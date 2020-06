Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Széleskörű kontaktkövető megoldással akadályozná meg Szingapúr, hogy újabb koronavírus-járvány alakuljon ki az ázsiai városállamban.","shortLead":"Széleskörű kontaktkövető megoldással akadályozná meg Szingapúr, hogy újabb koronavírus-járvány alakuljon ki az ázsiai...","id":"20200608_szingapur_viruskoveto_karperec_okoseszkoz_kontaktkutatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b50618-4606-47c6-8419-be1f93a074d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_szingapur_viruskoveto_karperec_okoseszkoz_kontaktkutatas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 08. 14:03","title":"Minden városlakó kezére víruskövetőt tesz a szingapúri kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért arra figyelmeztetnek, hogy korai még biztosra menni a megelőzést illetően.","shortLead":"Azért arra figyelmeztetnek, hogy korai még biztosra menni a megelőzést illetően.","id":"20200607_Kinai_kutatoknak_sikerult_gyors_immunvalaszt_eloidezniuk_egy_koronavirus_elleni_vakcinaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08112eda-235c-40f4-a7fb-7f94796b8ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_Kinai_kutatoknak_sikerult_gyors_immunvalaszt_eloidezniuk_egy_koronavirus_elleni_vakcinaval","timestamp":"2020. június. 07. 13:47","title":"Kínai kutatóknak sikerült gyors immunválaszt előidézniük egy koronavírus elleni vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00253a35-5252-4913-9426-fae18054eaba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiderült, hogy megérkezett az udvarra a Budapesti Fesztiválzenekar szerenádja.","shortLead":"Kiderült, hogy megérkezett az udvarra a Budapesti Fesztiválzenekar szerenádja.","id":"20200608_Alfoldi_Robert_viraglocsolas_kozben_furcsa_hangokra_lett_figyelmes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00253a35-5252-4913-9426-fae18054eaba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295e1f74-e467-420c-934f-7fab2f2167dd","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Alfoldi_Robert_viraglocsolas_kozben_furcsa_hangokra_lett_figyelmes","timestamp":"2020. június. 08. 13:25","title":"Alföldi Róbert viráglocsolás közben furcsa hangokra lett figyelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormányt nem vonták be Németországot érintő amerikai csapatkivonással összefüggő döntésekbe.\r

\r

","shortLead":"A német kormányt nem vonták be Németországot érintő amerikai csapatkivonással összefüggő döntésekbe.\r

\r

","id":"20200607_Neemet_illetekes_Nagyon_zavaro_hogy_az_USA_nem_nem_szolt_a_nemetorszagi_csapatkivonasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827f2e22-ba33-4e0a-8a8e-1d6eb4261615","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_Neemet_illetekes_Nagyon_zavaro_hogy_az_USA_nem_nem_szolt_a_nemetorszagi_csapatkivonasrol","timestamp":"2020. június. 07. 22:36","title":"Német illetékes: Nagyon zavaró, hogy az USA nem nem szólt a németországi csapatkivonásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643676c5-3257-4390-8fe6-d0e592eb6102","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: térdeplés, bocsánatkérés, határnyitás, Trianon, ötvenes.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200607_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=643676c5-3257-4390-8fe6-d0e592eb6102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b7371d-abfc-4650-9478-64b9d3ec0070","keywords":null,"link":"/360/20200607_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. június. 07. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a karanténból kiszabadulva görög isteneknek áldoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idei év végére a tavalyi utasforgalom felével, 8-9 millió utassal számol a Budapest Airport. ","shortLead":"Az idei év végére a tavalyi utasforgalom felével, 8-9 millió utassal számol a Budapest Airport. ","id":"20200605_Ferihegy_utasforgalma_csak_3_ev_mulva_erheti_el_a_jarvany_elotti_volument","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2fab39-e6b6-4d30-be05-2bb37dc4454f","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_Ferihegy_utasforgalma_csak_3_ev_mulva_erheti_el_a_jarvany_elotti_volument","timestamp":"2020. június. 08. 09:43","title":"Ferihegy 3 év múlva térhet teljesen magához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elnökség bővült és az összetétele is változott.\r

","shortLead":"Az elnökség bővült és az összetétele is változott.\r

","id":"20200607_FeketeGyor_Andras_maradt_a_Momentum_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a4d58f-6bf2-4388-b394-9337cbee0a45","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_FeketeGyor_Andras_maradt_a_Momentum_elnoke","timestamp":"2020. június. 07. 19:23","title":"Fekete-Győr András maradt a Momentum elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az alapszabály nem számol olyan kivételes esettel, mint ami idén a koronavírus miatt előállt. Az új testületnek pedig kell idő felkészülni: ciklusuk alatt egy téli mellett két nyári olimpiát is rendezhetnek.","shortLead":"Az alapszabály nem számol olyan kivételes esettel, mint ami idén a koronavírus miatt előállt. Az új testületnek pedig...","id":"20200607_lemondott_a_mob_elnoksege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81bb535-c7a1-4d21-af6f-e87ed241e5d4","keywords":null,"link":"/sport/20200607_lemondott_a_mob_elnoksege","timestamp":"2020. június. 07. 17:20","title":"Csendben lemondott a Magyar Olimpiai Bizottság teljes elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]