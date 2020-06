Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b2ecd09-8d72-47e3-a19a-193c70880e18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványosnak látványos produkció volt, de talán összességében mégse érte meg.","shortLead":"Látványosnak látványos produkció volt, de talán összességében mégse érte meg.","id":"20200604_Letartoztatas_jart_a_benzinkuton_driftelo_autosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b2ecd09-8d72-47e3-a19a-193c70880e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f305c8-1dac-4c1b-8389-62e3862729ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_Letartoztatas_jart_a_benzinkuton_driftelo_autosnak","timestamp":"2020. június. 05. 04:15","title":"Letartóztatás járt a benzinkúton driftelő autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830853ba-7a2a-4381-bcd0-b77213d33082","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hazám, hazám, édes hazám kezdetű népdalt dolgozták fel, Orbán Viktor is megosztotta.\r

\r

","shortLead":"A Hazám, hazám, édes hazám kezdetű népdalt dolgozták fel, Orbán Viktor is megosztotta.\r

\r

","id":"20200604_Itt_az_ujabb_osszetartozasdal_ezuttal_a_Csik_zenekar_irta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=830853ba-7a2a-4381-bcd0-b77213d33082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a479c04d-0975-4a13-a198-5817cf61f397","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Itt_az_ujabb_osszetartozasdal_ezuttal_a_Csik_zenekar_irta","timestamp":"2020. június. 04. 09:00","title":"Itt az újabb összetartozás-dal, ezúttal a Csík zenekar írta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy újabb adókivetési lehetőséget vesznek el az önkormányzatoktól, és törvénybe írják, hogy a helyi iparűzési adót tilos lesz a hivatali dolgozók bérére költeni.","shortLead":"Egy újabb adókivetési lehetőséget vesznek el az önkormányzatoktól, és törvénybe írják, hogy a helyi iparűzési adót...","id":"20200603_onkormanyzat_koltsegvetes_megalapozo_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ed7a65-f6d6-480c-9ed5-6425fce9e178","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_onkormanyzat_koltsegvetes_megalapozo_ado","timestamp":"2020. június. 03. 09:28","title":"Újabb törvénnyel csuklóztatja az önkormányzatokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roxie Washington könnyek között állt nyilvánosság elé.","shortLead":"Roxie Washington könnyek között állt nyilvánosság elé.","id":"20200603_Azt_akarom_hogy_mindenki_tudja_mit_vettek_el_a_rendorok__megszolalt_George_Floyd_gyerekenek_anyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450a46a-3da7-4171-ba3c-867c9dfdc56f","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Azt_akarom_hogy_mindenki_tudja_mit_vettek_el_a_rendorok__megszolalt_George_Floyd_gyerekenek_anyja","timestamp":"2020. június. 03. 10:25","title":"„Azt akarom, hogy mindenki tudja, mit vettek el a rendőrök” – megszólalt George Floyd gyerekének anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093944c8-cf15-4cf5-9baf-fdf4341073d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ország van csak, ahol még annál is kevésbé foglalkoznak a korrupcióellenes javaslatokkal, mint nálunk.","shortLead":"Két ország van csak, ahol még annál is kevésbé foglalkoznak a korrupcióellenes javaslatokkal, mint nálunk.","id":"20200603_korrupcioellenes_javaslatok_greco_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=093944c8-cf15-4cf5-9baf-fdf4341073d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefccb4b-bdd6-4601-84d4-919758544589","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_korrupcioellenes_javaslatok_greco_korrupcio","timestamp":"2020. június. 03. 12:47","title":"A korrupcióellenes javaslatok több, mint felét figyelmen kívül hagyták Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7e5bcc-ceba-4760-9c77-600b6954aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy fivér és a bandája futtatott állami gondozott lányokat Berlinben egy általuk uralt utcában.","shortLead":"Négy fivér és a bandája futtatott állami gondozott lányokat Berlinben egy általuk uralt utcában.","id":"20200604_berlin_prostitucio_sarkad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff7e5bcc-ceba-4760-9c77-600b6954aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb7952e-a6f7-4742-8840-ac8a3cea9116","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_berlin_prostitucio_sarkad","timestamp":"2020. június. 04. 12:43","title":"Németországban kényszeríthetett prostitúcióra magyar lányokat egy sarkadi banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4a0125-59cf-444d-be47-67902bf4b198","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben még azzal volt elfoglalva a világ, hogy vajon mikor érkezhet az Apple régvárt AR-szemüvege. A Qualcomm minapi bejelentése viszont egészen új helyzetet teremthet ezen a játéktéren.","shortLead":"Nemrégiben még azzal volt elfoglalva a világ, hogy vajon mikor érkezhet az Apple régvárt AR-szemüvege. A Qualcomm...","id":"20200603_qualcomm_xr_viewer_program_androidos_telefonokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d4a0125-59cf-444d-be47-67902bf4b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fafd13-33dd-4f88-8291-7c9b2da52893","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_qualcomm_xr_viewer_program_androidos_telefonokra","timestamp":"2020. június. 03. 11:03","title":"Nagyot fog nézni, szó szerint: jönnek az XR-szemüvegek az androidos telefonokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Buzzfeed News a kezdetektől fogva nyomon követi és listázza azokat a kamuhíreket, amelyek a George Floyd halála miatt kialakult tüntetéshullám nyomán terjednek. A Twitteren megjelent írások többsége egy rég bevált módszert alkalmaz.","shortLead":"A Buzzfeed News a kezdetektől fogva nyomon követi és listázza azokat a kamuhíreket, amelyek a George Floyd halála miatt...","id":"20200603_fake_news_kamuhir_george_floyd_tuntetes_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494c72c1-e426-4505-8b55-a179d7832e09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_fake_news_kamuhir_george_floyd_tuntetes_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 03. 08:20","title":"Gombamód szaporodnak a hamis hírek az amerikai tüntetőkről, íme a legdurvábbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]