok, visszakerültek a helyükre a világhírű remekművek, köztük Rembrandt...","id":"20200601_Ujranyitnak_a_hollandiai_muzeumok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb88f3f0-e147-4a39-936d-88a3b257aca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65be4975-53cd-41df-85ff-bb4b4ea926b1","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Ujranyitnak_a_hollandiai_muzeumok","timestamp":"2020. június. 01. 17:19","title":"Újranyitnak a hollandiai múzeumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e37249e-01fc-48f5-99f8-a5d1c3abf78d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ki gondolná, hogy egy okostelefonos háttérkép is veszélyeket rejthet? Pedig kiderült, hogy Android 10-et futtató telefonok omolhatnak össze egy internetről leöltött, igen szép képtől.","shortLead":"Ki gondolná, hogy egy okostelefonos háttérkép is veszélyeket rejthet? Pedig kiderült, hogy Android 10-et futtató...","id":"20200602_android_hatterkep_vegtelen_ciklus_android_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e37249e-01fc-48f5-99f8-a5d1c3abf78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa13c69a-d2c1-4d30-995f-7803e3f10d1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_android_hatterkep_vegtelen_ciklus_android_10","timestamp":"2020. június. 02. 08:03","title":"Ha androidos, most vigyázzon: ártatlannak tűnő háttérképtől omlanak össze a telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]