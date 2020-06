Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9128ee72-2fcf-4bf0-bb42-0f587a92bb5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"50-100 méteres volt a füstoszlop. ","shortLead":"50-100 méteres volt a füstoszlop. ","id":"20200605_Kigyulladt_egy_ipartelep_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9128ee72-2fcf-4bf0-bb42-0f587a92bb5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95346463-71f5-453e-a668-fdedb8608968","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Kigyulladt_egy_ipartelep_Budapesten","timestamp":"2020. június. 05. 19:36","title":"Kigyulladt egy ipartelep Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200605_Orban_a_voros_csillag_arnyekaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f18813-510a-4be3-a803-c8bec22530c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Orban_a_voros_csillag_arnyekaban","timestamp":"2020. június. 05. 19:49","title":"Orbán a vörös csillag árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cece31b-3425-4b4e-91c5-3bdf8c006082","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ára nagyjából 1,3 milliárd forint lehet egy ilyen ritkaságnak.","shortLead":"Az ára nagyjából 1,3 milliárd forint lehet egy ilyen ritkaságnak.","id":"20200606_Ebbol_az_ejfekete_Ferrari_F50bol_csak_negy_keszult_es_nem_csak_emiatt_ritkasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cece31b-3425-4b4e-91c5-3bdf8c006082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af77ae08-1ecd-4f07-a019-2e4918a92aac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200606_Ebbol_az_ejfekete_Ferrari_F50bol_csak_negy_keszult_es_nem_csak_emiatt_ritkasag","timestamp":"2020. június. 06. 14:45","title":"Ebből a Londonban cirkáló éjfekete Ferrari F50-ből csak négy készült, de nem csak emiatt ritkaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fab538f-6b71-46d2-a4ab-7e3f6169afb7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A herceg egy szöveges üzeneteket fogadó lelkisegély-szolgálat önkénteseként dolgozott. ","shortLead":"A herceg egy szöveges üzeneteket fogadó lelkisegély-szolgálat önkénteseként dolgozott. ","id":"20200606_Vilmos_herceg_krizisben_levoknek_segitett_a_jarvany_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fab538f-6b71-46d2-a4ab-7e3f6169afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f049ffe0-6f57-422e-9540-527680ad9337","keywords":null,"link":"/elet/20200606_Vilmos_herceg_krizisben_levoknek_segitett_a_jarvany_alatt","timestamp":"2020. június. 06. 15:36","title":"Vilmos herceg krízisben lévőknek segített a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a025975-93c4-440c-92c0-d3f8b3d61781","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"A koronavírust nem győzte le az emberiség, és a karantén sem volt közös áldozattétel - állapítja meg a HVG-nek írt publicisztikájában Ceglédi Zoltán politikai elemző, aki szerint a jelenlegi járványhelyzet nem különbözik érdemben a márciusitól, csak közben a többségnek elege lett a bezártságból. ","shortLead":"A koronavírust nem győzte le az emberiség, és a karantén sem volt közös áldozattétel - állapítja meg a HVG-nek írt...","id":"202023_virusvallas_reformacioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a025975-93c4-440c-92c0-d3f8b3d61781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0dfa9b-c2c4-47e0-b6da-616fc992534a","keywords":null,"link":"/360/202023_virusvallas_reformacioja","timestamp":"2020. június. 05. 13:00","title":"Ceglédi Zoltán: Vírusvallás reformációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi maszkot.\r

","shortLead":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi...","id":"20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e3a0c8-19ca-4615-8c0f-0e8947970c66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","timestamp":"2020. június. 06. 14:30","title":"WHO: Viseljünk maszkot a nyilvános helyeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666c5ca7-2ce6-48c2-b23f-8fbba9348043","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A járvány alatt végzett munkájukat ismerik el a pénzzel sokaknak, a honvédség sem marad ki.","shortLead":"A járvány alatt végzett munkájukat ismerik el a pénzzel sokaknak, a honvédség sem marad ki.","id":"20200605_kasler_miklos_egeszsegugyi_dolgozok_jutalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666c5ca7-2ce6-48c2-b23f-8fbba9348043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01081a6-c061-4bf9-b414-183b144ce1fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_kasler_miklos_egeszsegugyi_dolgozok_jutalom","timestamp":"2020. június. 05. 14:11","title":"Kásler tételesen felsorolta, kik kapják a bruttó 500 ezret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b90d29-cb45-44a1-8e62-d405ee0baac7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A sorozat tarolhat a a BAFTA-díjkiosztón, de nagy esélyes A korona és a Fleabag is. A győztesek viszont nem vehetik majd át személyesen a díjakat. ","shortLead":"A sorozat tarolhat a a BAFTA-díjkiosztón, de nagy esélyes A korona és a Fleabag is. A győztesek viszont nem vehetik...","id":"20200605_BAFTA_dijkioszto_Csernobil_The_Crown","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2b90d29-cb45-44a1-8e62-d405ee0baac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee284160-5965-4e43-afd6-bcd2fcc84d84","keywords":null,"link":"/kultura/20200605_BAFTA_dijkioszto_Csernobil_The_Crown","timestamp":"2020. június. 05. 11:25","title":"Most megint mindenki a Csernobilról fog beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]