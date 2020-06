Folyamatosan érkeznek a hírek a Android 11-es verziójának újításairól. Egy ilyen újdonságról hullt most le a lepel, melynek elsősorban azok fognak örülni, akik nem igazán szívlelik a messengeres chatfejeket (Chat Heads). Ez az a funkció, ami egy külön felületre helyezi az ismerőssel folytatott beszélgetést, hogy a felhasználó továbbra is ügyködni tudjon a mobilján/táblagépén.

A Facebook 2013-ban bemutatott funkciója ugyan egyszerűen kikapcsolható a Messengerben, ám a kapcsoló csak kétállású: vagy minden ismerősünk feje felugrik, amikor üzenetet kapunk tőle, vagy senkié. Ez változik majd meg az Android 11-re kiadott új Messenger-verzióval: aki majd frissít, megadhatja, hogy csak bizonyos beszélgetések jelenjenek meg ilyen formában, például a legfontosabb beszélgetőpartnerekkel folytatottak.

A változás mögött az áll, írja a Phone Arena, hogy technológiát vált a Facebook. A Messenger a jövőben ugyanis nem saját maga intézi majd a buborékok megjelenítését, hanem a friss Android-verzió hasonló funkcióját fogja erre használni.

Az androidos buborékok az említett fontos különbségen kívül semmiben nem térnek el attól, ahogy a Messengerben most működik a megoldás: itt is gombnyomásra adható új partner a képernyőhöz, az ablak bármikor bezárható, az újonnan nyíló chatfejek pedig mindig a képernyő szélére kerülnek, és onnan máshová is áthelyezhetők.

