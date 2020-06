Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt rendőrökön kívül civilek is jelentkezhetnek iskolaőrnek. Középfokú végzettség elég lesz hozzá, a jelöleket pár hetes tanfolyamon képzik ki augusztusban.","shortLead":"Volt rendőrökön kívül civilek is jelentkezhetnek iskolaőrnek. Középfokú végzettség elég lesz hozzá, a jelöleket pár...","id":"20200613_kibol_lehet_iskolaor_iskolarendor_maruzsa_zoltan_elarulta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c859b0c8-5b9e-438e-9845-b7ba280c2e45","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_kibol_lehet_iskolaor_iskolarendor_maruzsa_zoltan_elarulta","timestamp":"2020. június. 13. 11:50","title":"Civilekből is lehetnek iskolaőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók interjúk alapján írtak monológokat, Magyarországról a Katona József Színház vett részt a projektben. ","shortLead":"Az alkotók interjúk alapján írtak monológokat, Magyarországról a Katona József Színház vett részt a projektben. ","id":"20200612_Koronavirus_Tortenetek_Europabol_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe8a8df-d80f-4042-9c72-0f02b31348f1","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Koronavirus_Tortenetek_Europabol_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2020. június. 12. 13:14","title":"Már elérhető a koronavírusról szóló nemzetközi produkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook olyan tudáspanel megjelenítésével kísérletezik a keresőjének találati oldalán, mint amilyet a Google is használ. A panelre az adott kereséshez tartozó Wikipédia-szócikk jelenik meg.","shortLead":"A Facebook olyan tudáspanel megjelenítésével kísérletezik a keresőjének találati oldalán, mint amilyet a Google is...","id":"20200612_facebook_google_kereses_talalati_oldal_wikipedia_szocikk_tudaspanel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61425101-ea74-4912-b9da-8f0d2eb649a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_facebook_google_kereses_talalati_oldal_wikipedia_szocikk_tudaspanel","timestamp":"2020. június. 12. 11:33","title":"Önnél már működik? Lemásolta a Facebook a Google kereső egyik leghasznosabb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f188074-4e82-418f-8976-f7098b3814ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha már azt hitte, idén nem érezheti a dalverseny szellemét, itt egy jó hír. ","shortLead":"Ha már azt hitte, idén nem érezheti a dalverseny szellemét, itt egy jó hír. ","id":"20200612_Netflix_Eurovizios_Dalfesztival_film_Rachel_McAdams_Will_Ferrell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f188074-4e82-418f-8976-f7098b3814ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a5d5bf-db12-4e99-8d14-0328716a4f9b","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Netflix_Eurovizios_Dalfesztival_film_Rachel_McAdams_Will_Ferrell","timestamp":"2020. június. 12. 09:45","title":"Elvetemült vígjátékot készített a Netflix az Eurovíziós Dalfesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több ezer felhasználóval beszélgetett a fintech cég, mielőtt bevezették az újdonságokat.","shortLead":"Több ezer felhasználóval beszélgetett a fintech cég, mielőtt bevezették az újdonságokat.","id":"20200612_revolut_valtozo_feltetelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab90f88-98de-466d-ba49-4c775ec7a6f7","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_revolut_valtozo_feltetelek","timestamp":"2020. június. 12. 11:45","title":"Változások sorát vezeti be a Revolut, sok minden lesz drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d53264b-da6f-4e6f-ba0d-9c89c420a614","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német sportruházati cég ígéretet tett arra, hogy ezentúl több afro-amerikait és latinót fog foglalkoztatni.","shortLead":"A német sportruházati cég ígéretet tett arra, hogy ezentúl több afro-amerikait és latinót fog foglalkoztatni.","id":"20200611_Az_Adidas_amerikai_munkahelyeinek_harmadat_feketek_es_latinok_fogjak_betolteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d53264b-da6f-4e6f-ba0d-9c89c420a614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cfbc87-fc23-483f-b0d2-bbeca649f900","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Az_Adidas_amerikai_munkahelyeinek_harmadat_feketek_es_latinok_fogjak_betolteni","timestamp":"2020. június. 11. 17:43","title":"Az Adidas amerikai munkahelyeinek harmadát mostantól kisebbségiek fogják betölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127cfff6-0445-4cc1-9289-f01c59e4e42a","c_author":"Soós Károly Attila","category":"360","description":"Létezik egy közlekedés-gazdasági alapelv, ami útbaigazíthatná a Budapest–Belgrád vasútvonal-óriásprojekt megálmodóit. A történelem ráadásul ismétli is önmagát. Vélemény.","shortLead":"Létezik egy közlekedés-gazdasági alapelv, ami útbaigazíthatná a Budapest–Belgrád vasútvonal-óriásprojekt megálmodóit...","id":"20200612_Soos_Karoly_Attila_Tortenelmi_lecke_a_Budapest_Belgrad_vasutvonalhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=127cfff6-0445-4cc1-9289-f01c59e4e42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff39ced-eef7-48db-9d93-7b93426bd932","keywords":null,"link":"/360/20200612_Soos_Karoly_Attila_Tortenelmi_lecke_a_Budapest_Belgrad_vasutvonalhoz","timestamp":"2020. június. 12. 12:00","title":"Soós Károly Attila: Orbán Viktor nem tanulta meg a leckét Horn Gyulától ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsősorban a meglévő utazási korlátozások miatt nem tudják megtartani a futamokat.","shortLead":"Elsősorban a meglévő utazási korlátozások miatt nem tudják megtartani a futamokat.","id":"20200612_forma1_verseny_nagydj_futam_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332e8ae0-e675-454b-a3ba-c1996220aa35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_forma1_verseny_nagydj_futam_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 12. 10:58","title":"Három F1-es futamot töröltek az idei naptárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]