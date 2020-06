Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3b2f5a3-ee8f-4656-84f4-5fc6037fc73c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Túl sokan haltak meg a koronavírus okozta betegségben Anders Tegnell szerint.","shortLead":"Túl sokan haltak meg a koronavírus okozta betegségben Anders Tegnell szerint.","id":"20200603_koronavirus_jarvany_svedorszag_anders_tegnell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b2f5a3-ee8f-4656-84f4-5fc6037fc73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a535cec1-6f1e-4d41-9ef5-6dd9c79a6b14","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_koronavirus_jarvany_svedorszag_anders_tegnell","timestamp":"2020. június. 03. 13:13","title":"Elismerte a svéd járványfelelős: több ponton hibáztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégeső, felhőszakadás és erős szél jöhet.","shortLead":"Jégeső, felhőszakadás és erős szél jöhet.","id":"20200604_masodfoku_figyelmeztetes_zivatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cc0ea0-e557-43e1-b783-5aec964913d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_masodfoku_figyelmeztetes_zivatar","timestamp":"2020. június. 04. 08:10","title":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet tudni az idén ősszel érkező új iOS-verzióról. A 14-es kiadás a hírek szerint a fordítások terén is segítséget nyújthat majd az iPhone-tulajdonosoknak.","shortLead":"Egyre többet tudni az idén ősszel érkező új iOS-verzióról. A 14-es kiadás a hírek szerint a fordítások terén is...","id":"20200603_safari_bongeszo_fordito_program_forditas_apple_iphone_ios_14","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede4e144-0450-44d9-8cfa-4a5143bac1af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_safari_bongeszo_fordito_program_forditas_apple_iphone_ios_14","timestamp":"2020. június. 03. 16:03","title":"Internet nélkül is működő, beépített fordító kerülhet az iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f693d9c6-6276-4a38-a634-2d1843f6fd12","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett lágyhibrid hajtású Ignis első példányai még ebben a hónapban megérkeznek Magyarországra.","shortLead":"A továbbfejlesztett lágyhibrid hajtású Ignis első példányai még ebben a hónapban megérkeznek Magyarországra.","id":"20200603_a_felfrissitett_suzuki_ignisre_keveset_a_swiftre_kicsit_tobbet_kell_varnunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f693d9c6-6276-4a38-a634-2d1843f6fd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcd804a-337c-4438-ab15-9e0e0267263e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_a_felfrissitett_suzuki_ignisre_keveset_a_swiftre_kicsit_tobbet_kell_varnunk","timestamp":"2020. június. 03. 11:56","title":"A felfrissített Suzuki Ignisre keveset, a Swiftre kicsit többet kell várnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó, ha viszünk magunkkal kabátot, esernyőt.","shortLead":"Jó, ha viszünk magunkkal kabátot, esernyőt.","id":"20200603_Esos_szeles_napunk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0628406a-593e-4753-8b0a-c54a8d248edd","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Esos_szeles_napunk_lesz","timestamp":"2020. június. 03. 05:08","title":"Esős, szeles napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86389fba-ac9c-4d7d-ba47-e6743117f87d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"33 idősotthonban 899 lakó és 142 dolgozó lett fertőzött.","shortLead":"33 idősotthonban 899 lakó és 142 dolgozó lett fertőzött.","id":"20200602_Az_idosotthonokban_fertozottek_fele_mar_meggyogyult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86389fba-ac9c-4d7d-ba47-e6743117f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4835e09f-59a8-42e6-9b32-b3d9b39125ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Az_idosotthonokban_fertozottek_fele_mar_meggyogyult","timestamp":"2020. június. 02. 20:23","title":"Az idősotthonokban fertőzöttek fele már meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d29c9e0-70e4-40cd-bb31-7a80ec047e49","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Egy Hohenzollern királyné számára épült, majd egy tragikus sorsú német politikus pihenőhelye volt, de most pénzhiány miatt új tulajdonost keres a Rathenau-múzeum, amelyben Németország egyik legsokoldalúbb és legellentmondásosabb személyiségének, Walter Rathenaunak az emlékét ápolták eddig.","shortLead":"Egy Hohenzollern királyné számára épült, majd egy tragikus sorsú német politikus pihenőhelye volt, de most pénzhiány...","id":"202014__kastelytortenelem__porosz_epitteto__nagypolgari_tulajdonos__ez_ahaz_elado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d29c9e0-70e4-40cd-bb31-7a80ec047e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9b4a9c-b639-48b3-b0c6-ea43e30437df","keywords":null,"link":"/360/202014__kastelytortenelem__porosz_epitteto__nagypolgari_tulajdonos__ez_ahaz_elado","timestamp":"2020. június. 03. 13:00","title":"Eladó lett a weimari köztársaság 1922-ben lelőtt külügyminiszterének villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5107d78-c1c5-46e3-b07b-c13ae4f15e31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kapcsolati erőszakra hívja fel a figyelmet az Összezárva című magyar rövidfilm.



","shortLead":"A kapcsolati erőszakra hívja fel a figyelmet az Összezárva című magyar rövidfilm.



","id":"20200604_A_haverunk_veri_a_feleseget_Igy_nezunk_felre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5107d78-c1c5-46e3-b07b-c13ae4f15e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad48364-69be-48e7-bd56-c2c39b824d1f","keywords":null,"link":"/elet/20200604_A_haverunk_veri_a_feleseget_Igy_nezunk_felre","timestamp":"2020. június. 04. 16:50","title":"A haverunk veri a feleségét? Így nézünk félre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]