Május közepén mutatta be a Samsung az új olcsó telefonját, a Galaxy A21s-t, amelyről számos más paramétere mellett az is kiderült, hogy a dél-koreai cég által fejlesztett új Exynos 850-es processzort kapja meg. Hogy ez pontosan mire képes, arról eddig nem sok információt lehetett hallani, a vállalat azonban most közzétett néhány részletet.

A 8nm-es LPP (Low Power Plus) gyártási technológiával készült lapka egy belépőszintű egység. A belsejében nyolc mag dolgozik, amelyek órajele legfeljebb 2 GHz lehet. 5G modemet nem kapott, de ez egy belépő szintű processzor esetében most még nem is lehet elvárás.

© Samsung

Az S5E3830 kódnéven is futó lapkához az ARM Mali-G52 grafikus processzor társul, támogatja az LDDR4x memóriát és az eMMC 5.1-es flashmemóriát. Utóbbit 2015-ben, előbbit 2017 januárjában mutatta be először a Samsung, vagyis nem a legújabb technológiáról van szó.

A processzor az elő- és a hátlapi kamera esetében is 21,7 megapixeles egységeket támogat, duplakamera esetében 16+5 megapixeles egységek jöhetnek szóba.

© Samsung

Az Exynos 850-essel szerelt mobillal Full HD felbontásban lehet videót rögzíteni 60 képkocka/másodperces sebességgel, a kijelző pedig maximum Full HD+, vagy 2520x1080 pixel felbontású lehet. Wifin keresztül az 802.11ac protokollal tud kommunikálni, ami maximum 1 Gbit/s-os sávszélességet jelent az 5 GHz-es frekvencián. Az LTE-képes processzorral ellátott telefonokkal FM rádiót is lehet hallgatni.

A lapka már fent van a gyártósoron, és a következő hónapokban valószínűleg több olcsó modelljébe szereli majd be a Samsung.

