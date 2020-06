Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja, akinek saját elmondása szerint nem ellenőrizte a hátterét. A nőről a héten kiderült, állításával ellentétben nem dolgozott mentőként, annál a cégnél sem, amit a 24.hu-nak megnevezett. ","shortLead":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja...","id":"20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fe4917-8bf9-4e4b-9289-149687e21e17","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","timestamp":"2020. június. 10. 18:06","title":"Korózs a magát mentőnek kiadó nőt hibáztatja a botrányos videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a számok optimizmusra adnak okot.","shortLead":"A miniszter szerint a számok optimizmusra adnak okot.","id":"20200611_Palkovics_Laszlo_korhazak_normal_mukodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd32439-f1eb-4541-a080-47fdb1f61b41","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Palkovics_Laszlo_korhazak_normal_mukodes","timestamp":"2020. június. 11. 15:33","title":"Palkovics László: A kórházak visszaállhatnak a normál működésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövő év szeptemberében rendezik meg a 17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált.\r

\r

","shortLead":"Jövő év szeptemberében rendezik meg a 17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált.\r

\r

","id":"20200611_Iden_elmarad_a_CineFest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b773f5-208b-40a3-ad87-0c099746f794","keywords":null,"link":"/kultura/20200611_Iden_elmarad_a_CineFest","timestamp":"2020. június. 11. 10:46","title":"Idén elmarad a CineFest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Azok után, hogy egy fehér minneapolisi rendőr hosszú perceken át térdelt George Floyd nyakán, aki aztán bele is halt ebbe, Colin Kaepernick négy évvel ezelőtti tiltakozása nemcsak indokoltnak, hanem prófétainak is tűnik. A gesztus ma is ugyanolyan komplex, mint amikor az amerikaifutballista elkezdte a személyes harcát a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen, de egyre többén kezdik megérteni, hogy mit is akart üzenni.","shortLead":"Azok után, hogy egy fehér minneapolisi rendőr hosszú perceken át térdelt George Floyd nyakán, aki aztán bele is halt...","id":"20200610_Amerika_most_dobben_ra_mit_is_jelentett_Colin_Kaepernick_terdelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d88fc8-fc66-4f6e-b242-0795bf690d31","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Amerika_most_dobben_ra_mit_is_jelentett_Colin_Kaepernick_terdelese","timestamp":"2020. június. 10. 20:45","title":"Amerika most döbben rá, mit is jelentett Colin Kaepernick térdelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ezres listára nyolc magyarországi felsőoktatási intézmény került fel.","shortLead":"Az ezres listára nyolc magyarországi felsőoktatási intézmény került fel.","id":"20200610_Vilag_egjobb_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ef5f32-b087-4474-8b7a-b5a7d98128f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Vilag_egjobb_egyetem","timestamp":"2020. június. 10. 19:30","title":"Egy magyar sincs a világ 500 legjobb egyeteme között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg értesülései szerint az Apple a WWDC 2020 fejlesztői konferencián áll majd elő a saját fejlesztésű processzoraival, melyekkel az Intel chipjeit cserélik le a Macekben. Állítólag már háromféle egység is elkészült.","shortLead":"A Bloomberg értesülései szerint az Apple a WWDC 2020 fejlesztői konferencián áll majd elő a saját fejlesztésű...","id":"20200610_apple_arm_processzor_intel_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430a0953-5c5d-4f47-a8ac-83f3b4840bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_apple_arm_processzor_intel_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2020. június. 10. 09:33","title":"Heteken belül nagy hírrel állhat elő az Apple: jön a saját processzora a számítógépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb78bb01-3491-4451-84b1-b0c27a8e5996","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aztán kiderül az is, mekkora helyen fér el sok NER-cég. Részletek a csütörtöki HVG-ben és a hvg360.hu-n.","shortLead":"Aztán kiderül az is, mekkora helyen fér el sok NER-cég. Részletek a csütörtöki HVG-ben és a hvg360.hu-n.","id":"20200610_Amikor_hirtelen_Tiborcz_Istvan_bukkan_fel_a_szomszedban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb78bb01-3491-4451-84b1-b0c27a8e5996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863d084f-5f96-4000-8a4c-08b8c341699e","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_Amikor_hirtelen_Tiborcz_Istvan_bukkan_fel_a_szomszedban","timestamp":"2020. június. 10. 16:51","title":"Amikor hirtelen Tiborcz István bukkan fel a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G-nap után indult be igazán a NER-közeli vállalkozók szekere.","shortLead":"A G-nap után indult be igazán a NER-közeli vállalkozók szekere.","id":"20200611_Simicska_NER_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14410ec-a16d-4cd9-9c0f-b12ef397a677","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Simicska_NER_Fidesz","timestamp":"2020. június. 11. 14:32","title":"Ma már ott tartunk, hogy négy Simicskát tart el az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]