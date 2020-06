Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában újabb 8706 embernél mutatták ki a fertőzést, így a járvány kezdete óta már 520 129-en fertőződtek meg igazoltan.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában újabb 8706 embernél mutatták ki a fertőzést, így a járvány kezdete óta már 520 129-en fertőződtek...","id":"20200613_Oroszorszagban_tovabb_nott_es_meghaladta_az_520_ezret_a_fertozesek_szama","timestamp":"2020. június. 13. 16:03","title":"Oroszországban már több mint 520 ezer koronavírus-fertőzött "category":"360","description":"A jordániai szállodások most is a Belvárosban terjeszkednek.","shortLead":"A jordániai szállodások most is a Belvárosban terjeszkednek.","id":"202024_most_mint_atpasszolt_belvarosi_etterem","timestamp":"2020. június. 13. 08:30","title":"Átpasszoltak egy belvárosi éttermet a NER kedvenc arab befektetőinek "category":"cegauto","description":"Június 22-től az év végéig csak Csepel végállomás és a Kvassay híd között közlekedik a HÉV.","shortLead":"Június 22-től az év végéig csak Csepel végállomás és a Kvassay híd között közlekedik a HÉV.","id":"20200611_kvassay_hid_felujitas","timestamp":"2020. június. 11. 20:42","title":"Felújítják az ország legforgalmasabb vasúti hídját, sokáig nem jár majd a csepeli HÉV","category":"elet","description":"A brit bulvárlap megszólaltatta JK Rowling bántalmazó exférjét.","shortLead":"A brit bulvárlap megszólaltatta JK Rowling bántalmazó exférjét.","id":"20200612_Kiborultak_a_Sun_cimlapjan_a_brit_kepviselok","timestamp":"2020. június. 12. 09:50","title":"Kiborultak a Sun címlapján a brit képviselők","category":"tudomany","description":"Chris Cox évekig dolgozott a közösségi oldalnál, gyakorlatilag végignézte, ahogy a kollégiumi honlapból világméretű szolgáltatás válik. 2019-ben búcsút mondott Zuckerbergéknek, de most visszatér.","shortLead":"Chris Cox évekig dolgozott a közösségi oldalnál, gyakorlatilag végignézte, ahogy a kollégiumi honlapból világméretű...","id":"20200612_chris_cox_facebook","timestamp":"2020. június. 12. 18:03","title":"Egy igazi veteránt sikerült visszacsábítania a Facebookhoz Mark Zuckerbergnek","category":"tudomany","description":"Kettős tüdőátültetést kellett végrehajtani azon a húszas éveiben járó amerikai nőn, akinek szervezetét megtámadta a koronavírus. Az eljárásról és a kiemelt szervről képeket közölt a chicagói Northwestern Memorial kórház. "id":"20200612_koronavirus_fertozes_tudoatultetes_transzplantacio_tudo","timestamp":"2020. június. 12. 20:03","title":"Mutatjuk közelről: ilyenné vált egy fiatal koronavírus-beteg tüdeje","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány hatása itt is megmutatkozott.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatása itt is megmutatkozott.","id":"20200612_sor_egyesult_kiralysag_koronavirus_pub","timestamp":"2020. június. 12. 14:21","title":"Évtizedek óta nem fogyott ilyen kevés sör az Egyesült Királyságban","category":"itthon","description":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","shortLead":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","id":"20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","timestamp":"2020. június. 13. 16:52","title":"Megszólalt a Klebelsberg Központ a „vasalódeszkás tanár" ügyében"