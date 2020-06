Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Országos szintű felháborodást váltot ki a tatai Öreg-tó partjára tervezett beruházás híre, a polgármester azonban a koronavírus-járvány miatt bevezetett különleges jogrenddel egy személyben döntött. Magyarországon egyedülálló történelmi örökség tűnhet el a tatai luxusszálloda miatt

Az LMP arra kéri Bruce Willist, állítsa meg a tatai luxusszálloda építését

Az ügyészség napjára is megemlékeznek, aztán Varga Mihály elmond egy legfeljebb 40 perces beszédet.

Magyar haditengerészekre emlékezik az Országgyűlés, aztán a költségvetés maratoni tárgyalásába kezd

Így festett a Horthy-rendszer – a mai magyar szélsőjobb szívének oly kedves – faji alapú, szegregáló, erőszakos romapolitikája. Vélemény.

Heindl Péter: Csendőrökre bízott roma integráció

Kórházban 344 COVID-19 beteget ápolnak.

Tíz új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, meghalt egy 37 éves férfi, akinek nem volt alapbetegsége

A férfi egy évig nem ülhet a volán mögé és 170 ezer forintot is be kell fizetnie.

Térdig begipszelt lábbal, jogosítvány és forgalmi nélkül vezetett egy sofőr

Átmenetileg elvesztette a látását Christopher Frierson, akit a rendőrök annak ellenére megtámadtak, hogy megmutatta a sajtóigazolványát.

Egy dokumentumfilmes rögzítette, ahogy a rendőrök gázspray-vel elvakították

Csak a bojkott marad annak, akinek nem tetszik a nemzeti konzultáció. Kásler meghátrált, a hazai fürdőhelyek minősége jó, magyar dicsőség az e-szmog elleni harcban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Csak a bojkott marad annak, akinek nem tetszik a nemzeti konzultáció. Kásler meghátrált, a hazai fürdőhelyek minősége jó, magyar dicsőség az e-szmog elleni harcban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.

Radar360: Most sem lehet nemet mondani a kormánynak

A főpolgármester szerint a hajléktalan emberek karanténszállójára a járvány esetleges második hulláma miatt még mindig szükség van.

„Micsoda semmirekellő szívtelenség" – Karácsony megtámadja a kormányhivatal döntését