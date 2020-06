Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel ezelőttihez képest 20 milliárd forinttal kevesebb adót fizettek a vállalkozások az államkasszába.","shortLead":"Az egy évvel ezelőttihez képest 20 milliárd forinttal kevesebb adót fizettek a vállalkozások az államkasszába.","id":"20200607_Harom_cegbol_ketto_szeptemberre_halasztotta_a_tarsasagiadobevallast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9328fb84-c924-48e0-9bcf-a57bfe702ce4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Harom_cegbol_ketto_szeptemberre_halasztotta_a_tarsasagiadobevallast","timestamp":"2020. június. 07. 09:28","title":"Három cégből kettő szeptemberre halasztotta a társaságiadó-bevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A meglőtt nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.","shortLead":"A meglőtt nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.","id":"20200605_miskolc_loves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5205e011-3c0b-49f9-bc5e-0cdd608bc33e","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_miskolc_loves","timestamp":"2020. június. 05. 21:08","title":"Rálőttek egy 72 éves nőre Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7ef073-911d-4e25-927d-1ad1a98375d3","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A jó stand-up akkor igazán jó, ha nemcsak a nevetőizmokat, hanem a lelket is megdolgozza. Hannah Gadsby ezen a téren elment a határokig, és senki nem tud úgy beszólni Louis C. K.-nek, mint ő.","shortLead":"A jó stand-up akkor igazán jó, ha nemcsak a nevetőizmokat, hanem a lelket is megdolgozza. Hannah Gadsby ezen a téren...","id":"20200606_A_leszbikus_autista_poengyilkos_visszatert_es_meg_mindig_zsenialis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f7ef073-911d-4e25-927d-1ad1a98375d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c22cdde-41c0-4a77-bb7e-1507c3256b8e","keywords":null,"link":"/kultura/20200606_A_leszbikus_autista_poengyilkos_visszatert_es_meg_mindig_zsenialis","timestamp":"2020. június. 06. 20:00","title":"A leszbikus, autista poéngyilkos visszatért, és még mindig zseniális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630613ef-e6e5-4b8d-9437-1bd50090e63e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyarországi importőr illetékese nem cáfolta a pénteken felröppent hírt.","shortLead":"A magyarországi importőr illetékese nem cáfolta a pénteken felröppent hírt.","id":"20200605_eltunt_a_lada_a_magyarorszagi_kinalatbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=630613ef-e6e5-4b8d-9437-1bd50090e63e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d30f48b-f4bf-474a-853a-379271ed6c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_eltunt_a_lada_a_magyarorszagi_kinalatbol","timestamp":"2020. június. 05. 17:32","title":"Megszűnik a Ladák magyarországi forgalmazása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem 7 milliárd köbméterről van szó - egyelőre. ","shortLead":"Csaknem 7 milliárd köbméterről van szó - egyelőre. ","id":"20200607_A_horvatokon_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457b2bbb-1c72-47db-8ff9-4645b2b0f608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_horvatokon_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","timestamp":"2020. június. 07. 11:26","title":"A horvátokon keresztül szerzünk cseppfolyós gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fa6795-7aa7-4bc4-8916-541c15fee39a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus terjedésében fontos szerepet játszik néhány ember, aki rosszkor van rossz helyen. A felismerés Magyarországon is segítené a védekezést. Ehhez viszont a szabályokat a hatóságok távollétében is be kellene tartani. ","shortLead":"A koronavírus terjedésében fontos szerepet játszik néhány ember, aki rosszkor van rossz helyen. A felismerés...","id":"202023__koronavirus__szuperterjesztok__ki_a_szabadba__alkalom_szuli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01fa6795-7aa7-4bc4-8916-541c15fee39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8424af2-7163-400f-939e-35ba4900a393","keywords":null,"link":"/360/202023__koronavirus__szuperterjesztok__ki_a_szabadba__alkalom_szuli","timestamp":"2020. június. 06. 16:00","title":"Alkalom szüli a szuperterjesztőt: a stadionok és a strandok továbbra is gócpontok lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490efeec-d081-49aa-ab89-40a315501ea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első blikkre sokan ezerötösnek vagy ezethatosnak nézik ezt a régi Ladát, pedig nem ilyen motor van benne.","shortLead":"Első blikkre sokan ezerötösnek vagy ezethatosnak nézik ezt a régi Ladát, pedig nem ilyen motor van benne.","id":"20200606_floridaban_kinalnak_eladasra_egy_ritka_regi_ladat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=490efeec-d081-49aa-ab89-40a315501ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f15c3ce-cda5-4866-be7d-f2180ee124c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200606_floridaban_kinalnak_eladasra_egy_ritka_regi_ladat","timestamp":"2020. június. 06. 06:41","title":"Floridában kínálnak eladásra egy ritka régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több millió eurós csalás vádjával Vatikán Állam ügyésze elrendelte Gianluigi Torzi bróker őrizetbe vételét, akit a vatikáni börtönbe kísértek - jelentette be a szentszéki sajtóközpont a londoni ingatlanbotrányként ismert ügy újabb fejleményét péntek este. \r

\r

","shortLead":"Több millió eurós csalás vádjával Vatikán Állam ügyésze elrendelte Gianluigi Torzi bróker őrizetbe vételét, akit...","id":"20200606_Orizetbe_vettek_egy_Vatikant_zsarolo_es_atvero_brokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f735a3d2-dc86-400b-a16a-7db4e60b621e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Orizetbe_vettek_egy_Vatikant_zsarolo_es_atvero_brokert","timestamp":"2020. június. 06. 08:31","title":"Őrizetbe vettek egy Vatikánt zsaroló és átverő brókert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]