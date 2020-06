Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d5a89f8-9d34-42d9-b22d-8699bcdcfb6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által április óta fejlesztett zajszűrő funkció megakadályozza, hogy a felhasználó hangján kívül más, környezeti hangok is bekerüljenek a Meet-beszélgetésekbe.","shortLead":"A Google által április óta fejlesztett zajszűrő funkció megakadályozza, hogy a felhasználó hangján kívül más...","id":"20200611_zaj_hang_kiszures_videohivas_google_meet_zajszuro_funkcio_bekapcsolasa_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a89f8-9d34-42d9-b22d-8699bcdcfb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fcc063-6cae-4805-9d96-cac48a9e6e98","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_zaj_hang_kiszures_videohivas_google_meet_zajszuro_funkcio_bekapcsolasa_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 11. 12:03","title":"Hallgassa meg, mennyire jól működik: a felesleges hangokat kiszűrő funkció kerül a Google Meetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f59afa7-01ab-42a7-8eec-91a8fb5084f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5-ös és az 55-ös utat figyelték a napokban a rendőrök, a 17 gyorshajtó mellett rendszám nélküli motorosokat is elcsíptek.","shortLead":"Az 5-ös és az 55-ös utat figyelték a napokban a rendőrök, a 17 gyorshajtó mellett rendszám nélküli motorosokat is...","id":"20200612_gyorshajtas_szabalytalansag_rendszam_nelkuli_motorosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f59afa7-01ab-42a7-8eec-91a8fb5084f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce44a9c-8974-403a-9da0-1ef7498dfe97","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_gyorshajtas_szabalytalansag_rendszam_nelkuli_motorosok","timestamp":"2020. június. 12. 11:50","title":"163-mal tépett el a rendőrök előtt egy gyorshajtó 90-es táblánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyár folyamán három olyan védőoltást is tesztelni fognak az Egyesült Államokban, ami megvédheti az embert a koronavírustól. Összesen 90 ezer embert vonnak be a projektbe, de csak 45 ezren kapják meg a valódi szérumot.","shortLead":"A nyár folyamán három olyan védőoltást is tesztelni fognak az Egyesült Államokban, ami megvédheti az embert...","id":"20200611_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96dd22a-49bb-4e11-9bad-0d18cdd50bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_covid_19","timestamp":"2020. június. 11. 16:03","title":"Három ígéretesnek tűnő védőoltás is van a koronavírus ellen, a nyáron már tesztelik is őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6678a-9891-46e9-9b47-beee62ebbdbc","c_author":"Kapitány-Fövény Máté","category":"360","description":"Szabadság vagy biztonság? Az alábbi cikk szerzője levezeti, hogy a járvány elleni védekezésben a totális lemondás az egyéni jogokról semmiképpen nem járható út, mert olyan társadalmi változásokhoz vezethet, amelyeknek katasztrofális következményei lehetnek. Vélemény.","shortLead":"Szabadság vagy biztonság? Az alábbi cikk szerzője levezeti, hogy a járvány elleni védekezésben a totális lemondás...","id":"20200611_Virusok_es_tarsadalmak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a6678a-9891-46e9-9b47-beee62ebbdbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a37114-0eae-478b-b35b-5c3f59659719","keywords":null,"link":"/360/20200611_Virusok_es_tarsadalmak","timestamp":"2020. június. 11. 19:00","title":"Kapitány-Fövény Máté: Rajtunk is áll, hogyan fogunk visszaemlékezni a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új önkormányzati ingatlancég indul a városban júliustól, amely már nem veszi át azokat a lakásokat, amelyekben jogcím nélkül laknak. Ha júliusig sem egyenlítik ki a számlájukat, elindulhat a kilakoltatási procedúra.","shortLead":"Új önkormányzati ingatlancég indul a városban júliustól, amely már nem veszi át azokat a lakásokat, amelyekben jogcím...","id":"20200612_A_lakasberlok_negyede_is_utcara_kerulhet_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e826f461-3251-4041-aa7e-fd53eaeccd3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_A_lakasberlok_negyede_is_utcara_kerulhet_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. június. 12. 14:29","title":"Az önkormányzati bérlakásokban élők negyede is utcára kerülhet Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Space Force a Netflix új sorozatának a címe és ugyanígy hívják az Egyesült Államok hadseregének hatodik divízióját. Csakhogy a szolgáltató már levédette a sajátját.","shortLead":"Space Force a Netflix új sorozatának a címe és ugyanígy hívják az Egyesült Államok hadseregének hatodik divízióját...","id":"20200612_netflix_space_force_sorozat_urhadero_hadsereg_vedjegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dd971f-ba76-4cb8-bd50-5b308b774fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_netflix_space_force_sorozat_urhadero_hadsereg_vedjegy","timestamp":"2020. június. 12. 14:03","title":"A Netflix áll nyerésre az USA űrhadereje ellen egy védjegyversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És további 15 milliárd forintot a Debreceni Egyetem.","shortLead":"És további 15 milliárd forintot a Debreceni Egyetem.","id":"20200611_Kozel_30_milliardot_kap_Debrecen_harom_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077e6353-acd4-480b-90c2-fd953dfa3396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_Kozel_30_milliardot_kap_Debrecen_harom_ev_alatt","timestamp":"2020. június. 11. 14:51","title":"Közel 30 milliárdot kap Debrecen három év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ba1194-543b-4c11-8d2f-99e82f4444c2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A miskolci bemutatóra egészségügyi dolgozókat hívtak meg.","shortLead":"A miskolci bemutatóra egészségügyi dolgozókat hívtak meg.","id":"20200612_Penteken_megtartjak_az_elso_szinhazi_bemutatot__mutatjuk_a_virushelyzethez_atalakitott_nezoteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20ba1194-543b-4c11-8d2f-99e82f4444c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca5c28e-8044-409a-b83f-6412d5254201","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Penteken_megtartjak_az_elso_szinhazi_bemutatot__mutatjuk_a_virushelyzethez_atalakitott_nezoteret","timestamp":"2020. június. 12. 10:10","title":"Pénteken megtartják az első színházi bemutatót – mutatjuk a vírushelyzethez átalakított nézőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]