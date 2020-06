Felgyújtott egy 5G-s mobiltornyot, mert azt hitte, amiatt alakult ki a világjárvány – 3 év börtönt kapott

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fontos, vitatott kérdést tisztázott egy jogvédelmi iroda. ","shortLead":"Fontos, vitatott kérdést tisztázott egy jogvédelmi iroda. ","id":"20200608_Hol_merhet_szabalyosan_sebesseget_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be926907-c4ac-447e-b25a-fea8529630e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Hol_merhet_szabalyosan_sebesseget_a_rendorseg","timestamp":"2020. június. 08. 17:10","title":"Hol és hogyan mérhet szabályosan sebességet a rendőrség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Bizottság jelentése szerint a magyarországi fürdővizek több mint kétharmada kiváló minőségű","shortLead":"Az Európai Bizottság jelentése szerint a magyarországi fürdővizek több mint kétharmada kiváló minőségű","id":"20200608_Magyarorszag_furdoviz_minoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4bc8bb-e03b-4f48-aec8-c0f49d3a1ab7","keywords":null,"link":"/elet/20200608_Magyarorszag_furdoviz_minoseg","timestamp":"2020. június. 08. 18:31","title":"Elkészült az európai fürdővizek rangsora, tíz magyar helyen rossz a minőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyesült Államokban a brutális rendőri intézkedés egy ember életébe került.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a brutális rendőri intézkedés egy ember életébe került.","id":"20200609_terdepeles_magyar_rendor_kenyszerintezkedes_george_floyd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28087ab-45fc-4d5c-be4e-1ed40024848f","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_terdepeles_magyar_rendor_kenyszerintezkedes_george_floyd","timestamp":"2020. június. 09. 16:03","title":"Van az a helyzet, amikor a magyar rendőr is rátérdepelhet valaki nyakára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b873523-25e9-4fc0-a914-67af603f87a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izrael a világ egyik legnagyobb technológiai hubja. Az ország geopolitikai helyzete folyamatos innovációra készteti a lakosokat és vállalatokat – nem véletlen, hogy Izraelben található az egy főre számított legtöbb startup. A visegrádi négyek (V4) országaiban működő izraeli nagykövetségek kezdeményezésére kedden előadássorozat indul startup indításában gondolkodó kezdő vállalkozók számára Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban.","shortLead":"Izrael a világ egyik legnagyobb technológiai hubja. Az ország geopolitikai helyzete folyamatos innovációra készteti...","id":"20200608_izrael_startupok_online_eloadas_tanacsok_v4_virtual_bootcamp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b873523-25e9-4fc0-a914-67af603f87a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2824e57-eadf-4702-965d-da5e6b9a7b14","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_izrael_startupok_online_eloadas_tanacsok_v4_virtual_bootcamp","timestamp":"2020. június. 08. 20:33","title":"Tanácsok Izraelből: hat ingyenes előadáson leshet el fogásokat a legsikeresebb startupnemzettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c8278e-651d-4b43-abd4-13e9935a06ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar nem pótolja az elmaradt fellépést.","shortLead":"A zenekar nem pótolja az elmaradt fellépést.","id":"20200609_Vegleg_lemondhatunk_a_System_of_a_Down_budapesti_koncertjerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c8278e-651d-4b43-abd4-13e9935a06ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028d15b7-86bb-4f84-b65c-75106e6144e0","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Vegleg_lemondhatunk_a_System_of_a_Down_budapesti_koncertjerol","timestamp":"2020. június. 09. 08:41","title":"Végleg lemondhatunk a System of a Down idei budapesti koncertjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2a4d4b-c9e0-45ab-b833-5d922751a0de","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A George Floyd halála miatti amerikai tüntetések dühét a kongresszusi demokraták a számtalan előjogot élvező rendőrség reformjába szeretnék becsatornázni. A szándék megtörhet a republikánusok, és különösen Donald Trump elnök ellenállásán, aki a szíve szerint a hadsereget is bevetné a rend helyreállítására.","shortLead":"A George Floyd halála miatti amerikai tüntetések dühét a kongresszusi demokraták a számtalan előjogot élvező rendőrség...","id":"20200610_Rendorsegi_reformterv_tuntetesek_amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce2a4d4b-c9e0-45ab-b833-5d922751a0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c166039b-7f3e-4d62-bcdd-630a56b4713b","keywords":null,"link":"/360/20200610_Rendorsegi_reformterv_tuntetesek_amerikaban","timestamp":"2020. június. 10. 11:00","title":"Ostrom alatt az amerikai rendőröket összetartó hallgatás törvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Extrém terhelést jelent az ingyen parkolás a fővárosi, kisebb utcák számára, miközben a forgalom még nem érte el szokásos szintet Budapesten. Országosan viszont lényegében az autóforgalom már ugyanott tart, mint a járvány miatti korlátozások előtt.","shortLead":"Extrém terhelést jelent az ingyen parkolás a fővárosi, kisebb utcák számára, miközben a forgalom még nem érte el...","id":"20200609_A_dugok_mar_a_regiek_Budapesten_es_orszagosan_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b729fb-37b9-452c-ae19-08202be05c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_A_dugok_mar_a_regiek_Budapesten_es_orszagosan_is","timestamp":"2020. június. 09. 14:08","title":"A dugók már majdnem a régiek Budapesten és országosan is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánnyal való egyeztetésen négy javaslatot képvisel majd a főpolgármester, amiket az önkormányzatokkal egyeztetve fogalmaztak meg. A taxisok tarifájához nem nyúlna a főváros.\r

","shortLead":"A kormánnyal való egyeztetésen négy javaslatot képvisel majd a főpolgármester, amiket az önkormányzatokkal egyeztetve...","id":"20200609_karacsony_javaslatok_kormany_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733e91cc-ea5c-44e0-9624-5aaad9409dab","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_karacsony_javaslatok_kormany_targyalas","timestamp":"2020. június. 09. 16:17","title":"Karácsony az önkormányzatok sarcolásának kompenzálását várja a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]